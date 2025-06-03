Смертоносный "утенок": Су-34 назвали лучшим ударным самолетом



Истребители-бомбардировщики Су-34.

Источник: rg.ru Истребители-бомбардировщики Су-34.Источник: rg.ru

Российский Су-34 - лучший ударный истребитель-бомбардировщик, существующий на сегодняшний день, пишет Military Watch.

Истребитель-бомбардировщик Су-34, как и истребитель Су-35, был принят на вооружение в 2014 году. Оба самолета были разработаны на основе планера всепогодного истребителя Су-27, эксплуатация которого началась в 1985 году. Он был модернизирован с учетом различных задач, которые стоят перед новыми самолетами. В то время как Су-35 является развитием идей, заложенных в Су-30, Су-34 представляет собой новое поколение российских ударных самолетов. Он останется одной из самых передовых боевых машин на десятилетия вперед. Планер этого грозного самолета сохраняет значительные возможности для дальнейшей модернизации.

Россия не одинока в деле создания ударных самолетов на основе истребителя. США и Китай приняли на вооружение F-15E и J-16, созданные на основе F-15С и J-11. И все же Су-34 - наиболее радикальная модернизация лежащей в его основе машины. Пилоты в кабине сидят рядом, а не друг за другом, что позволило избежать дублирования ряда приборов и органов управления. Кабина также оборудована кислородной системой, обеспечивающей выполнение полетов без кислородных масок на высоте до 10 000 метров. Кроме того, пилоты могут стоять в кабине или перемещаться по ней - обычно такие комфортные условия обеспечивают только на дальних бомбардировщиках. Дело в том, что Су-34 разработан на базе Су-27ИБ - советского прототипа истребителя-бомбардировщика, созданного в последние годы существования СССР в качестве замены Су-24. Распад Советского Союза стал причиной закрытия этой программы.

Су-24 стал первым "фланкером" (так в НАТО называют самолеты на основе Су-27), предназначенным для нанесения ударов по наземным целям. Все прошлые модификации специализируются на завоевании превосходства в воздухе. В отличие от Су-24, новая машина сохраняет возможности по ведению воздушного боя, что снижает ее зависимость от истребителей. Самолет вооружен 30-мм пушкой ГШ-30-1 и последней модификацией ракет "воздух-воздух" Р-27 с увеличенной до 130 километров дальностью пуска. Этих ракет пока не так много, однако на сегодняшний день они являются одними из самых смертоносных, превосходя американские AIM-120C и AIM-120B, которыми вооружены истребители стран ЕС и США.

Наряду с оборонительным вооружением для воздушных и воздушных боев, Су-34 также оснащен самыми передовыми боеприпасами "воздух-поверхность", в том числе мощными противокорабельными ракетами. Огромный потенциал в сфере РЭБ вкупе с высокими скоростью, маневренностью и предельной высотой обеспечивают самолету отличную живучесть. Крылатые ракеты позволяют наносить удары с дальней дистанции, снижая риски, исходящие от систем ПВО и истребителей противника. Эти возможности могут стать ключом к успешному нанесению удара по вражеской системе ПВО. За ними последуют удары бомбами и ракетами с меньшей дальностью, которые станут возможны после нейтрализации основной угрозы. Крылатые ракеты Х-65СЭ (противокорабельные) и Х-СД способны поражать цели на расстоянии, превышающем пределы досягаемости современных комплексов ПВО.

Еще одна высокоэффективная крылатая ракета, которую может применять Су-34 - это Х-38, разработанная специально для современных российских самолетов, таких как "адский утенок" (неофициальное название Су-34 в зарубежных СМИ), Су-35, МиГ-35, Су-57. Эта высокоточная самонаводящаяся авиационная ракета класса "воздух-поверхность", которая может быть оснащена кассетной, осколочно-фугасной или бронебойной боеголовкой. Ее максимальная скорость составляет 2,2 Маха. Также Су-34 способен применять противокорабельные ракеты Х-31А, Х-41, Х-35У и П-800 "Оникс". Для ведения боя на более короткой дистанции, когда системы РЭБ и большая высота полета считаются достаточной защитой, предназначены 14 типов бомб. Сочетание комплекса радиоэлектронного противодействия "Хибины" со станциями активных помех САП-14 и САП-518 обеспечивает достаточную защиту от большинства угроз.. По имеющимся данным, Су-34 могут исчезать с экранов вражеских радаров.

Передовые возможности и универсальность Су-34 делают его самым передовым истребителем-бомбардировщиком в мире. Ближайшими соперниками российского самолета являются китайские J-16 и южнокорейские F-15K. Боевой радиус, составляющий 1100 километров, позволяет Су-34 наносить удары вглубь вражеской территории. Так, развернутые в Сирии Су-34 могут поражать цели почти по всему Ближнему Востоку, а те, которые базируются в Калининграде, способны нейтрализовывать цели на территории Германии, Прибалтики, Скандинавии и большей части Франции.

Су-34 не имеет аналогов в составе ВКС России. Создание его преемников пока не планируется. Ожидается, что к 2025 году будет развернуто не менее 300 таких истребителей-бомбардировщиков. Стоит отметить, что Су-34 принимали участие в нанесении ударов по позициям террористов в Сирии. В отличие от Су-24 и Су-25, ни одна из машин не была потеряна. Впоследствии самолеты получили ряд модификаций, сделанных с учетом боевого опыта.

Илья Максимов