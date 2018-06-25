Российскую подлодку-робот испытают в Арктике и на Черном море
|
|
Подводный робот «Галтель».
Источник: скриншот с видео youtube.com
В конце 2019 года в России будет построена подводная лодка-робот, способная три месяца работать в автономном режиме без использования ядерной энергии. Испытания аппарата пройдут на Черном море и в Арктике.
"В Фонде перспективных исследований развернуты работы по созданию демонстратора сверхавтономного необитаемого подводного аппарата. Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами", - сообщил Интерфакс заместитель гендиректора ФПИ Игорь Денисов.
По его словам, первый образец-демонстратор должен появиться в конце следующего года. Затем на Черном море пройдет эксперимент по преодолению установленного расстояния на Черном море (около двух тысяч километров).
"На третьем этапе мы уже выходим на Север. Тренироваться будем в реальных, относительно "комфортных" условиях, а контрольные эксперименты пройдут в экстремальных", - отметил Игорь Денисов.
Он также сказал, что сейчас разрабатываются и внедряются технологии изготовления двигателей внешнего сгорания, так называемые двигатели Стирлинга. Они работают, в том числе с получением необходимых энергетических составляющих из твердых, либо сжиженных энергоносителей. В перспективе данные двигатели смогут обеспечить сравнимые с ядерной энергетикой мощности, требуемые для обеспечения движения и работы подводного роботизированного аппарата.
Николай Грищенко
|
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2018 Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
28.06.2016 Годовой отчет ЦКБ МТ "Рубин" за 2015 год
20.03.2018 Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
27.02.2018 "Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
11.12.2017 "Судно сегодня - это плавучий дата-центр"
29.09.2017 Ковальчук: у РФ есть полный комплекс энерготехнологий для освоения Арктики
21.09.2017 Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
15.09.2017 Роботов-разведчиков спустят с привязи
|
Владислав
17170
|
№1
25.06.2018 02:20
Автономность - критически важный фактор как по соображениям скрытности так и по эффективности сети её подводного сегмента, в целом. Стирлинги 10кВт мощности коллега планировал на номерном заводе под СПб производить. Цена всего на 30% в серии больше чем у дизелей приличных, ресурс 10 лет, каждые 3 года - заправка. В РФ два ведущих стирлингиста оба в СПб работали и жили.
Альтернативой для более крупных - паровая винтовая машина, фактически винтовой компрессор наоборот (широко применяется в чиллерах, водоохладительных машинах на предприятиях дорогих жилых комплексах, отелях, офисных центрах). В России вроде как две фирмы выпускают причём одна постоянно 250-500кВт и периодически 1МВт класса мощности. Фишка в том что при рабочем теле не воде, скажем сжатые до десятков атмосфер некоторые газы, возможна работа при всего дельте 50градусов между нагревателем и охладителем.
Также вы можете вспомнить работы академика Семёнова по обратимым системам с фототермохимией - в народе - "грелка космонавта" известны более. Так вот сквозной КПД может стоставлять 20-25% от тепла на суше/иного источника закачанного до энергии на валу. Ёмкость дешёвых безопасных примерно как у тополиных дров, невелика, но зато ценник рублей 30-35 за кг и не требует нахождения в прочном корпусе - фактически густой рассол. Более эффективные могут стоить дорого - до нескольких тысяч руб за кг, зато в разеы более ёмкие, хотя паре (сжиженный кислород)-керосин безусловно уступит, зато тникакиого следа, кроме теплового - это неприятность для крупных для мелочи не так остра на ряде глубин, всё на борту.
Существуют и другие методы запасания как и можно применять отделённые горячие отходы ядерной промышленности для сверхмалых и малых ПЛ как источник тепла, причём его мощность можно регулировать определённым образом.
Я намеренно обхожу вопрос с электродвигателями т.к. по моему убеждению они являются фактором заметности при наличие у противника трёхосевых магнетометров на SQUID на элементах боевой сети. При достаточно высокой плотности обнаружимы даже АНПА на глубинах в десятки метров, крупные, типа того что боинг выкатил - на сотнях метров.
|
0Сообщить модератору