"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
|
|
Надводный корабль Sea Shadow IX-529.
Источник: US Navy
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости, Андрей Коц . Создавая новый танк, самолет, ракету или автомат, разработчики и испытатели делают все от них зависящее, чтобы сохранить конструкцию в тайне. Малейшая утечка - и секретные технологические ноу-хау, реализованные в перспективном проекте, станут достоянием мировой общественности. А значит - и вероятного противника, который моментально получит информацию о всех сильных и слабых сторонах "засвеченного" чудо-оружия. РИА Новости публикует подборку пяти видов вооружений, о которых широкая публика узнала совершенно случайно.
Chengdu J-20 (Китай)
Программу по созданию истребителя пятого поколения Китай долгие годы держал в строжайшем секрете. Разработка новой машины велась с конца 1990-х, однако впервые представители ВВС НОАК официально сообщили о высокой степени готовности проекта лишь в 2009-м. Внешний облик J-20 на тот момент известен не был. Интернет переполнили многочисленные фейковые снимки и коллажи с якобы "тем самым" самолетом. Среди них оказалось и несколько зернистых и размытых фото J-20 на земле, опубликованных в некоторых китайских "околовоенных" блогах в декабре 2010 года. Эти кадры были достоверными. По одной из версий, их сделали фотографы-"споттеры", которым удалось подобраться близко к испытательному центру. По другой, снимки слили" в Cеть сами китайские военные, чтобы продемонстрировать миру технический прогресс КНР.
|Китайский многоцелевой истребитель пятого поколения J-20.
|Источник: EPA/YhC
Руководство НОАК не подтверждало подлинность фотографий и продолжало держать "под грифом" большую часть информации об испытаниях истребителя-невидимки. Официальные снимки J-20 появились лишь 11 января 2011-го, когда прототип впервые поднялся в воздух. Публике же новый самолет представили 1 ноября 2016 года в рамках авиакосмического салона Airshow China - 2016. Истребитель приняли на вооружение в начале 2017-го.
"Статус-6" ("Посейдон")
Российский проект беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6" засветился в СМИ 10 ноября 2015-го на совещании президента России Владимира Путина с представителями Министерства обороны. Оператор федерального телеканала крупным планом снял страницу презентации, которую листал один из генералов. На слайде угадывались силуэты атомных подлодок специального назначения "Белгород" и "Хабаровск", оборудованных стыковочными узлами на днище и способных нести глубоководные аппараты. В центре схемы была огромная торпеда с невероятными характеристиками: дальность - десять тысяч километров, глубина погружения - 1000 метров, максимальная скорость - до 100 узлов.
Эта утечка (случайная или намеренная, неясно до сих пор) устроила настоящий переполох в НАТО. Военные и гражданские специалисты наперебой спорили, существует это оружие на самом деле или русские организовали дезинформацию. В конце 2016-го издание Popular Mechanics со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило о достоверном факте испытаний "Статуса-6". По данным американской разведки, перспективный ударный дрон был запущен с подлодки специального назначения Б-90 "Саров". Реальность такого оружия подтвердил Владимир Путин 1 марта 2018-го. На вооружение российского флота этот комплекс пойдет под обозначением "Посейдон".
Sea Shadow (США)
Экспериментальное двухкорпусное судно Sea Shadow (IX-529) ("Морская тень") компания Lockeed Martin построила для ВМС США в 1985-м. Пентагон заказал этот необычный корабль-невидимку, вдохновившись успехом самолета F-117 Night Hawk. При разработке и производстве единственного экземпляра "Морской тени" пользовались теми же технологиями, что и у стелс-бомбардировщика. Будущего во флоте прототип изначально не имел, поскольку предназначался лишь для демонстрации технологий. И американцам действительно удалось доказать, что надводные корабли можно сделать малозаметными для радаров. Элементы технологии стелс в кораблестроении сегодня используют все развитые военно-морские державы.
|Корабль Sea Shadow ("Морская тень"), построенный в 1980-х годах по технологии "стелс".
