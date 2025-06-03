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Польша вернула в строй советские танки Т-72

25.06.2018 Российская газета 320 0
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Флаги Польши и НАТО
Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.
Источник: AP Photo/ Alik Keplicz

Агентство военного имущества Польши начало возврат армии снятых с вооружения танков Т-72.

Несколько десятков старых танков, помнящих еще времена Варшавского договора, согласно новым распоряжениям остаются в стране, пишет газета Rzeczpospolita. Т-72 должны были модернизировать и продать Иордании, теперь же после обновления бронетехника вернется на службу в польскую армию.

- Принято решение о создании новой танковой дивизии и повышении потенциала механизированных войск на востоке Польши. А другой возможности быстро оснастить техникой две формируемые бронетанковые бригады нет, - пояснил военный эксперт Войцех Лучак.

Схожая ситация складывается и с военными объектами на востоке страны. Прежде всю лишнюю недвижимость предполагалось продать гражданским, однако сейчас министерство обороны проводит новую ревизию имущества, особенно к востоку от Вислы.

- Теперь для покупки военной недвижимости необходимо разрешение Минобороны, - рассказал глава Агенства военного имущества Кшиштоф Фалковский.

О планах создать на востоке Польши новую дивизию было объявлено в марте. Сейчас в сухопутные пойска страны входит одно танковое и два механизированных соединения.


Антон Валагин
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Иордания
Польша
Продукция
Т-72

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