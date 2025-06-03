Ракетный эсминец USS Farragut с механическими повреждениями сопровождён в Норвегию



Эскадренный ракетный миноносец USS Farragut DDG-99.

Источник: https://globaldefensenews.com/ Эскадренный ракетный миноносец USS Farragut DDG-99.Источник: https://globaldefensenews.com/

После выхода из строя DDG 99 USS Farragut, Центр развертывания технического обслуживания в передовых районах (FDRMC [1]), расположенный в Неаполе, связался с логистическим центром системы снабжения командования флота (SSCFLC [2]) ВМФ США в Италии и Центрально-Атлантическим региональным центром технического обслуживания (MARMC [3]) для организации буксирования эскадренного миноносца в Берген, Норвегия.

В момент, когда отказ вентилятора газотурбинного генератора требовал незапланированной замены, Farragut находился в составе группы USS Harry S. Truman Strike Group по поддержанию операции Titanium Citadel (Титановая цитадель).

Для полноценного ремонта необходимы такелажные работы по организации временного доступа к каналу воздухозаборника генератора для проведения сварочных работ, проверки и замены сломанного охлаждающего вентилятора.

После швартовки корабля на военно-морской базе Haakonsvern в Бергене, первичное обследование FDRMC Неаполя по поиску подрядчиков для ремонта судна, выявило наличие в регионе сразу нескольких компаний, способных выполнять эту работу.

Однако при более детальном анализе ни одна из компаний не смогла подтвердить своей технической квалификации для проведения работ в соответствие с ремонтными стандартами ВМФ.

«Поскольку первичный план стал неосуществимым, ремонтная команда FDRMC начала разработку альтернативного плана», - сказал командир первой команды по проведению ремонта FDRMC капитан Густаво Вергара.

«За шесть дней до начала ремонтных работ, они обратились за помощью в МАРМС, который откликнулся на просьбу и сразу приступил к планированию работ».

Совместная команда FDRMC-MARMC сформировала подробный план логистики и ремонта, гарантирующий выполнение судном оперативных задач в рамках операции Titanium Citadel, несмотря на отсутствие необходимой квалификации у местных подрядчиков.

Специалисты ВМФ встретили судно в Норвегии и провели ремонт в соответствии с планом.

«Благодаря скоординированным действиям и краткосрочному сотрудничеству, критический ремонт выполнен вовремя и корабль продолжит выполнение задач в операции «Титановая цитадель », - сказал Вергара.

«Поскольку 6-й флот США все чаще использует Берген в качестве удобного порта обслуживания, специалист по качеству FDRMC провел обучение стандартам ВМФ на местных судоремонтных компаниях для формирования в этом районе основ повышенного уровня поддержки по ремонту судов в будущем».

Перевод: ВПК.name

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