А в середине 1980-х конструкция и технологические новшества "Морской тени" были настоящим прорывом. Естественно, Пентагон держал все в строжайшей тайне. Чтобы избежать утечек, IX-529 собирали внутри огромной баржи на побережье Калифорнии. В море корабль уходил исключительно ночью. И все же один снимок "неопознанного плавающего объекта" на фоне темнеющего неба все-таки попал в местные газеты. Особого шума он, впрочем, не произвел - в городе Редвуд и без того ходили слухи, что на предприятии концерна Lockheed неподалеку мастерят чудо-корабль. "Морскую тень" показали широкой публике в 1993 году, когда корабль перебазировали на военно-морскую базу Сан-Диего.
K2 Black Panther
Появление в составе армии Южной Кореи современных основных боевых танков К2 "Черная пантера" в 2007 году стало для многих специалистов полной неожиданностью. Высокотехнологичная, быстрая и подвижная машина, напичканная самой современной электроникой южнокорейского производства, не уступала, а в чем-то даже превосходила ОБТ стран Запада. Во многом этого удалось добиться благодаря режиму полной секретности на предприятии Hyundai Rotem. "Черную пантеру" испытывали только на скрытых от посторонних глаз (и средств наблюдения) полигонах, ее ТТХ до последнего момента не разглашались. Сеул всерьез опасался промышленного шпионажа со стороны Китая и КНДР.
|Южнокорейский танк K2 Black Panther.
|Источник: CC BY-SA 2.0 / Republic of Korea Armed Forces /
Однако в начале 2000-х несколько фотографий опытных машин с башнями, замотанными в маскировочную ткань, попали в прессу. Знатоки быстро определили габариты и приблизительную массу машины, а также ее основное вооружение - вариант 120-миллиметровой гладкоствольной пушки немецкого концерна "Райнметалл". Но главные ноу-хау - состав бортовой электроники, средств связи и устройство комплекса активной защиты - оставались тайной. Сейчас Сухопутные войска Южной Кореи располагают 100 танками К2. Еще 100 должны поступить на вооружение в ближайшие годы.
|
24.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.09.2016 5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
27.03.2018 Спасибо, Путин! Или почему ракеты на атомной тяге — лучшая плохая идея на все времена
20.03.2018 Новый подводный робот позволит России гарантированно добить противника
23.11.2017 Видимые невидимки: самые известные самолеты-"стелс"
12.01.2015 Самое смертоносное оружие на планете: самые грозные самолеты ("The National Interest", США)
23.06.2014 F-35 станет легкой добычей для Т-50
29.01.2013 Армии XXI века: звон мечей и стон булата
05.12.2012 J-31: до серии пока далеко
|
Владислав
17170
|
№1
25.06.2018 03:30
Кроме Посейдона и Буревестника ничего нового тут нет. Американский стелс-корабль помнится ещё на Discovery показывали - диски лет 12 назад сыну покупал - собсвтенно тут в статье и пишется: ""Морскую тень" показали широкой публике в 1993 году". Орбитальные ракеты как и аэробаллистические - конец 1960-х годов. Впрочем и с ЯДУ также если он не двухконтурный.
Танки как класс являются устаревшим видом вооружений я это коллеге говорил когда Армата ещё в эскизах была, что тратить на это деньги и время жизни не стоит. Можно было бы иметь робототехнику и наноэлектронику. Кроме как на экспорт зачем устаревшие вооружения?
|
0Сообщить модератору
|
Андрей Л.
9916
|
№2
25.06.2018 08:15
Цитата, Владислав сообщ. №1
Танки как класс являются устаревшим видом вооружений
и что-же будет выполнять их функции на поле боя ближайшее десятилетие? двадцатилетие?
|
+1Сообщить модератору
|
Владислав
17170
|
№3
25.06.2018 09:37
Дроны, РСЗО с управляемыми сетью боеприпасами если требуется усиление плотности в данном участке. Солдаты устарели кроме РД и то в густонаселённой местности. Стоимость не пушмяса, а подгоовленного в течении 3 лет бойца 6-7кг золотом с экипировкой минимально стоит. И это ещё без БМП для него, а для дЕсантов БМД+самолётов. Способны к этому 1-2% мужского населения. РСЗО само можно рассматривать как дроны будет, т.к. тот же Смерч с планирующими сверх/околозвуковыми УАБ (в варианте 6шт на БЧ) сможет контролировать в случае Индии 300-400км границы с глубиной не менее 50км. По имеющимся у меня данным стоимость одноо снаряда была 30тыс долл несколько лет назад на международном рынке оружия. Это стоимость сравнимая с Эскалибурами.
