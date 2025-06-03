Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Более 700 выпускников Военного университета получили первые лейтенантские погоны

25.06.2018 ТАСС 374 0
0
Понравилась новость?
 0
Николай Панков
Николай Панков.
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков выразил уверенность, что выпускники вуза всегда будут с достоинством и честью исполнять воинский долг, а также обеспечивать безопасность России

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 700 выпускников Военного университета получили первые лейтенантские погоны на торжественной церемонии в Парке Победы в Москве.

"Свыше семисот выпускников Военного университета успешно завершают обучение и получают заслуженные дипломы об образовании. Среди выпускников находятся офицеры, уже имеющие служебный и боевой опыт, для которых окончание вуза это еще один важный этап жизненного пути - этап повышения уровня подготовки, интеллектуального и военно- профессионального роста", - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на торжественной церемонии выпуска. Он передал молодым офицерам и преподавателям поздравления министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Особо отмечу, что сегодня выпускники Военного университета востребованы не только в армии и на флоте. Они служат практически во всех силовых министерствах и ведомствах РФ, в армиях стран как ближнего, так и дальнего зарубежья", - подчеркнул замминистра. Он поблагодарил преподавателей и руководство университета.

"Ваш жизненный и служебный опыт, богатейшие вузовские традиции обучения и воспитания позволили подготовить высокопрофессиональных офицеров - специалистов по работе с личным составом, лингвистов и экономистов, юристов и военных дирижеров", - отметил замминистра.

Он выразил уверенность, что выпускники Военного университета всегда будут с достоинством и честью исполнять воинский долг, обеспечивать безопасность России и отстаивать ее национальные интересы. По информации военного ведомства, 60 выпускников за время обучения получили государственные награды.

Выпускники получили свои первые лейтенантские погоны и по традиции, подбросив монеты, прокричали: "Вот и все!".
23.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы