"Роковая ошибка": почему ухудшились отношения Москвы и Вашингтона



Флаги России и США.

Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев Флаги России и США.Источник: © РИА Новости . Михаил Климентьев

National Interest назвал "роковую ошибку НАТО" в отношениях с Россией

Редактор журнала The National Interest заявил, что экспансия НАТО на Восток ухудшила отношения между Вашингтоном и Москвой. Он назвал это "самой роковой ошибкой" деятельности американских властей со времен "холодной войны". По словам редактора, такая политика способствовала зарождению "антизападных" настроений в России.

Расширение НАТО на Восток является "самой роковой ошибкой" в политике американских властей после холодной войны, уверен редактор военного раздела издания The National Interest Дейв Маджумдар.

По его мнению, политика альянса, заключающаяся в расширении влияния на наибольшей территории, отрицательно сказалась на отношениях Москвы и Вашингтона. Маджумдар подчеркнул, что экспансия НАТО стала "семенами вражды", посеянными между Россией и США.

Редактор NI считает, что деятельность альянса способствовала появлению "антизападных" настроений в российском обществе. К тому же она возродила "дух холодной войны".

Маджумдар также отметил, что Белому дому удалось расширить зону влияния НАТО, однако именно это привело к провалу объединения России с новой системой трансатлантической безопасности.

При этом редактор упомянул, что действия НАТО во время правления в США Джорджа Буша-младшего "опустили" двусторонние отношения Вашингтона и Москвы до самого низкого уровня со времен холодной войны.

Еще на прошлой неделе, 16 июня, The National Interest писало о том, что США и НАТО продолжают осуществлять политику, которая настраивает Россию против них. Просьба Норвегии об удваивании американского военного присутствия на своей территории являлась последним примером провокации, писал американский эксперт по внешней политике Тед Гален Карпентер.

Он подчеркивал, что норвежцы пытаются разместить свои военные базы как можно ближе к границе с Россией. На момент написания материала в Норвегии пребывало 330 регулярно сменяющихся представителей американских вооруженных сил. Если же удваивание действительно произойдет, количество военных из США возрастет до 700 человек. При этом планируется, что военные разместятся буквально в нескольких сотнях километров от российской границы.

Журналист отметил, что формально Осло соблюдает обещание, данное Москве при вступлении в НАТО в 1949 году, поскольку размещаемые войска носят временный характер, а обещание предполагало, что Норвегия не будет размещать на своей территории американские базы.

Эксперт назвал такое поведение со стороны Норвегии "циничной уловкой", не способной никого "одурачить". Причем, по мнению журналиста, заявление норвежской стороны о не направленном против России размещении войск звучит неправдоподобно.

Всего за три дня до этого, 13 июня, аналогичная ситуация произошла и в Польше. Министр обороны республики Мариуш Блащак завил о том, что страна намерена укреплять отношения в рамках НАТО. В частности, для обеспечения своей безопасности польская сторона готова разместить на своей территории постоянные военные базы США.

По словам главы военного ведомства Польши, в данный момент государство стремится к увеличению численности своей армии, а также закупает вооружение, строит новые базы и обновляет полигоны.

Началась эта история несколько раньше.

28 мая поступила информация о том, что польские власти готовы выделить $2 млрд, чтобы разместить на территории страны постоянную военную базу США.

План расположения их, а также госпиталей и школ, спортивных залов для персонала и их семей был представлен в документах военного ведомства, предложение направили в администрацию США и конгресс.

В тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что за размещением военной базы США в Польше последуют ответные меры со стороны России. "В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам, это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", - отметил он. По словам Пескова, принятие таких решений - суверенное дело любой страны, однако последствия, которые окажут влияние на атмосферу безопасности на континенте, "очевидны".

Впрочем, само издание The National Interest признает, что России есть, что ответить на эти угрозы. 26 мая NI опубликовало статью, в которой было написано, что худшим кошмаром НАТО является "вооруженный до зубов Калининград".

Журналист отмечает, что российские ракеты и флот, находящиеся в этом регионе, значительно сокращают зону действия американских и европейских войск. Самая большая угроза, подчеркивает корреспондент, исходит от ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут нанести точные удары по польским и прибалтийским военно-морским объектам. По информации издания, НАТО сейчас нечем ответить российским войскам.

Кроме ракет наземного базирования, замечает эксперт, в России также могут быть использованы и воздушно-космические силы (ВКС) с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101. Достоверной информации об их количестве у журнала не было, однако там сообщили, что данное оружие может ударить в любую точку Польши.

Лидия Мисник