Вспомните ВОВ - было в местах наступлений или предполагаемого контрудара до нескольких ТЫСЯЧ снарадов "летающие гробы" (поначалу иногда укупорка-ТПК улетала вместе со снарядом и горела) 300мм на км фронта прорыва. Сейчас такого ненужно 1/10 хватит.
Немецкие были поскромнее:
Китайцы кроме того имеют целинные запасы Тип63, ракет к ним.
Могут ставить их на джипы или квадрики.
Дальность невелика зато как грязи. В случае управляемого боевой сетью снаряда могут полностью уничтожать любые наземные группировки. Сверху такого снаряда с пластитом вполне для танка хватить должно.
В случае флота есть 140мм РСЗО малой дальности и вариант града:
Данный вариант предлагал не толок для ударов по земле но и для ПВО специфичной ещё в 1999
Даже если бы дроны были все толко разведывательными при достаточной их плотности скрыться боевой технике невозможно - стоимость датчика на ВВ лет 5 назад была 70 долл.
Цель обнаруживается и поражается дронами, если тяжёлая или много целей а сегмент боевой сети воздушный малочисленен для выполнения боевой задачи - вызывается огонь таких управляемых РСЗО.
РСЗО куда мобильнее чем артиллерия. Стоимость ПУ на 1 град видимо не более 1/3 от стоимости ракеты. Проехала машинка или в горах Ка-226, рассадила с полсотни одноразовых ТПК, даже если противник смог нанести удар все нейтрализовать не смог бы ввиду территории.
Лет 80 назад:
|
0Сообщить модератору
|
KillaKan
1729
|
№4
25.06.2018 10:53
Танки и солдаты не нужны, потому, что есть РСЗО и дроны ))) Видимо "конфликты малой интенсивности" последние 40 лет больно ударили по психике некоторых людей )))
|
0Сообщить модератору
|
Владислав
17170
|
№5
25.06.2018 10:56
Кто-то платит деньгами, причём небольшими, кто-то жизнями шабес-гоев. Определяется этикой.
Не все человекоподобные на Земле являются людьми по этике. Они сами себя (на деле их элита внушившая такие мысли) отделили и ограничили.
|
0Сообщить модератору
|
Андрей Л.
9916
|
№6
25.06.2018 11:36
Дроны, РСЗО с управляемыми сетью боеприпасами если требуется усиление плотности в данном участке.
Я вроде достаточно четко обозначил периоды, которые интересуют
Цитата, Андрей Л. сообщ. №2
ближайшее десятилетие? двадцатилетие?
Я хотел бы уточнить у Вас
В случае управляемого боевой сетью снаряда могут полностью уничтожать любые наземные группировки.
когда это будет и в каком состоянии сейчас эти работы в США, России и Китае? Вы в курсе?
Ролики по групповым синхронным перемещениям не предлагать - это совсем из другой оперы.
Что будет для таких систем целеуказанием? Как они разберутся с тем чья цель из массовых целеуказаний, если вдруг сеть заработает. Если будет селекция целей, то на чем, где?
Куда денется системы РЭБ противника, чтобы это всё заработало нормально?
Чтобы было понятно, США в Сирии откладывали и снимали операции с ряда направлений из-за вывернутого электроникой пространства, которое в принципе непроницаемо для каких-либо их сигналов. Обвиняли в этом Россию.
Даже если бы дроны были все толко разведывательными при достаточной их плотности скрыться боевой технике невозможно
Плотная группа дронов - плотное кладбище сгоревшей электроники на земле. Легкая цель, как колонна на марше без прикрытия, особенно когда все дроны ещё и только разведывательные.
|
0Сообщить модератору
|
Владислав
17170
|
№7
25.06.2018 11:50
Я про эти периоды и говорю. К 2025г то что в армии РФ да и США почти всё устареет к 2030 будет крайне малоэффективным к 2035 - музейные экспонаты, если Человечество выживет.
В США к 2016-17гг завершались как минимум три разработки устойчивых к силовым РЭБ чипов.
