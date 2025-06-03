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Рогозин ликвидирует конкуренцию внутри российской космической отрасли

25.06.2018 Lenta.ru 575 0
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Неудачный старт "Протона"
Неудачный старт "Протона" 16 мая 2014г.
Источник: Роскосмос

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости анонсировал планы по переходу госкорпорации на коллективистские принципы организации работы, дальнейшей централизации и начале экспериментов по автономной работе российского сегмента МКС (Международной космической станции).

"В целом концепция настоящей реформы ракетно-космической отрасли состоит в том, что "Роскосмос", как государственная корпорация, должен ощутить себя не заказчиком по отношению к промышленности, а частью единого целого. То есть вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного", — сказал чиновник.

Рогозин также рассказал о "проработке идеи строительства в Москве инженерного центра "Роскосмоса"", в котором, в частности, планируется создать для конструкторского бюро "Салют" (входит в "Центр Хруничева") "достойные условия труда". Чиновник подтвердил планы по прекращению производства носителей "Протон" в Москве и переносу выпуска ракет "Ангара" в Омск.

Глава "Роскосмоса" сообщил также о планах, касающихся МКС, согласно которым планируется создать "администрацию российского сегмента МКС", который будет определять "приоритетность научных экспериментов" на околоземной орбите.

"Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с земли", — заявил чиновник. По его словам, "это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе".

На должности главы "Роскосмоса" Рогозин сменил Игоря Комарова. Перестановки были произведены в мае после утверждения нового правительства, куда Рогозин, в предыдущем составе кабмина занимавший должность вице-премьера, не попал.
24.06.2018
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
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Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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