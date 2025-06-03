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Иракские военные нашли необычное применение советской пушке "Гром"

25.06.2018 Российская газета 504 0
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Орудие 2А28
Орудие 2А28, установленное на боевую машину пехоты БМП-1.
Источник: CC BY-SA 2.0

Иракские военные нашли необычное применение 73-мм пушке "Гром", которая является основным оружием БМП-1 и БМД-2. Орудие стали использовать на буксируемых и возимых артустановках.



Легкая бронетехника активно использовалась вооруженными силами данного государства во времена правления Саддама Хусейна. Боевые машины пехоты первого поколения появились в Ираке еще в 70-е годы и широко применялись в ходе войны с Ираном. По разным данным, Ирак имел более 1500 БМП-1.

Сколько же было поставлено БМД-1 - до сих пор не ясно. Речь, по всей видимости, идет о сравнительно небольшом количестве. Они состояли на вооружении элитных частей республиканской гвардии.

После военного поражения Ирака большая часть бронетехники бывшей правительственной армии была просто брошена и долгое время ржавела без присмотра. Однако из-за больших потерь, понесенных во время ожесточенных боев с боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, местные военные вынуждены были обратиться к саддамовскому наследству. Начался ремонт старой бронетехники, которая массово стала возвращаться в войска.



Нашли применение и технике, которая по каким-либо причинам не подлежала восстановлению. Например, башни от китайских танков Тип 69-II стали использовать на прицепных огневых точках.

Что-то похожее случилось и с вооружением БМП-1. 73-мм гладкоствольная пушка 2А28 "Гром" зажила самостоятельной жизнью.

Входящие в боекомплект осколочно-фугасные выстрелы обладают максимальной дальностью 4400 метров и являются хорошим средством борьбы с пехотой. Для борьбы с бронетехникой имеются кумулятивные гранаты.

Башни от БМП-1 в Ираке, кроме того, устанавливали на бронетранспортер БТР-80УП, а также бронированные тягачи МТ-ЛБ.


Алексей Моисеев
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Ирак
Иран
Китай
Россия
Продукция
2A28
БМД-1
БМД-2
БМП-1
БТР-80
МТ-ЛБ

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