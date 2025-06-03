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Ракетный эсминец USS Farragut с механическими повреждениями сопровождён в Норвегию

25.06.2018 781 0
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USS Farragut
Эскадренный ракетный миноносец USS Farragut DDG-99.
Источник: https://globaldefensenews.com/

После выхода из строя DDG 99 USS Farragut, Центр развертывания технического обслуживания в передовых районах (FDRMC [1]), расположенный в Неаполе, связался с логистическим центром системы снабжения командования флота (SSCFLC [2]) ВМФ США в Италии и Центрально-Атлантическим региональным центром технического обслуживания (MARMC [3]) для организации буксирования эскадренного миноносца в Берген, Норвегия.


В момент, когда отказ вентилятора газотурбинного генератора требовал незапланированной замены, Farragut находился в составе группы USS Harry S. Truman Strike Group по поддержанию операции Titanium Citadel (Титановая цитадель).


Для полноценного ремонта необходимы такелажные работы по организации временного доступа к каналу воздухозаборника генератора для проведения сварочных работ, проверки и замены сломанного охлаждающего вентилятора.


После швартовки корабля на военно-морской базе Haakonsvern в Бергене, первичное обследование FDRMC Неаполя по поиску подрядчиков для ремонта судна, выявило наличие в регионе сразу нескольких компаний, способных выполнять эту работу.


Однако при более детальном анализе ни одна из компаний не смогла подтвердить своей технической квалификации для проведения работ в соответствие с ремонтными стандартами ВМФ.


«Поскольку первичный план стал неосуществимым, ремонтная команда FDRMC начала разработку альтернативного плана», - сказал командир первой команды по проведению ремонта FDRMC капитан Густаво Вергара.


«За шесть дней до начала ремонтных работ, они обратились за помощью в МАРМС, который откликнулся на просьбу и сразу приступил к планированию работ».


Совместная команда FDRMC-MARMC сформировала подробный план логистики и ремонта, гарантирующий выполнение судном оперативных задач в рамках операции Titanium Citadel, несмотря на отсутствие необходимой квалификации у местных подрядчиков.


Специалисты ВМФ встретили судно в Норвегии и провели ремонт в соответствии с планом.


«Благодаря скоординированным действиям и краткосрочному сотрудничеству, критический ремонт выполнен вовремя и корабль продолжит выполнение задач в операции «Титановая цитадель », - сказал Вергара.


«Поскольку 6-й флот США все чаще использует Берген в качестве удобного порта обслуживания, специалист по качеству FDRMC провел обучение стандартам ВМФ на местных судоремонтных компаниях для формирования в этом районе основ повышенного уровня поддержки по ремонту судов в будущем».


Перевод: ВПК.name


Примечание ВПК.Name

  1. FDRMC (Forward Deployed Regional Maintenance Center) - Центр развертывания технического обслуживания в передовых районах
  2. SSCFLC (Supply Systems Command Fleet Logistics Center) - Логистический центр системы снабжения командования флота
  3. MARMC (Mid-Atlantic Regional Maintenance Center) - Центрально-Атлантический региональный центр технического обслуживания
24.06.2018
Оригинал публикации
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Страны
Италия
Норвегия
США
Продукция
Arleigh Burke

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