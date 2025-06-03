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Минобороны США купило ракету Falcon Heavy

25.06.2018 Lenta.ru 370 0
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Старт ракеты Falcon Heavy
Старт ракеты Falcon Heavy.
Источник: Thom Baur/Reuters

Минобороны США заказало у SpaceX пуск Falcon Heavy, сообщает американское военное ведомство. Стоимость контракта составляет 130 миллионов долларов. Пуск единственной действующей в мире сверхтяжелой ракеты с секретной нагрузкой AFSPC-52 запланирован на сентябрь 2020 года.

Главный операционный директор американской компании Гвинн Шотвелл заявила, что единственная действующая в мире сверхтяжелая ракета уже прошла сертификацию ВВС США, предоставляя американскому налогоплательщику носитель по оптимальной рыночной стоимости.

Издание ArsTechnica отмечает, что Falcon Heavy способна выводить космические аппараты на все девять орбит, представляющих интерес для Пентагона, и в тендере вытеснила ракеты Atlas 5 и Delta 4 компании ULA (United Launch Alliance).

Обычно сертификация носителей для Пентагона требует нескольких подряд успешных пусков. Falcon Heavy стартовала всего один раз. Пуск, состоявшийся в феврале 2018-го, признан успешным. В мае 2018-го президент США Дональд Трамп подписал директиву, направленную на облегчение работы американских космических стартапов.

В июне 2018-го глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал планы по переходу госкорпорации на коллективистские принципы организации работы, дальнейшей централизации и начале экспериментов по автономной работе российского сегмента МКС (Международной космической станции).
22.06.2018
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