Российскую подлодку-робот испытают в Арктике и на Черном море

Владислав 17170

№1 25.06.2018 02:20 Автономность - критически важный фактор как по соображениям скрытности так и по эффективности сети её подводного сегмента, в целом. Стирлинги 10кВт мощности коллега планировал на номерном заводе под СПб производить. Цена всего на 30% в серии больше чем у дизелей приличных, ресурс 10 лет, каждые 3 года - заправка. В РФ два ведущих стирлингиста оба в СПб работали и жили.



Альтернативой для более крупных - паровая винтовая машина, фактически винтовой компрессор наоборот (широко применяется в чиллерах, водоохладительных машинах на предприятиях дорогих жилых комплексах, отелях, офисных центрах). В России вроде как две фирмы выпускают причём одна постоянно 250-500кВт и периодически 1МВт класса мощности. Фишка в том что при рабочем теле не воде, скажем сжатые до десятков атмосфер некоторые газы, возможна работа при всего дельте 50градусов между нагревателем и охладителем.

Также вы можете вспомнить работы академика Семёнова по обратимым системам с фототермохимией - в народе - "грелка космонавта" известны более. Так вот сквозной КПД может стоставлять 20-25% от тепла на суше/иного источника закачанного до энергии на валу. Ёмкость дешёвых безопасных примерно как у тополиных дров, невелика, но зато ценник рублей 30-35 за кг и не требует нахождения в прочном корпусе - фактически густой рассол. Более эффективные могут стоить дорого - до нескольких тысяч руб за кг, зато в разеы более ёмкие, хотя паре (сжиженный кислород)-керосин безусловно уступит, зато тникакиого следа, кроме теплового - это неприятность для крупных для мелочи не так остра на ряде глубин, всё на борту.



Существуют и другие методы запасания как и можно применять отделённые горячие отходы ядерной промышленности для сверхмалых и малых ПЛ как источник тепла, причём его мощность можно регулировать определённым образом.



Я намеренно обхожу вопрос с электродвигателями т.к. по моему убеждению они являются фактором заметности при наличие у противника трёхосевых магнетометров на SQUID на элементах боевой сети. При достаточно высокой плотности обнаружимы даже АНПА на глубинах в десятки метров, крупные, типа того что боинг выкатил - на сотнях метров.