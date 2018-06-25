"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке

Андрей Л. 9916

№8 25.06.2018 13:04 Владислав сообщ. №7 Цитата, К 2025г то что в армии РФ да и США почти всё устареет к 2030 будет крайне малоэффективным к 2035 - музейные экспонаты, если Человечество выживет.

У меня лично в корне иное мнение, но его я оставлю при себе. У меня в руках есть материал, который начисто опровергает Вашу линию прогресса оружия.



Владислав сообщ. №7 Цитата, В США к 2016-17гг завершались как минимум три разработки устойчивых к силовым РЭБ чипов.

Дайте ссылку хотя бы на одну, можете в любой срок - они обычно афишируют на ранних стадиях и на выходе на испытания - второй предпочтительней, там характеристики уже должны быть.



Владислав сообщ. №7 Цитата, оно само должно работать после включения = нет современного оружия.

Сегодня Россия имеет лучшее в мире РЭБ, более того, наиболее перспективные разработки в области связи, которые, скорее всего долго проваляются столах, если 6-е поколение ЛА обязательное пилотируемое кто-то сильный не протолкнет для скачкообразного перехода технологий на новый уровень.



Владислав сообщ. №7 Цитата, Чипы могут иметь защиты, как схемотехнические так и более правильные

Могут, только цена устройств с такой надежной защитой будет не для роя БПЛА разведки.



Владислав сообщ. №7 Цитата, для АФАР чипы с горячей заменой

хм.. любопытно - а как будет осуществляться горячая замена, если это именно то, что под этим термином в ИТ понимают?



Владислав сообщ. №7 Цитата, т.е. дав ВМГ импульс вы его не спалите полностью - будет замена одной структуры другой.

Это называется дублирующие цепочки, насколько я знаю, потому что горячая замена подразумевает простой заменяемого элемента в период замены без выключения всей системы. На этот период нагрузка предназначенная заменяемому на горячую модулю, перераспределяется как раз на то, что Вы сейчас горячей заменой назвали или на основную нагрузку, снижая производительность.



Владислав сообщ. №7 Цитата, катастрофическое положение в БАЗОВЫХ системах обработки информации

т.е. Вы полагаете, что в наших СУО, системах связи, системах самодиагностики и т.д. используются иностранные системы обработки информации?



Ну я уже приводил пример ранее, что у нас в войсках уже 4-я версия своей ОС работает, а может уже и 5-я, потому что я данные брал по 2016-му году из открытых источников, что как бы дает определенный уровень ошибки и в версиях и в сроках. Тем не менее. В состав ОС входит и своя СУБД реального времени. Я читал по ней данные, знаю как работает ORACLE и честно, крайне удивлен был ещё тогда, почему её не выводят на гражданский рынок? Она съест все СУБД, что есть, если наши железячники начнут делать под неё железо...



В этой связи я немного удивлен катастрофой в этой сфере? Если бы говорили о гражданском секторе - я был бы обеими руками ЗА, да ещё и ноги бы поднял, НО в военке - извините, всё совсем не так однозначно. У меня лично в корне иное мнение, но его я оставлю при себе. У меня в руках есть материал, который начисто опровергает Вашу линию прогресса оружия. Продлить сроки службы кораблей США для увеличения флота: 355 кораблей к 2035 году - это не исключение, это тенденция и вопрос не в экономическом кризисе, а в соотношениях характеристик что-то/эффективность... что-то/цена + владение...Дайте ссылку хотя бы на одну, можете в любой срок - они обычно афишируют на ранних стадиях и на выходе на испытания - второй предпочтительней, там характеристики уже должны быть.Сегодня Россия имеет лучшее в мире РЭБ, более того, наиболее перспективные разработки в области связи, которые, скорее всего долго проваляются столах, если 6-е поколение ЛА обязательное пилотируемое кто-то сильный не протолкнет для скачкообразного перехода технологий на новый уровень.Могут, только цена устройств с такой надежной защитой будет не для роя БПЛА разведки.хм.. любопытно - а как будет осуществляться горячая замена, если это именно то, что под этим термином в ИТ понимают?Это называется дублирующие цепочки, насколько я знаю, потому что горячая замена подразумевает простой заменяемого элемента в период замены без выключения всей системы. На этот период нагрузка предназначенная заменяемому на горячую модулю, перераспределяется как раз на то, что Вы сейчас горячей заменой назвали или на основную нагрузку, снижая производительность.т.е. Вы полагаете, что в наших СУО, системах связи, системах самодиагностики и т.д. используются иностранные системы обработки информации?Ну я уже приводил пример ранее, что у нас в войсках уже 4-я версия своей ОС работает, а может уже и 5-я, потому что я данные брал по 2016-му году из открытых источников, что как бы дает определенный уровень ошибки и в версиях и в сроках. Тем не менее. В состав ОС входит и своя СУБД реального времени. Я читал по ней данные, знаю как работает ORACLE и честно, крайне удивлен был ещё тогда, почему её не выводят на гражданский рынок? Она съест все СУБД, что есть, если наши железячники начнут делать под неё железо...В этой связи я немного удивлен катастрофой в этой сфере? Если бы говорили о гражданском секторе - я был бы обеими руками ЗА, да ещё и ноги бы поднял, НО в военке - извините, всё совсем не так однозначно.