Кремль послал Западу недвусмысленный намек



Мартовскую речь президента Владимира Путина многие на Западе восприняли не иначе как угрозу. Фото с официального сайта президента РФ. Мартовскую речь президента Владимира Путина многие на Западе восприняли не иначе как угрозу. Фото с официального сайта президента РФ.

Заявление о разработке новейших боевых систем должно предотвратить гонку вооружений и остановить агрессора

В своем Послании Федеральному собранию, оглашенному 1 марта 2018 года, президент РФ Владимир Путин уделил достаточно много времени военной составляющей. В частности, глава государства акцентировал внимание на следующих моментах:

- Россия сделала стремительный шаг в развитии новейших образцов стратегического оружия. На фоне одностороннего выхода США из Договора по ПРО в РФ разработаны и постоянно совершенствуются весьма скромные по цене, но в высшей степени эффективные системы преодоления ПРО. Кроме того, Россия начала разработку таких видов стратегического оружия, которые не используют баллистическую траекторию и неуязвимы для ПРО;

– в арсенале России есть гиперзвуковое оружие. Успешно завершены испытания высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал", который в декабре поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе (ЮВО);

– начались активные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая не имеет ограничений по дальности полета и преодолевает сопротивление любой системы ПРО;

– проведен успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой, которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета;

– разработаны скоростные подлодки-беспилотники, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающую скорость подводных лодок и надводных кораблей;

– начато серийное производство новейшего стратегического оружия – комплекса "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком.

Казалось бы, что такого? Глава государства информирует международное сообщество о новых достижениях в области разработок новейших систем вооружения. Это делается как минимум с двоякой целью. Первая – показать, что Россия не осуществляет разработку этих вооружений в глубокой тайне, якобы готовясь нанести внезапный сокрушительный удар по западному миру. Вторая – предупредить Запад от непродуманных действий, которые могут получить и получат (в случае чего) надежный отпор.

Но что тут началось! Российского президента стали обвинять в нагнетании напряженности, провоцировании гонки вооружений, в готовности развязать третью мировую войну. Отечественные "высоколобые интеллектуалы" стали обвинять Путина в грубом игнорировании психологии противной стороны, которое якобы исходит из пагубного самоубеждения в том, что противная сторона непременно будет вести себя именно так, как он себе придумал, будучи ограниченным объективно неполными знаниями, недостаточной информацией и собственными узкопрактичными резонами (намек на предвыборный пиар).

А вот Советский Союз, говорят они, наращивая свой потенциал и поступая в соответствии со своими национальными интересами, не работал на публику – в этом просто не было необходимости. Советский Союз всегда молча делал свое дело, обеспечивая ядерный паритет, но никому из президентов США, даже шутнику Рейгану с его телехохмой о немедленном ядерном ударе по СССР, даже в самые глухие времена холодной войны не хватало смелости открыто и демонстративно заявлять: "Готовьтесь, скоро прилетит".

ВРЕМЕНА ИЗМЕНИЛИСЬ

Теперь, как утверждают, иные времена. Теперь, показывая Западу "красную тряпку" в виде суперновейших вооружений, Путин имеет целью не напугать противную сторону, а набрать предвыборные очки, поразив собственного избирателя грандиозностью свершений.

И вот вроде бы даже первая реакция, которая последовала незамедлительно, как будто ящик Пандоры давно готовился к очередному открытию.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое произошло 4 марта 2018 года в Солсбери, последовавшие за этим обвинения в адрес России и беспрецедентные массовые высылки российских дипломатов. 4 апреля "Белые каски" заявляют о химатаке в Сирии, достоверных подтверждений чему так и не представлено. А 11 апреля 2018 года президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии и призвал Россию приготовиться: "Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят – отличные, новые и умные".

В ночь на 14 апреля США при поддержке Великобритании и Франции нанесли ракетные удары по Сирии. Целями, по утверждению западных союзников, стали объекты, связанные с сирийской программой создания химического оружия. Российский Генштаб в лице его начальника генерала армии Валерия Герасимова предупредил США, что будет сбивать любые цели в небе Сирии в случае возникновения малейшей угрозы жизни военнослужащим РФ. Мир вплотную подошел к опасной красной черте глобального конфликта.