Я кажется и на ВПК-наме о том предупреждал. Тратить деньги на РЭБ - единственное разумное решение но с 1967 года наша электронная промышленность под внешним управлением судя по структуре финансирования НИР и тому что выпускают. Нет современных чипов, ПО к нему, людей с мозгами способные создать - оно само должно работать после включения = нет современного оружия. Одни слова, через правительство РФ, скольково а до того роснано выкачано было денег которых достаточно было для построения индустрии несколько раз. Ничего по существу как ушёл в 2004 с ФТИ не делали.
То что есть в США в области лазерной техники и электроники с лагом 2-5 лет есть в КНР. Достаточно просмотреть фамилии статей в СМИ IEEE
Чипы могут иметь защиты, как схемотехнические так и более правильные - на уровне оптической части систем наблюдения/сигналов и радиооптики, для АФАР чипы с горячей заменой - т.е. дав ВМГ импульс вы его не спалите полностью - будет замена одной структуры другой.
Почему катастрофическое положение в БАЗОВЫХ системах обработки информации трогает лишь горстку инженеров и учёных-отщепенцев, но полностью устраивает, судя по действиям, руководство РФ? Если хотите их в расчёт ряд высококлассных специалистов УЖЕ не принимают.
Уверен что после нашей болтовни тут в США будут что принимать а в РФ - ровным счётом косметические и запретные меры. 5 колонна работает на высшем уровне. Поэтому вот украсть 10млрд долл на олимпийских объектах дадут - я сам видел как сваяли, отвратно и по ценникам в раз 8-10 выше, а на то от чего зависит существование государственности и русского народа - хрен!
Поэтому как на Востоке "Опора на собственные силы" и рынки сбыта вне РФ.
|
0Сообщить модератору
|
Андрей Л.
9916
|
№8
25.06.2018 13:04
К 2025г то что в армии РФ да и США почти всё устареет к 2030 будет крайне малоэффективным к 2035 - музейные экспонаты, если Человечество выживет.
У меня лично в корне иное мнение, но его я оставлю при себе. У меня в руках есть материал, который начисто опровергает Вашу линию прогресса оружия. Продлить сроки службы кораблей США для увеличения флота: 355 кораблей к 2035 году - это не исключение, это тенденция и вопрос не в экономическом кризисе, а в соотношениях характеристик что-то/эффективность... что-то/цена + владение...
В США к 2016-17гг завершались как минимум три разработки устойчивых к силовым РЭБ чипов.
Дайте ссылку хотя бы на одну, можете в любой срок - они обычно афишируют на ранних стадиях и на выходе на испытания - второй предпочтительней, там характеристики уже должны быть.
оно само должно работать после включения = нет современного оружия.
Сегодня Россия имеет лучшее в мире РЭБ, более того, наиболее перспективные разработки в области связи, которые, скорее всего долго проваляются столах, если 6-е поколение ЛА обязательное пилотируемое кто-то сильный не протолкнет для скачкообразного перехода технологий на новый уровень.
Чипы могут иметь защиты, как схемотехнические так и более правильные
Могут, только цена устройств с такой надежной защитой будет не для роя БПЛА разведки.
для АФАР чипы с горячей заменой
хм.. любопытно - а как будет осуществляться горячая замена, если это именно то, что под этим термином в ИТ понимают?
т.е. дав ВМГ импульс вы его не спалите полностью - будет замена одной структуры другой.
Это называется дублирующие цепочки, насколько я знаю, потому что горячая замена подразумевает простой заменяемого элемента в период замены без выключения всей системы. На этот период нагрузка предназначенная заменяемому на горячую модулю, перераспределяется как раз на то, что Вы сейчас горячей заменой назвали или на основную нагрузку, снижая производительность.
катастрофическое положение в БАЗОВЫХ системах обработки информации
т.е. Вы полагаете, что в наших СУО, системах связи, системах самодиагностики и т.д. используются иностранные системы обработки информации?
Ну я уже приводил пример ранее, что у нас в войсках уже 4-я версия своей ОС работает, а может уже и 5-я, потому что я данные брал по 2016-му году из открытых источников, что как бы дает определенный уровень ошибки и в версиях и в сроках. Тем не менее. В состав ОС входит и своя СУБД реального времени. Я читал по ней данные, знаю как работает ORACLE и честно, крайне удивлен был ещё тогда, почему её не выводят на гражданский рынок? Она съест все СУБД, что есть, если наши железячники начнут делать под неё железо...
