Редкие китайские танки Тип 88 остаются в строю
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Источник: rg.ru
Основные китайские боевые танки Тип 88 гораздо реже попадают в объективы фотоаппаратов и видеокамер, чем более старые машины Тип 59 или современные Тип 96 и Тип 99. Военные эксперты относят эти бронемашины к технике второго послевоенного поколения. Правда, в отличие от западных М60, АМХ-30 и "Леопард-1", поступавших в войска в 60-е годы, китайские танки пошли в серию лишь в конце 80-х гг.
Китайская армия продолжает эксплуатацию танков Тип 88. Фото: https://t.co/gRzY703Ftr pic.twitter.com/WfamJF7Pyf— Komandante (@KomandanteS17) 22 июня 2018 г.
Опубликованная на китайском портале модификация обозначается как Тип 88В. На ней по-прежнему применялась башня устаревшей конструкции с монолитной броней. Пушка 105-мм, нарезная. С ней спарен 7,62-мм пулемет. В качестве зенитного используется китайский клон советского крупнокалиберного пулемета ДШК.
Танк получил развитую на то время систему управления огнем со стабилизированным прицелом наводчика, имеющим лазерный дальномер, пассивные ночные приборы наблюдения, баллистический вычислитель, а также различные датчики, учитывающие условия стрельбы. У командира также имелся прицел, позволявший самостоятельно вести огонь из пушки.
Ходовая часть была похожа на те, что применяют на западных машинах. Она имела по шесть опорных катков с каждого борта. Двигатель мощностью в 730 л. с. разгонял танк по шоссе до 57 км/ч. Запас хода составил 430 км.
По разным данным, было выпущено около 500 таких танков. Несмотря на то, что эти боевые машины уже давно не соответствуют современным требованиям, Тип 88 еще длительное время будут на вооружении сухопутных войск КНР.
Алексей Брусилов
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22.06.2018
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