В США сравнили сражавшиеся во Вьетнаме МиГ-21 и F-4 Phantom



Истребитель МиГ-21.

Источник: Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС Истребитель МиГ-21.Источник: Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС

Американские СМИ проанализировали сильные и слабые стороны двух сверхзвуковых истребителей, участвовавших в боевых действиях в небе над Вьетнамом. Речь идет о советском МиГ-21 и F-4 Phantom, производства США.

The National Interest называет оба истребителя самолетами высшего качества. "Когда эти сверхзвуковые машины встретились в бою, часто решающими факторами были навыки отдельных пилотов и иногда просто удача", - пишет издание. При этом отмечается, что более 40 лет после окончания войны во Вьетнаме продолжались споры об эффективности применения этих самолетов.

Автор публикации обращает внимание на то, что оба самолета могли развить скорость 2 Маха и нести бомбовое вооружение. F-4 Phantom весил почти 19 тонн, а МиГ-21 - меньше 10 тонн. Советский истребитель также отличался меньшим профилем и размахом крыльев. Поэтому силуэт МиГ-21 гораздо труднее было заметить на большом расстоянии.

Также в публикации подчеркивается, что на вооружении МиГ-21 имелись ракеты "воздух-воздух" и пушка калибра 23 миллиметра. Phantom также имел ракетное вооружение, но в первоначальном варианте пушка на F-4 не устанавливалась. По этой причине американский истребитель оказывался в невыгодном положении в бою с МиГ-21 и другими истребителями советского и китайского производства, но поздние модели F-4 оснащались 20-миллиметровой пушкой.

"МиГ-21 считался более маневренным, а Phantom был хорошо вооружен ракетами и стал более смертоносным с добавлением пушки. МиГ-21 создавался как ближний перехватчик, а Phantom - как самолет дальнего радиуса действия", - резюмирует The National Interest. Также в публикации отмечается, что и МиГ-21, и F-4 Phantom до сих пор несут службу в некоторых странах.

Руслан Мельников