В этой связи я немного удивлен катастрофой в этой сфере? Если бы говорили о гражданском секторе - я был бы обеими руками ЗА, да ещё и ноги бы поднял, НО в военке - извините, всё совсем не так однозначно.
|
+1Сообщить модератору
|
просто экспл
4299
|
№9
25.06.2018 13:41
как помнится в мире регулярно появляются персонажи которые свято уверены что существует панацея (лекарство от всех болезней) и что есть в мире такие технологии что используя всего лишь одну их них можно победить все армии на планете .
и только ВОВ показала что одной авиацией войну не выиграть. как не выиграть ее одними только танками , одними МБР (здравствуй Никита) или одной артиллерией .
война это комплекс технологий и победа обеспечивается разумной комбинацией разных технологий и стратегий .
а те кто считает что можно выиграть одними дронами пересмотрели фантастических фильмов где злой гений делает армию роботов которые захватят всю планету .
"киборги , они были киборги , они заполонили всю планету" .
|
0Сообщить модератору
|
KillaKan
1729
|
№10
25.06.2018 13:52
Да ладно, прилетел на МИшке, высадил пару РСЗО, отправил устойчивых к РЭБ дронов, они "подсветили", а ты только сиди кнопочки нажимай да дешевые высокотехнологичные ракеты подвози. ))))) Понятно что танки не нужны, солдаты только как полиция на захваченных территориях ))
З.Ы, мне иногда кажется, что некоторые люди, в своем каком то сказочном мире живут.
|
0Сообщить модератору
|
Владислав
17170
|
№11
25.06.2018 14:21
Буду по частям отвечать. Так удобнее.
1. Касаемо отказоустойчивых чипов.
На русском не так много что есть почитать (ну кроме меня в разрозненных постах и статьях, одну пока не публикую т.к. надеюсь на реализацию в железе своими силами, физическая аппаратная многоуровневая защита ;-)
https://www.cta.ru/cms/f/369991.pdf
Из чего попроще:
Резко меньше стали обсуждать кроме нейросетей к году 1997-98, готовили 911 для захвата стран, далее. Последние статьи читал в году 2013. Сейчас пытался найти - их видимо выкидывают из поисков, так что заходить по какому-нибудь канадскому через анонимизатор IP надо. Ряд работ доступных из Тора и проч., вообще нет даже на сайтах.
Опять же в основном на русском если последние и отвечают часть современным а большая уровню 2000-х годов. https://moluch.ru/archive/150/42394/
Если серьёзнее - посмотрите материалы НСКФ за последние года 4. С 2013 http://2017.nscf.ru
Т.к. в основном привык читать журналы IEEE, то оттуда:
один из способов устойчивости - применение широкозонных полупроводников, в частности в данной работе описывается работа усилителя на знакомого мне SiC, по силовым диодам поначалу писать диплом давали, при 500С. Кстати на алмазе и алмазоподобных плёнках также возможны совсем иные нагрузки без вреда для системы.
https://ieeexplore.ieee.org/document/7451254/ Не очень интересная статья но всё же.
Грубо говоря система терпит перегрузки длительные в более чем 12 раз по входному напряжению. front-end sensor circuits
Простые, коммерческие, схемотехнические решения вроде этого не дают возможность считать систему устойчивой к силовому воздействию РЭБ, тем более к ВЧ навязыванию:
По частичному резервированию отчасти, нет такого числа которое я видел в других более ранних статьях:
https://ieeexplore.ieee.org/document/1559565/
По вакуумной микроэлектронике, особенно КВЧ всё забито что интересно даже что читал 3 года назад. Малоинтересные работы публикуют давно, т.к. вакуумная микро и наноэлектроника спокойно работает в условиях радиации при частотах в терагерцы.
https://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?newsearch=true&queryText=vacuum%20microelectronics
Применение в самих системах нейросетей делает более устойчивой систему. Это можно считать 3 или 4 путём. Они могут иметь полную гальваническую развязку с внешним миром, что важно при скажем искусственной сетчатке, мозжечке.
