Рогозин ликвидирует конкуренцию внутри российской космической отрасли



Неудачный старт "Протона" 16 мая 2014г.

Источник: Роскосмос Неудачный старт "Протона" 16 мая 2014г.Источник: Роскосмос

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости анонсировал планы по переходу госкорпорации на коллективистские принципы организации работы, дальнейшей централизации и начале экспериментов по автономной работе российского сегмента МКС (Международной космической станции).

"В целом концепция настоящей реформы ракетно-космической отрасли состоит в том, что "Роскосмос", как государственная корпорация, должен ощутить себя не заказчиком по отношению к промышленности, а частью единого целого. То есть вся ракетно-космическая промышленность будет развиваться как единое целое, где один за всех и все за одного", — сказал чиновник.

Рогозин также рассказал о "проработке идеи строительства в Москве инженерного центра "Роскосмоса"", в котором, в частности, планируется создать для конструкторского бюро "Салют" (входит в "Центр Хруничева") "достойные условия труда". Чиновник подтвердил планы по прекращению производства носителей "Протон" в Москве и переносу выпуска ракет "Ангара" в Омск.

Глава "Роскосмоса" сообщил также о планах, касающихся МКС, согласно которым планируется создать "администрацию российского сегмента МКС", который будет определять "приоритетность научных экспериментов" на околоземной орбите.

"Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с земли", — заявил чиновник. По его словам, "это будет залогом того, что МКС действительно выступит в качестве неотъемлемой ступеньки для перехода к операциям в дальнем космосе".

На должности главы "Роскосмоса" Рогозин сменил Игоря Комарова. Перестановки были произведены в мае после утверждения нового правительства, куда Рогозин, в предыдущем составе кабмина занимавший должность вице-премьера, не попал.