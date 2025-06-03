Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Медицинский отряд специального назначения ВДВ вернулся в Россию из Сирии

25.06.2018 ТАСС 234 0
0
Понравилась новость?
 0
Военная медицина
Военная медицина.
Источник: Военное обозрение

За время работы медики помогли более чем 2 тыс. мирных жителей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Военнослужащие отдельного медицинского отряда специального назначения Воздушно-десантных войск вернулись домой после успешного выполнения задач по оказанию медпомощи населению Сирии. Об этом сообщило в субботу Минобороны РФ.

"В течение трех месяцев военные медики обеспечивали медицинское сопровождение личного состава авиабазы, оказывали помощь мирному населению. В составе отряда врачи, в том числе узкой специализации, средний и младший медицинский персонал, а также специалисты вспомогательных служб отдельного медицинского отряда", - говорится в сообщении.

За время служебной командировки военные медики оказали медпомощь более чем 2 тыс. мирных жителей, провели более 130 хирургических операций.

"Военнослужащие отдельного медицинского отряда представлены к государственным и ведомственным наградам", - отмечает Минобороны.
23.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Медицина

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы