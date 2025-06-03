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В Калининграде "лейтенантский вальс" прозвучал для 177 выпускников военно-морского вуза

25.06.2018 ТАСС 397 0
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Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова
Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова на церемонии принятия Военной присяги. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Новоиспеченных лейтенантов приветствовал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. "Лейтенантский вальс" прозвучал почти для 180 выпускников филиала военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ "Военно-морская академия" в Калининграде, где прошла торжественная церемония вручения офицерских погон и кортиков лейтенантам, сообщил журналистам официальный представитель Балтийского флота Роман Мартов.

"Нынешний выпуск 177 лейтенантов Военно-морского флота России для этого учебного заведения в Калининграде вдвойне юбилейный: он 55-й за его 70-летнюю историю. И, может быть, потому мелодия "Лейтенантского вальса" в исполнении музыкантов военного оркестра звучала сегодня на плацу по- особому величаво и торжественно", - сказал он.

В числе нынешних выпускников - представители Ставропольского, Камчатского, Приморского, Краснодарского краев, Башкирии, Мордовии, Чувашии, Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской областей. Все они пополнят офицерский корпус ВМФ России, их ждут на кораблях и в воинских частях на всех флотах, отметил Мартов.

Новоиспеченных лейтенантов приветствовал командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов. Особой чести от адмирала удостоились 15 молодых офицеров, закончившие учебу с золотой медалью и красным дипломом, им командующий флотом лично вручил погоны и кортики. Об этом каждому будет напоминать фотография, сделанная на память. Торжественная церемония завершилась прощанием выпускников с Боевым знаменем учебного заведения и торжественным прохождением по плацу.

Военно-морское учебное заведение, готовящее кадры для ВМФ страны, было создано в Калининграде в 1948 году. За 70 лет своего существования его выпускниками стали более 16 тыс. человек.
23.06.2018
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принадлежат ТАСС
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