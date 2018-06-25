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Секретная подводная лодка США будет иметь плоский дизайн

25.06.2018 Российская газета 951 2
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Рисунок ПЛ Sub 2000
Рисунок ПЛ Sub 2000.
Источник: rg.ru


В СМИ США попали изображения секретной подводной лодки нового поколения, которую разрабатывают в Америке. Отмечается, что субмарина Sub 2000 - радикальный разрыв с предыдущими проектами подлодок США.

В статье журнала Covert Snores отмечается, что перспективная подводная лодка небольшая, двухкорпусная и имеет плоский дизайн. Эксперты отмечают, что он одновременно футуристичен и реален.

Изначально субмарину проектировали как типичную ударную подводную лодку, но потом решили, что Sub 2000 можно использовать и в разведывательных целях. Ее строение позволяет незаметно находиться у побережья неприятеля и перехватывать как электромагнитные передачи, так и размещать внешние приемные устройства. Кроме того, Sub 2000 оснащена и подводными беспилотниками.


Светлана Цыганкова
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Россия
США
Продукция
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БПЛА

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Владислав
17170
№1
25.06.2018 02:05
Роли дизайн не играет, играет роль масса ферромагнетиков. У современных атомных субмарин она очень велика - тысячи и десятки тысяч тонн. Полем отстраивается только постоянная составляющая, кстати не полностью т.к. лепестки видны. Пластиковая рубка и проч много роли не сыграют уровень игнатур всё равно такой же или выше чем у титановой ПЛ и в тысячи раз выше чем у пластикового целиком АНПА тонн на 200, включая анаэробные двигатели (керамика+пластики).
Кроме того при проходе ВСЕГДА искажаются другие поля.
Чувствительность магнитометра на SQUID на несколько порядков превосходит протонные магнитометры даже лучшие (есть дома). При применении нескольких на дроне и с сотню в формации можно получать трёхмерные магнитные карты как естественных так и искусственно вызванных полей, отслеживать крупные объекты по следу который несколькими способами сечётся, не только АНПА, которые нужны, много и хорошо дополняют космический и воздушный сегменты боевой сети.

Приборы на квантовых эффектах в т.ч. SQUID-ы незаменимы в медицине, т.к. позволяют, мой первй нейроинтерфейс планировался именно на них, потом нашёл более компактную замену, заменяет в лучшую стороно томограф - неинвазивный интерфейс, можно смотреть парамтеры тканей которые иначе не узнаете, делать важные анализы крови и т.д. Незаменимы и в военной технике геофизике (рудной, нерудной, фундаментальной), археологии.
Россия должна иметь несколько производств не в Москве различных типов. Как минимум 3 производителя одного типа. Один из лучших специалистов по ним, были с племянником его приятелями ввиду отсутствия интереса в результате имел одну из крупнейших в СПб фирм по солёным огурцам в 2002.
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AU
gvinpin
434
№2
25.06.2018 03:06
Цитата, Владислав сообщ. №1
ввиду отсутствия интереса в результате имел одну из крупнейших в СПб фирм по солёным огурцам в 2002.

Это типичная история. Госудатство проявляет интерес к науке только на определенной степени богатства и развития.
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