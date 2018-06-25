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Радиолокационную защиту от беспилотников развернули над крупнейшими российскими городами

25.06.2018 ТАСС 484 1
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РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России.
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

Сообщается также, что уровень оснащенности радиотехнических войск современными средствами вооружения уже достиг 70%

ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 23 июня. /ТАСС/. Сплошное радиолокационное поле на малых высотах, способное как можно раньше обнаружить низколетящие цели, в том числе, беспилотники, создано над всеми крупнейшими городами России. Об этом сообщил журналистам в субботу начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Андрей Кобан.

"На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах", - рассказал он.

По словам Кобана, уровень оснащенности радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения уже достиг 70%.

"Мы сосредоточились на переоснащении войск новыми комплексами и средствами автоматизации. Комплексами, способными в автоматическом режиме осуществлять контроль за порядком использования воздушного пространства. Эта задача уже реализована в московской зоне ответственности", - сказал Кобан.

Еще одной приоритетной задачей является создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в арктической зоне РФ. В настоящее время в Арктике развернута группировка РТВ, ведутся работы по ее совершенствованию и наращиванию.

"Боевые расчеты, которые выполняют задачи в Арктике, предварительно проходят подготовку специалистов расчетов радиотехнических войск. Нами утверждена специальная программа для этих расчетов, они по этой программе занимаются и показывают достаточно эффективный результат в особых климатических условиях Арктики", - добавил Кобан.
23.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Арктика
БПЛА

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17170
№1
25.06.2018 03:27
Лучше чем ничего. Но по факту даже если панцири стоять будут каждые несколько км2 всё равно от роя они города не защитят. А вынесли коммунальные службы и мегаполис в коллапсе, даже город бомбить особо не надо, люди сами убегут из города где воды нет, унитаз забит и проч. Впрочем во Владивостоке вряд ли - на них масштабный эксперимент в 1990-е поставили при Ноздратенко, а вот московские да и любые другие офисные хомячки, функционеры, т.е. балласт - запросто.

Пирменение силового РЭБа по городам может иметь серьёзные последствия сравнимые с самими атаками, я многократно говорил что нельзя делать критические системы на такой электронике, предлагал решения - как об стенку горох. Видел как мужик помер прямо над кабелем ведущим к банку, на них всегда ставят как защиту от ПЭМИН раличную помехосоздающую требуху. Видно был с ритмоводителем вот и помер. Не было бы наверное ещё был бы жив. Медики теперь коммерсанты и им выгодны такие операции.
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