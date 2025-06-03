Введен в строй пограничный сторожевой корабль "Дозорный"

21 июня 2018 года во Владивостоке состоялась церемония подъема Пограничного флага на пограничном сторожевом корабле "Дозорный" проекта 22460, вошедшем в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Сообщается, что в ближайшее время корабль совершит переход к месту постоянного базирования на Сахалин.

Вошедший в состав Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации пограничный сторожевой корабль "Дозорный" проекта 22460 с заводским номером 302, построенный ОАО "Восточная верфь". Владивосток, 21.06.2018 (с) www.newsvl.ru

"Дозорный" (заводской номер 302) стал третьим пограничным сторожевым кораблем (ПСКР) проекта 22460 (шифр "Охотник", разработчик - АО "Северное проектно-конструкторское бюро"), построенным на ОАО "Восточная верфь" во Владивостоке, и 12-м введенным в строй Береговой охраны Пограничной службы ФСБ Российской Федерации кораблем данного проекта в целом. Строительство корабля с заводским номером 302 было осуществлено по выданному 30 декабря 2014 года ФСБ России "Восточной верфи" контракту стоимостью 2,374 млрд рублей и велось с начала 2015 года. Спуск ПСКР "Дозорный" на воду был произведен 22 августа 2017 года. Сдача должна быть произведена к декабрю 2017 года, но была осуществлена с опозданием на полгода.

Ранее "Восточная верфь" построила два ПСКР проекта 22460, первый из которых "Сапфир" (заводской номер 300) был передан в состав пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю 28 мая 2015 года, а второй "Коралл" (заводской номер 301) был сдан 17 декабря 2015 года.

Основное строительство ПСКР проекта 22460 осуществляется на АО "Судостроительная фирма "Алмаз" в Санкт-Петербурге, которое сдало уже девять кораблей этого типа. Головной корабль серии "Рубин" (заводской номер 501) был завершен постройкой на СФ "Алмаз" в 2009 году и 12 мая 2010 года принят в состав Черноморско-Азовского пограничного управления Пограничной службы ФСБ России. Также на СФ "Алмаз" в Санкт-Петербурге были построены ПСКР данного типа "Бриллиант" (заводской номер 502, сдан 26 июня 2012 года), "Жемчуг" (заводской номер 503, сдан 21 сентября 2012 года), "Изумруд" (заводской номер 504, сдан 27 июня 2014 года), "Аметист" (заводской номер 505, сдан 3 октября 2014 года), "Проворный" (заводской номер 506, сдан 11 ноября 2016 года), "Преданный" (заводской номер 507, сдан 15 сентября 2017 года), "Надёжный" (заводской номер 508, сдан 10 декабря 2016 года) и "Бдительный" (заводской номер 509, был сдан 13 октября 2017 года).

Два последних ПСКР проекта 22460 находятся на СФ "Алмаз" в стадии строительства - "Безупречный" (заводской номер 510, спущен на воду 18 апреля 2018 года ) и корабль с заводским номером 511 (находится в стапельной стади строительства).

Видео (с) "Первый канал":