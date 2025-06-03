Турция получила первый истребитель F-35A

21 июня 2018 года на предприятии американской корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт (штат Техас, США) состоялась церемония официальной выкатки и передачи ВВС Турции первого построенного для них истребителя F-35А Lightning II - самолета с серийным номером АТ-01 (номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001). Самолет совершил первый полет в Форт-Уорт 10 мая 2018 года.

Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J (с) Lockheed Martin

К настоящему времени в Форт-Уорт построен и проходит лолетные испытания и второй самолет F-35А для ВВС Турции с серийным номером АТ-02 (номер ВВС США 15-5220, турецкий военный номер 18-0002), совершивший первый полет 8 июня, и, который был формально также передан Турции 21 июня. Оба самолета выполнены в конфигурации Block 3F и относятся к серии LRIP-10.

Передача первого истребителя F-35A Турции была произведена несмотря на принятие 18 июня Сенатом США поправки сенатора от штата Мэриленд Криса Вана Холлена к законопроекту о военном бюджете США на 2019 финансовый год (начинающийся 1 октября 2018 года), предписывающей запрещение выделения бюджетных средств на производство и поставку истребителей F-35 Турции в том случае, если Турция приобретет российскую зенитную ракетную систему С-400. Таким образом поставка F-35A Турции будет заблокирована, поскольку она осуществляется министерством обороны США через механизм программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). Данная поправка станет юридически обязывающей в случае подписания закона о военном бюджете президентом США, а перед этим данная поправка должна быть согласована с Палатой представителей Конгресса США в процессе согласования поправок в оборонный бюджет, внесенных обеими палатами. Ожидается, что законопроект поступит на подпись президенту США не ранее конца августа.

Таким образом юридически американская сторона пока что может реализовывать контракт с Турцией на F-35A до 1 октября 2018 года. Решение Сената "смазало" всю давно готовившуюся церемонию передачи первого F-35A Турции, и Lockheed Martin даже не стал выступать ни с какими официальными релизами об этом событии. В целом программа поставки F-35A Турции находится сейчас в полной неопределенности.

Два первых передаваемых Турции готовых для нее истребителя F-35A в любом случае изначально должны были оставаться на территории США и использоваться на авиабазе Люк (Аризона) на подготовки летного и технического состава ВВС Турции.

Турция является официальным партнером "3-го уровня" в программе F-35 (JSF), присоединившись к ней еще в 2002 году. В январе 2007 года Турция подписала меморандум об участии в программе производства F-35. В соответствии с соглашениями, турецкая государственная авиастроительная компания Turkish Aerospace Industries (TAI) должна стать вторым субподрядчиком-поставщиком центральной части центроплана F-35 (наряду с датской компанией Terma). TAI со своего завода в Анкаре поставила первую центральную секцию центроплана F-35 корпорации Northrop Grumman, осуществляющей по подряду производство центроплана на предприятии в Паймделе (Калифорния), в июле 2017 года, данная секция была использована для постройки первого F-35A для Турции (АТ-01). TAI также изготавливает некоторые лючки и мелкие композитные элементы для центроплана. Сообщается, что Турция израсходовала в рамках программы разработки и подготовки производства F-35 (JSF) около 195 млн долл.

В марте 2011 года Турция подписала предварительное соглашение о приобретении 100 истребителей F-35A, и в январе 2012 года заключила контракт на первые два самолета, окончательно финализовав его 6 мая 2014 года, с поставкой в 2018 году. Именно эти два самолета (АТ-01 и АТ-02) и изготовлены теперь.

В январе 2015 года Турция заключила контракт на следующие четыре самолета (с АТ-03 по АТ-06), которые должны строиться в серии LRIP-11. Суммарно Турция сейчас заказала 50 самолетов F-35A, из которых первые 30 должны быть выполнены в конфигурации Block 3F и строиться по 2022 год, а еще 20 - к серии Block 4 и строиться начиная с 2023 года

Общая стоимость программы приобретению Турцией 100 истребителей F-35A оценивается в 25 млрд долл. На территорию Турции первые истребители F-35A должны были по плану физически прибыть в ноябре 2019 года и поступить на вооружение 171-й эскадрильи (171 Filo Korsan) 7-й истребительной авиационной базы (7 AJ?) в Малатья-Эрхач.

Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J (с) Lockheed Martin

Видео (с) TRT: