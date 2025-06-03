Медицинский отряд специального назначения ВДВ вернулся в Россию из Сирии
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Военная медицина.
Источник: Военное обозрение
За время работы медики помогли более чем 2 тыс. мирных жителей
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного медицинского отряда специального назначения Воздушно-десантных войск вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медпомощи населению Сирии. Об этом сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В течение трех месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы, оказывали помощь мирному населению. В составе отряда врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда", - говорится в сообщении.
За время служебной командировки военные медики оказали медпомощь более чем 2 тыс. мирных жителей, провели более 130 хирургических операций.
"Военнослужащие отдельного медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам", - отмечает Минобороны.
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23.06.2018
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