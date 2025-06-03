Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия будет наращивать число кораблей с высокоточным оружием

25.06.2018 ТАСС 394 0
0
Понравилась новость?
 0
Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев
Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Главком ВМФ Владимир Королев также добавил, что перспективные подводные лодки пятого поколения не будут иметь себе равных по боевым возможностям и скрытности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Военно-морской флот России будет наращивать в дальней морской зоне число кораблей с высокоточным оружием. Об этом на церемонии выпуска офицеров Военного учебно-научного центра заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Это дальнейшее оснащение сил флота носителями высокоточного оружия и увеличение процентной составляющей этих носителей в составе группировок флота в дальней морской зоне", - отметил он, говоря о планах главкомата ВМФ.

Также намечен поэтапный переход к строительству кораблей большого водоизмещения.

"Это наращивание до необходимого уровня военно-морского присутствия ВМФ в оперативно важных районах Мирового океана для гарантированного предотвращения новых угроз с морских и океанских направлений", - подчеркнул Королев.

По его словам, в настоящее время от 70 до 100 кораблей и судов обеспечения представляют ВМФ на значительном удалении от мест дислокации.

"И, наконец, это дальнейшее развитие комплексной инфраструктуры базирования флотов, которое синхронизировано с получением в состав ВМФ новых кораблей, подводных лодок и авиации", - резюмировал адмирал.

Подлодки пятого поколения

Перспективные подводные лодки пятого поколения не будут иметь себе равных по боевым возможностям и скрытности, добавил Королев.

"Сегодня перспектива развития ВМФ России осязаема и конкретна. Это проектирование и строительство подводных лодок пятого поколения, которые не будут иметь себе равных по скрытности и боевым возможностям", - сказал он.

Разработка многоцелевой атомной подлодки нового поколения "Хаски" ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Петербурге. ЦКБ "Рубин" также ведет работу над созданием стратегической атомной субмарины пятого поколения, название проекта неизвестно.

В РФ также идет работа над проектом неатомных субмарин пятого поколения (НИР "Калина"), которые будут оснащены воздухонезависимыми энергетическими установками.

Сейчас в России строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа "Ясень" и стратегических подводных лодок типа "Борей".
23.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
Хаски

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы