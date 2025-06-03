Главком рассказал о перспективе развития ВМФ России



Корабли ВМФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Корабли ВМФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Военно-морской флот России планирует увеличить количество кораблей с высокоточным оружием в дальней морской зоне, строить большие корабли и подлодки пятого поколения, сообщил журналистам в субботу главком ВМФ Владимир Королёв на церемонии выпуска морских офицеров военного учебно-научного центра в Кронштадте.

"Сегодня перспектива развития ВМФ России осязаема и конкретна. Это дальнейшее оснащение сил флота носителями высокоточного оружия и увеличение процентной составляющей этих носителей в составе группировок флота в дальней морской зоне", - приводит его слова в релизе представитель пресс-службы Минобороны по ВМФ Игорь Дыгало.

"Это поэтапный переход к строительству кораблей крупного водоизмещения. Это проектирование и строительство подводных лодок пятого поколения, которые не будут иметь себе равных по скрытности и боевым возможностям", - продолжил адмирал.

Королев рассказал, что интенсивность боевой учебы в море доведена до уровня, который позволяет флоту обладать внушительными параметрами боевой выучки. По его словам, только наплаванность подводных лодок и надводных кораблей за период с января по июнь составила около 7 тысяч суток, выполнены более 1,5 тысяч боевых упражнений. До конца года планируется выполнить как минимум 2,5 тысячи боевых упражнений и принять участие в 150 учениях различного формата.

Кроме того, свыше 40 кораблей примут участие в главном военно-морском параде в Петербурге и Кронштадте, среди которых 18 - корабли нового поколения. Королев добавил, что от 70 до 100 кораблей и судов обеспечения сейчас достойно представляют Андреевский флаг в море, на значительном удалении от мест дислокации.

Торжественная церемония выпуска более 700 офицеров ВМФ состоялась на Якорной площади в Кронштадте. В ней приняли участие вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, руководители ведущих оборонных предприятий, руководство Объединенной судостроительной корпорации, ветераны ВМФ и представители военно-дипломатического корпуса. В ходе церемонии главнокомандующий ВМФ лично вручил погоны, награды и дипломы ряду выпускников.

"Высшее образование (по программам специалитета) получили выпускники Военно-морского и Военно-морского политехнического институтов ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия". Более 330 лейтенантов пополнят офицерский корпус Военно-морского флота. Они займут первичные офицерские должности на кораблях и в воинских частях", - добавил Дыгало.