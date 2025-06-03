Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Участники соревнований "Эльбрусское кольцо" покорят самую высокую вершину Европы

25.06.2018 ТАСС 304 0
0
Понравилась новость?
 +1
Эльбрусское кольцо. Архивное фото
Эльбрусское кольцо. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

В соревнованиях примут участие военнослужащие от каждого военного округа РФ

НАЛЬЧИК, 23 июня. /ТАСС/. Российские военные в рамках соревнований высокогорных подразделений "Эльбрусское кольцо", которые пройдут в Кабардино-Балкарии, поднимутся на самую высокую вершину Европы - Эльбрус, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"На территории Кабардино-Балкарской Республики пройдут состязания на лучшее высокогорное подразделение Вооруженных сил Российской Федерации "Эльбрусское кольцо", в рамках подготовки к Армейским международным играм "АрМИ-2018". Всего в соревнованиях будет задействовано более 60 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Группы совершат марш в условиях высокогорья, с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения", - отметили в пресс-службе.

В соревнованиях примут участие военнослужащие от каждого военного округа, военного института физической культуры Минобороны России и воздушно-десантных войск. Соревнования пройдут в период с 27 июня по 9 июля.
23.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы