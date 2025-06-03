Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Малайзия хочет вывести войска из Саудовской Аравии

25.06.2018 bmpd.livejournal.com 283 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщают малайзийские СМИ, новый министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил 20 июня 2018 года, что министерство ожидает приказа малайзийского правительства о выводе находящегося в Саудовской Аравии малайзийского военного контингента. Малайзийские войска были направлены в Саудовскую Аравию в 2015 году прежним правительством Малайзии премьер-министра Наджиба Разака от движения "Национальный фронт", в качестве вклада в возглавляемую саудитами военную коалицию по военной интервенции в Йемене. Однако малайзийский контингент размещается на территории Саудовской Аравии для содействия в защите ее границ и "содействия в распределении гуманитарной помощи Йемену" и не участвовал в боевых действиях непосредственно в Йемене.

Военнослужащие малайзийского контингента в Саудовской Аравии, 2017 год (с) министерство обороны Малайзии

Отношение Малайзии к участию в саудовской коалиции изменилось с приходом к власти после всеобщих выборов 9 мая 2018 года правительства патриарха малайзийской политики премьер-министра Махатира Мохамада, возглавлявшего оппозиционный "Альянс надежды".

Теперь новый министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил, что "Малайзия никогда не участвовала в нападении на Йемен, который также является мусульманской страной. Тем не менее, присутствие наших вооруженных сил в Саудовской Аравии косвенно вовлекло Малайзию в ближневосточный конфликт".

"Малайзия продолжает придерживаться нейтралитета в своей внешней политике и не поддерживает политический курс какой-либо страны. Один из наглядных тому примеров - вступление и председательство Малайзии в "Движении неприсоединения" во времена Холодной войны", - сказал Сабу.

Министр сообщил, что правительство Малайзии примет окончательное решение по данному вопросу после его "переоценки".

Официально Малайзия не раскрывает численность своего контингента в Саудовской Аравии.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Малайзия
Саудовская Аравия

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы