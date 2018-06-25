Военнообязанные получат электронные карты
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Военный билет.
Источник: ТАСС/Владимир Смирнов
Новые цифровые документы позволят ускорить процесс призыва в армию
Военнообязанные россияне при прохождении приписной комиссии будут получать персональную электронную карту (ПЭК). Правда, выдаваться она будет только с согласия самого гражданина. Соответствующий приказ подготовлен в Минобороны. Сейчас ПЭК выдается только военнослужащим. Внешне она напоминает водительское удостоверение с фотографией владельца. На чипе, зашитом в пластик, содержится вся необходимая информация о военнослужащем. Например, год рождения, выписки из личного дела, военно-учетная специальность, результаты боевой и физподготовки. Чип с похожей информацией будет зашит и в карту военнообязанных. Эксперты считают, что ПЭК серьезно упростит работу по учету солдат и офицеров запаса и ускорит процесс призыва на военную службу.
В Минобороны "Известиям" рассказали, что в ведомстве были подготовлены поправки в приказ "Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан РФ и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета". Новый документ предусматривает введение ПЭК для военнообязанных граждан. Электронная карточка будет оформляться и выдаваться только после письменного согласия гражданина на обработку своих персональных и биометрических данных.
Порядок выдачи ПЭК будет устанавливаться начальником Генштаба Вооруженных сил. В категорию военнообязанных попадают юноши и девушки призывного или допризывного возраста, состоящие на воинском учете, а также солдаты, сержанты и офицеры, находящиеся в запасе.
В настоящее время поправки в приказ находятся на стадии внутриведомственных согласований. Ожидается, что ПЭК заменят военные билеты и удостоверения призывников.
Внешне карта похожа на водительское удостоверение. На ее лицевую сторону наносится фотография владельца. Рядом с ней указаны QR-код, фамилия, имя, отчество, дата рождения и личный номер (если он есть). На оборотной стороне карты указывается полное название военкомата, где был выдан электронный документ.
В чипы смарт-карт "зашьют" данные о семейном положении, образовании, спортивных разрядах, категорию запаса, номер военно-учетной специальности, дату постановки на военной учет и другую личную или биометрическую информацию.
Чипы смарт-карты могут вмещать до 64 килобайт информации. Такого объема хватит для того, чтобы "зашить" в ПЭК алгоритмы криптозащиты от взломов.
Российская армия начала закупки персональных электронных карт для военнослужащих еще в 2016 году. ПЭК изготавливает акционерное общество "НПО "Ангстрем". Смарт-карты полностью базируются на отечественных технологиях, микропроцессах и софте, что гарантирует необходимый уровень безопасности информации.
Информация, занесенная на карту военнообязанных, будет дублироваться на специальном сервере Минобороны. Кроме того, бумажные бланки с информацией поместят в специальные хранилища. В военкоматах за сохранность бланков будут отвечать начальники отделов подготовки и призыва. Они не реже одного раза в квартал будут проводить проверки наличия бланков и их сохранность.
Электронная карта серьезно упростит работу с призывниками, солдатами и офицерами запаса, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
— Сейчас у резервиста или призывника при переезде в другой регион уходит уйму времени на то, чтобы встать на учет в военкомат, — рассказал "Известиям" эксперт. — Такова, к сожалению, специфика бумажной работы. Теперь военнообязанные смогут встать на учет буквально в течение нескольких секунд. Причем из ПЭК-карты военкомат тут же получит всю необходимую информацию о человеке — от роста и веса до военно-учетной специальности. По этой же причине ускорится работа с призывниками, отправляющимися на службу.
Вооруженные силы России идут в ногу с самыми технологичными армиями мира. В армии США система, аналогичная ПЭК, уже действует. Она называется RAPIDS. Эта система поддерживает обширную базу данных с информацией о военнослужащих. Информация по разработке электронных жетонов недавно была обнародована командованием армии Израиля.
Александр Круглов, Богдан Степовой
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22.06.2018
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Восход
14031
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№1
25.06.2018 09:15
Военкоматы одними из первых подпадут под удар в случае начала войны, как и городские и краевые сборочные пункты. Советская мобилизационная система по праву считалась одной из лучших, но сейчас она уже не вписывается в стандарты времени.
Мобилизация, во всякой случае обширной и отдельной категории резервистов, должна проходить минуя военкоматы. Они должны самостоятельно прибывать к предписанным частям или самоорганизовываться небольшими группами под руководством офицера-мобиста. Никаких больших скоплений живой силы.Не надо мяса, там где его можно избежать. Любая средне-образовательная школа может превратиться в сборочный пункт в масштабе микрорайона.
Это показывает опыт избирательных участков.
Наносить удары по школам противник скорее всего не решится. Школы оборудованы бомбоубежищами и должны быть укомплектованы аптечками и средствами защиты органов дыхания. Стрелковое оружие можно туда привезти на любом военном или гражданском грузовике. И уже вооруженный и слаженный отряд сам будет добираться до пункта назначения в соответствии с полученным приказом.
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