Здесь главное не в том, что основная часть этих ракет была сбита, а в том, что никто не испугался путинского бряцания оружием.

Испытания новой жидкостной МБР тяжелого класса Сармат. 30 марта 2018. Проходящая в настоящее время испытания межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» в обозримой перспективе должна составить основу ядерного щита России Источник: © Минобороны РФ

"ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Позвольте! А что такое на самом деле бряцание оружием? Это демонстрировать силу и угрожать войной. Но самое главное – предупреждать: "Меня не тронь!"

Неправда, что в советское время руководители СССР не выступали с такими предупреждениями. На самом деле они неоднократно публично бросали перчатку Западу, похваляясь военной силой, прорывными военно-техническими достижениями. Этой цели служили ежегодные военные парады на Красной площади, на которых демонстрировались муляжи систем вооружений, которые так и не поступали в войска.

Другие примеры? Пожалуйста.

На XVIII съезде ВКП(б) народный комиссар обороны СССР Климент Ворошилов выступил с докладом, в котором сказал, что с 1934 года, то есть за период между двумя съездами, численность Красной армии увеличилась в два раза. "Мощь огня минутного залпа стрелкового корпуса Красной Армии составляла в 1939 году 78 932 кг по сравнению с 60 981 кг – французского корпуса и 59 509 кг – германского корпуса. Военно-воздушные силы СССР (как самолетный парк, так и личный состав) по сравнению с 1934 годом возросли более чем в два раза. Одновременный бомбовый залп увеличился в три раза", – заявил Ворошилов под бурные и продолжительные аплодисменты.

Еще один пример – демонстрация силы эксцентричным Хрущевым. Руководство СССР не скрывало намерения провести испытание мощного термоядерного устройства. О предстоящем испытании Хрущев объявил 17 октября 1961 года на открытии XX съезда КПСС: "Хочу сказать, что очень успешно идут у нас испытания и нового ядерного оружия. Скоро мы завершим эти испытания. Очевидно, в конце октября. В заключение, вероятно, взорвем водородную бомбу мощностью в 50 млн т тротила. Мы говорили, что имеем бомбу в 100 млн т тротила. И это верно. Но взрывать такую бомбу мы не будем".

Генеральная ассамблея ООН приняла 27 октября 1961 года специальную резолюцию, в которой призвала СССР воздержаться от проведения испытания сверхмощной бомбы. Тем не менее 30 октября 1961 года Советский Союз испытал на полигоне Новая Земля самое мощное в мире термоядерное устройство – экспериментальную авиационную водородную бомбу мощностью около 58 мт в тротиловом эквиваленте ("изделие 602"; неофициальные названия: "Царь-бомба", "Кузькина мать").

Испугало это кого-то? Нет! А должно было испугать? Тоже нет! Потому что и тогда тоже основной посыл демонстрации силы был: "Не тронь меня!"

Некоторые утверждают, что следствием этого было размещение американских баллистических ракет средней дальности (БРСД) "Юпитер" в Италии и Турции, на что Хрущев ответил размещением советских ракет на Кубе, что привело к Карибскому кризису 1962 года. Однако это не так. Полностью боевая готовность всех 30 "итальянских" БРСД была достигнута в июне 1961-го. А полная боевая готовность 15 "турецких" ракет была достигнута в апреле 1962 года (первые ракеты встали на дежурство в ноябре 1961 года). Поэтому вряд ли следует связывать размещение американских ракет со сверхмощной "кузькиной матерью". Там была своя логика развития ситуации, связанная с гонкой в области ракетного оружия.

А действительным следствием испытаний советской сверхмощной бомбы стали продолжительные переговоры, в результате которых 5 августа 1963 года в Москве представители США, СССР и Великобритании подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в космическом пространстве, под водой и на поверхности Земли. С момента его вступления в силу СССР производил только подземные ядерные испытания. Последний взрыв был проведен 24 октября 1990 года на Новой Земле, после чего Советский Союз объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. В настоящее время этого моратория придерживается и Россия.

ПАЗЛЫ ВОЙНЫ

Дезавуировать и исказить можно все что угодно. Особенно преуспевает в этом официальный спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт, для которой Россия представляется то в виде чудовища из морских глубин, то страной пустых угроз из мультсериалов про новейшие вооружения. Но сейчас это не мультики, г-жа Нойерт. Это жесткое, но необходимое предупреждение, с которым вам придется считаться.

