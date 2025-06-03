Малайзия хочет вывести войска из Саудовской Аравии

Как сообщают малайзийские СМИ, новый министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил 20 июня 2018 года, что министерство ожидает приказа малайзийского правительства о выводе находящегося в Саудовской Аравии малайзийского военного контингента. Малайзийские войска были направлены в Саудовскую Аравию в 2015 году прежним правительством Малайзии премьер-министра Наджиба Разака от движения "Национальный фронт", в качестве вклада в возглавляемую саудитами военную коалицию по военной интервенции в Йемене. Однако малайзийский контингент размещается на территории Саудовской Аравии для содействия в защите ее границ и "содействия в распределении гуманитарной помощи Йемену" и не участвовал в боевых действиях непосредственно в Йемене.

Военнослужащие малайзийского контингента в Саудовской Аравии, 2017 год (с) министерство обороны Малайзии

Отношение Малайзии к участию в саудовской коалиции изменилось с приходом к власти после всеобщих выборов 9 мая 2018 года правительства патриарха малайзийской политики премьер-министра Махатира Мохамада, возглавлявшего оппозиционный "Альянс надежды".

Теперь новый министр обороны Малайзии Мохамад Сабу заявил, что "Малайзия никогда не участвовала в нападении на Йемен, который также является мусульманской страной. Тем не менее, присутствие наших вооруженных сил в Саудовской Аравии косвенно вовлекло Малайзию в ближневосточный конфликт".

"Малайзия продолжает придерживаться нейтралитета в своей внешней политике и не поддерживает политический курс какой-либо страны. Один из наглядных тому примеров - вступление и председательство Малайзии в "Движении неприсоединения" во времена Холодной войны", - сказал Сабу.

Министр сообщил, что правительство Малайзии примет окончательное решение по данному вопросу после его "переоценки".

Официально Малайзия не раскрывает численность своего контингента в Саудовской Аравии.