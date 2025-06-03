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Военно-медицинская академия в Петербурге впервые выпустила стоматологов и провизоров

25.06.2018 ТАСС 349 0
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Призывники во время прохождения медицинской комиссии. Архив
Призывники во время прохождения медицинской комиссии. Архив.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев

Всего в этом году учреждение выпустило более 500 медицинских специалистов различного профиля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 500 выпускников Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге дали клятву врача на торжественной церемонии выпуска, в том числе впервые выпущенные академией стоматологи и провизоры. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"Вам выпала большая честь стать выпускниками прославленного учебного заведения страны. Ваши знания, приобретенные в стенах академии, верность воинскому и врачебному долгу всегда будут востребованы на благо нашей Родины", - сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов на торжественной церемонии.

Также заместитель главы военного ведомства вручил золотые медали об окончании лучшим выпускникам.

"Торжественную клятву врача дали свыше 500 медицинских специалистов различного профиля, в том числе первый выпуск стоматологов и провизоров", - подчеркнули в военном ведомстве.

В текущем году Военно-медицинской академии имени Кирова исполняется 220 лет со дня основания.
23.06.2018
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принадлежат ТАСС
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