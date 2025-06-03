В Китае разработали электродвигатель для рельсотрона



Тестирование рельсотрона.

Источник: © Фото : U.S. Navy Тестирование рельсотрона.Источник: © Фото : U.S. Navy

В Китайской народной республике разработали электродвигатель для рельсотрона. Его планируют использовать в конструкции рельсотронов и пусковых установках баллистических ракет.

Об этом пишет издание Global Times и отмечает, что электромоторы сегодня широко используются в различных боевых системах. И каждый из них разрабатывается с учетом особенностей эксплуатации и вида войск. Китайские электродвигатели, как утверждается, устойчивы к ударным нагрузкам и защищены от воздействия электромагнитных импульсов. Благодаря этому электромагнитный рельсотрон может стрелять снарядами с невероятной разрушительной скоростью. Он в состоянии достигать более дальних дистанций по сравнению со стандартной артиллерией и поддерживать высокую точность.

Новые электродвигатели оснащены щеточно-коллекторными узлами. Они отвечают за передачу электричества из неподвижной части рельсотрона в подвижную. Работают на постоянном токе. Как утверждают в КНР, несколько образцов новых двигателей уже поставили в военное подразделение. Правда, не сообщается, в какое конкретно.

Светлана Цыганкова