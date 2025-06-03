В Выборге спущен на воду портовый ледокол "Обь"

21 июня 2018 года на территории ПАО "Выборгский судостроительный завод" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация") в Выборге состоялась торжественная церемония спуска на воду портового дизель-электрического ледокола "Обь" (заводской номер 232) проекта Aker Arc124. Ледокол "Обь" строится по заказу ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом" в рамках проекта "Ямал СПГ" и станет первым неатомным ледоколом "Атомфлота".

Строящийся на ПАО "Выборгский судостроительный завод" по заказу ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом" дизель-электрический портовый ледокол "Обь" проекта Aker Arc124 перед спуском на воду. Выборг, 21.06.2018 (с) Александр Полунин / www.murmansk.kp.ru

Портовый ледокол мощностью около 12 МВт с инновационной системой движения будет обеспечивать навигацию танкеров СПГ на подходном канале и в акватории порта Сабетта на полуострове Ямал. Отличительной чертой судна является инновационный движительный комплекс, состоящий из четырех независимых азимутальных пропульсивных установкок с электрическим приводом Azipod ABB Ice-1400 тягового типа мощностью около 3 МВт каждая. Винто-рулевые колонки расположены попарно в носу и корме судна, что дает возможность максимально эффективной работы во льду как кормой, так и носом, маневрирования и выполнения специальных задач в акватории порта Сабетта.

Длина судна - 89,2 м,

Ширина - 21,9 м,

Осадка - 7,5 м,

Дедвейт (с учетом перевозимого груза при максимальной осадке) - не менее 2 тыс. тонн.

Ледопроходимость судна - 1,5 метра.

Со стороны bmpd укажем, что контракт на строительство и поставку ФГУП "Атомфлот" портового ледокола проекта Aker Arc 124 по итогам конкурсных процедур был заключен ПАО "Выборгский судостроительный завод" 30 апреля 2015 года.Контрактный срок сдачи ледокола - ноябрь 2018 года.

Технический проект ледокола был разработан финским проектным бюро Aker Arctic Technology Inc. Рабочую конструкторскую документацию готовило ЦКБ "Балтсудопроект" при участии АО "КБ "Вымпел". Закладка судна в Выборге состоялась 27 сентября 2016 года, ледокол был переведен на самопогружающуюся баржу "Атлант" в августе 2017 года.

Судно имеет ледовый класс РМРС Icebreaker 7 IACS Polar Class 3. Мощность ледокола позволит ему эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров.

Строящийся на ПАО "Выборгский судостроительный завод" по заказу ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом" дизель-электрический портовый ледокол "Обь" проекта Aker Arc124 перед спуском на воду. Спуск был произведен с самопогружающейся баржи "Атлант". Выборг, 21.06.2018 (с) ПАО "Выборгский судостроительный завод"

Строящийся на ПАО "Выборгский судостроительный завод" по заказу ФГУП "Атомфлот" госкорпорации "Росатом" дизель-электрический портовый ледокол "Обь" проекта Aker Arc124 перед спуском на воду. Спуск был произведен с самопогружающейся баржи "Атлант". Выборг, 21.06.2018 (с) Александр Полунин / www.murmansk.kp.ru

Видео (с) "Россия 24":