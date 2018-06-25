Секретная подводная лодка США будет иметь плоский дизайн

Владислав 17170

№1 25.06.2018 02:05 Роли дизайн не играет, играет роль масса ферромагнетиков. У современных атомных субмарин она очень велика - тысячи и десятки тысяч тонн. Полем отстраивается только постоянная составляющая, кстати не полностью т.к. лепестки видны. Пластиковая рубка и проч много роли не сыграют уровень игнатур всё равно такой же или выше чем у титановой ПЛ и в тысячи раз выше чем у пластикового целиком АНПА тонн на 200, включая анаэробные двигатели (керамика+пластики).

Кроме того при проходе ВСЕГДА искажаются другие поля.

Чувствительность магнитометра на SQUID на несколько порядков превосходит протонные магнитометры даже лучшие (есть дома). При применении нескольких на дроне и с сотню в формации можно получать трёхмерные магнитные карты как естественных так и искусственно вызванных полей, отслеживать крупные объекты по следу который несколькими способами сечётся, не только АНПА, которые нужны, много и хорошо дополняют космический и воздушный сегменты боевой сети.



Приборы на квантовых эффектах в т.ч. SQUID-ы незаменимы в медицине, т.к. позволяют, мой первй нейроинтерфейс планировался именно на них, потом нашёл более компактную замену, заменяет в лучшую стороно томограф - неинвазивный интерфейс, можно смотреть парамтеры тканей которые иначе не узнаете, делать важные анализы крови и т.д. Незаменимы и в военной технике геофизике (рудной, нерудной, фундаментальной), археологии.

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