А вообще могу лекцию на данную тему прочитать. Полагаю что можно было уже к середине 2000-х иметь в РФ производство чипов с очень высокой отказоустойчивостью - попросту отсутствовал бы макроперенос зарядов. Всё излучением, питание структур обработки данных также но другими. Силовые - светить оптикой на высоковольтные оптотиристоры, благо та же плазменная аэродинамика требует киловольт.
К части сайтов доступа нет:
https://www.darpa.mil/program/near-zero-rf-and-sensor-operations
|
+1Сообщить модератору
|
Владислав
17170
|
№12
25.06.2018 14:43
Мир разделяется уже сейчас на тех кто управляет и тех кто разной степени часть системы как эффектор в т.ч. одноразовый.
Принципиальной разницы между солдатом США, негром-камикадзе нанятым воевать за 200 долл и дроном нет. Всё это устройства достижения целей. Если в РФ не нашлось ХХмлн рублей на завод который с 2011 года предлагал (само производство с нужными технологиями уже было) по производству 400шт дронов с нагрузкой 6кг каждый в месяц, время в воздухе 16ч по топливу, ценник собственно планера в варианте из стеклопластика (более тяжёлый чем с органопластика но дешевле) менее 150долл более тяжёлый - на 40кг нагрузке в перегрузе 400-500долл за планер,, а готовы платить жизнями русских - то полагаю что система именно так и относится.
Или вы платите дороже и кровью или занимаетесь технологиями не на словах а на деле. Пока по ключевым 100% российского производства технологиям - одна болтовня, отсылка денег в банки подконтрольные владельцам ФРС, по сути ДАНЬ и имитация бурной деятельности. Как результат 5нм TSMC запускает а у нас к 2020 будет аж 30нм. Для сравнения - создание нанолитографа на 10-15нм на 2002 г лета стоило порядка 6,5млн долл, примерно 60кг золотом.
Если "просто экспл" хочет кормить червей в результате игнорирования очевидного технологического рубежа - это его личное дело, гораздо хуже, что точно такое же мышление у десятков миллионов людей и они ничего не хотят для того чтобы не быть жертвами.
На начало геноцида индейцев было от 40 до 65млн человек. после - первые миллионы. Потребовалось в основном всего 20 лет. Если вы были внимательны и слышаль что тэтчер или другие нацисты говорят - то же что и гитлер с розенбергом, уничтожение русских России и самой памяти о Руси/России. Много ли вы в учебниках про Византию прочитать можете? Ничего почти, а про королей Европы того же времени сына заставляли учить кто когда, хотя почти все они были марионетками.
"т.е. Вы полагаете, что в наших СУО, системах связи, системах самодиагностики и т.д. используются иностранные системы обработки информации?"
- не полагаю, знаю.
Кроме того незадокументированные возможности можно сажать при проектировании чипов внутри РФ на ПО скажем американского производства.
Много вариантов есть, например динамически реконфигурируемая система, когда у вас в одних обстоятельствах это часть чипа отвечает за функции процессора, в других позволяет сливать данные или работать как микрофон.
Сами процессоры по своей идеологии очень уязвимые устройства, американские для специзделий их - также. Судя по индийцам и китайцам на фирмах ВПК США у них давно катастрофический дефицит высококвалифицированных разработчиков с творческой жилкой.
Насколько эффективна РЭБ - зависит от многого, до недавнего времени в армии США смартфоны не редкость была рядом с оборудованием. В РФ также, включая РПКСН. ВЧ- навязывание не говоря о съёме данных. Вспомните как ДАМ радовался когда ему айфон последний подарили - дня 3-4 не могли отобрать на коррекцию.
|
+1Сообщить модератору
|
Владислав
17170
|
№13
25.06.2018 15:14
Вокруг РФ в Восточной Европе строят несколько ускорителей. Часть их по-видимому точно в Венгрии и ещё один, возможно в Швеции закрытые к доступу помещения имеют вроде как, туда русски не пустили. Полагаю там линии с мазерами стоять могут и ёжё один тип оборудования в стиле того о чём с Дежаном говорили - это намного хуже.
В принципе пока это стационарные устройства - характерных размеры малой мощности, но даже с оной спутник на высокой орбите скорее всего откорректируют:
Примечательно что часть деталей идёт из России:
https://www.kommersant.ru/doc/3305256
|
0Сообщить модератору