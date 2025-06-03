Участники соревнований "Эльбрусское кольцо" покорят самую высокую вершину Европы



Эльбрусское кольцо. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Эльбрусское кольцо. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

В соревнованиях примут участие военнослужащие от каждого военного округа РФ

НАЛЬЧИК, 23 июня. /ТАСС/. Российские военные в рамках соревнований высокогорных подразделений "Эльбрусское кольцо", которые пройдут в Кабардино-Балкарии, поднимутся на самую высокую вершину Европы - Эльбрус, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"На территории Кабардино-Балкарской Республики пройдут состязания на лучшее высокогорное подразделение Вооруженных сил Российской Федерации "Эльбрусское кольцо", в рамках подготовки к Армейским международным играм "АрМИ-2018". Всего в соревнованиях будет задействовано более 60 человек из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности. Группы совершат марш в условиях высокогорья, с преодолением различных форм горного рельефа в автономном режиме с восхождением на вершину горы Эльбрус в составе подразделения", - отметили в пресс-службе.

В соревнованиях примут участие военнослужащие от каждого военного округа, военного института физической культуры Минобороны России и воздушно-десантных войск. Соревнования пройдут в период с 27 июня по 9 июля.