Радиолокационную защиту от беспилотников развернули над крупнейшими российскими городами



Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России.

Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России.Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

Сообщается также, что уровень оснащенности радиотехнических войск современными средствами вооружения уже достиг 70%

ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 23 июня. /ТАСС/. Сплошное радиолокационное поле на малых высотах, способное как можно раньше обнаружить низколетящие цели, в том числе, беспилотники, создано над всеми крупнейшими городами России. Об этом сообщил журналистам в субботу начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Андрей Кобан.

"На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах", - рассказал он.

По словам Кобана, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70%.

"Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности", - сказал Кобан.

Еще одной приоритетной задачей является создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в арктической зоне РФ. В настоящее время в Арктике развернута группировка РТВ, ведутся работы по ее совершенствованию и наращиванию.

"Боевые расчеты, которые выполняют задачи в Арктике, предварительно проходят подготовку специалистов расчетов радиотехнических войск. Нами утверждена специальная программа для этих расчетов, они по этой программе занимаются и показывают достаточно эффективный результат в особых климатических условиях Арктики", - добавил Кобан.