Отечественное экспертное сообщество давно пришло к выводу, что Запад вообще не желает больше с нами разговаривать. По мнению российских экспертов, наши аргументы не слышат, даже когда мы говорим то, что подтверждается неопровержимыми фактами. Нас решили добивать до конца, и мы это знаем. Поэтому мы будем защищать себя. В данном случае пагубным самоубеждением и узкопрактичными резонами, считают эксперты, страдает как раз Запад, а не российское руководство.

Некоторые аналитики идут еще дальше, предполагая, что война должна начаться – иного шанса на спасение у США нет. Сами, конечно, они воевать не собираются, поскольку каштаны должны для них таскать другие.

Все пазлы для начала войны сложились. Это и противостояние России и Запада в Сирии, это и отказ США от ядерной сделки с Ираном, это, наконец, и непрерывная демонизация России и русских. Чего стоит в этой связи пресловутый новый план Даллеса для России некоего польского полковника Кшицкого, согласно которому России и русским нет места на планете Земля ни в этой, ни в прошлой, ни в будущей жизни!

Заталкивать в эту войну старую Европу США могут по ходу дела, главное, чтобы хоть одна страна – член Евросоюза официально оказалась в состоянии военных действий с РФ. А так как среди новоприобретенных членов ЕС есть прибалтийские страны, явно невзлюбившие Россию и готовые на все, лишь бы расквитаться с ней, не говоря уже о нынешнем руководстве Украины, то война уже фактически была на пороге. Кстати, складывается устойчивое представление, что спровоцированное Лондоном "дело Скрипалей" и могло стать тем триггером, который должен был запустить или войну или ситуацию, близкую к ней. Путин просто опередил, предупредив, что у нас есть сверхоружие, а затем сказав свою сакраментальную фразу "А зачем нам такой мир, если там не будет России?", сформулировав, таким образом, как полагают, ключевую фразу русского самосознания.

УРОКИ ИСТОРИИ

Имел ли Путин цель набрать предвыборные очки, поразив собственного избирателя грандиозностью свершений? Наверняка нет, поскольку, зная реальную обстановку в стране и опираясь на данные соцопросов, понимал, что все равно выигрывает предвыборную гонку.

Для того чтобы понять логику действий нашего президента, которая подвигла его на подготовку военной части своего Послания Федеральному собранию, необходимо обратиться к одному малоизвестному эпизоду кануна Великой Отечественной войны, который оказал важное влияние на ее ход. Речь идет об обмене визитами торговых и военно-промышленных делегаций СССР и Германии в 1940–1941 годы.

Согласно заключенным договорам, основные поставки военных товаров Германии в СССР осуществлялись в области кораблестроения и авиации. Как полагают современные исследователи, инновационные технологии, а также современное оборудование, поставленные в СССР из Германии, стали одним из факторов успешной деятельности некоторых отраслей советской промышленности, в особенности оборонно-промышленного комплекса (ОПК), во время Великой Отечественной войны.

Но были и другие задачи. Необходимость предупредить и даже запугать потенциального противника, что ты вооружен и можешь дать сдачи, всегда являлась весьма актуальной. Гитлер хотел показать мощь германского вермахта и, в частности, люфтваффе, чтобы запугать советское руководство и показать бесполезность сопротивления германской мощи. Естественно, в Германии рассчитывали, что война против нашей страны будет молниеносной и СССР просто не успеет воспользоваться полученными данными. Как пишет тогдашний нарком авиационной промышленности СССР Алексей Шахурин: "Зная, что война с нами не за горами, фашистское руководство, видимо, считало, что мы уже ничего не успеем сделать. Во всяком случае, подобное тому, что у них есть". И в этом деле Гитлер если не преуспел, то опередил Сталина.

Известный шведский военный исследователь Леннарт Самуэльсон в книге "Красный колосс. Становление военно-промышленного комплекса СССР. 1921–1941" пишет: "С немецкой точки зрения операция "Барбаросса" основывалась на существенной недооценке количества имевшихся у Советского Союза танков, авиации и артиллерии, а также военно-промышленного потенциала страны в целом. В рамках "виртуальной истории" можно сколько угодно рассуждать о том, как немецкие генералы разрабатывали бы свои планы нападения, будь они лучше осведомлены о состоянии советской экономики. Можно даже предположить, что подобная информация могла бы оказать сдерживающее влияние на любого возможного агрессора. Только в последнюю минуту, в марте-апреле 1941 года, советская сторона решилась продемонстрировать немецкой делегации свои лучшие авиационные заводы, а также другие многочисленные предприятия по производству вооружений. Хотя это и произвело большое впечатление на немцев, которые направили соответствующие отчеты в Берлин, было слишком поздно и недостаточно, чтобы остановить военную машину Гитлера. Вместо того чтобы создать у народа чувство безопасности, атмосфера крайней секретности, окружавшая с начала 30-х годов советский военно-промышленный комплекс и в особенности его мобилизационные возможности, порождала представление о непрочной, шаткой экономике. Недаром Гитлер полагал, что "достаточно пнуть, и колосс развалится".

Первый директор Германского исторического института в Москве профессор Бернд Бонвеч в интервью "Дойчевелле" заявил, что Сталин был убежден – любая провокация может заставить Гитлера напасть на СССР. Он думал, что, если демонстрировать неготовность к войне, Гитлер сосредоточится на Западном фронте. Это было большой ошибкой, за которую Советскому Союзу пришлось заплатить высокую цену.

То, что Путин объявил о создании в России новейших систем вооружения, и является как раз попыткой остановить военную машину Запада, оказать сдерживающее влияние на агрессивный истеблишмент США, где вообще отсутствует партия мира. И целью было не "набрать предвыборные очки, поразив собственного избирателя грандиозностью свершений", а именно предупредить Запад от агрессивных действий. Но там процесс демонизации России уже давно запущен, что мы и наблюдаем в настоящее время, включая ракетные удары по Сирии.

МОГЛО ЛИ БЫТЬ ИНАЧЕ?

Однако разве Запад вел бы себя иначе, если бы Владимир Путин не выступил с изложением новейших российских достижений в области вооружений? Не надо иллюзий. Россия Западу как кость в горле с незапамятных времен независимо от того, какого она цвета – красного или белого. Мы сейчас наблюдаем очередную наглую и циничную попытку выбить нас из числа "цивилизованных стран". Во всяком случае, в информационно-психологическом плане все готово: нам отказывают в самодостаточности и самобытности в историческом, культурном, политическом, экономическом и других планах, нас снова загоняют за Урал, в Тартарию.

Так что дело не в самоубежденности президента Путина в том, что "его пост должен, просто обязан вызывать уважение и страх не только у собственных подданных, но и у всего окружающего мира со своими государственными амбициями". Дело в том, что если придется драться, то мы к этому готовы, но, как пел Владимир Высоцкий, "козыри надо равнять". А Западу есть что терять в случае военного конфликта. И первого обезоруживающего удара у него не получится. Вот это как раз и хотел донести Путин в своем Послании Федеральному собранию.

Дело также не в шаблонности мышления российского руководства. Этим, кстати, больше страдают наши западные "партнеры", проводя и цветные революции и спецоперации по наезженной колее и одному и тому же сценарию. Гибкость мышления у Запада сегодня напрочь отсутствует. Дело как раз заключается, повторюсь, в "конкретной специфике складывающейся ситуации", которая требует превентивных действий, в том числе предупреждения противника о неприемлемом для него ущербе в случае агрессии с его стороны. Если бы не было такого предупреждения, ясно высказанного в Послании Владимира Путина, страшно подумать, как стали бы развиваться события после начала, как уже теперь хорошо видно, спланированной атаки Запада на Россию ("дело Скрипалей" – постановочная химатака в Восточной Гуте – ракетные удары США и их союзников по Сирии).

Кстати, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин, судя по всему, явно воспринял этот сигнал, поскольку 12 апреля он в ходе учений в Южно-Китайском море принял парад ВМС НОАК, на котором была представлена вся современная военно-морская мощь Поднебесной.

Виктор Александрович Гаврилов – ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии ГШ ВС РФ, полковник в отставке, кандидат психологических наук.