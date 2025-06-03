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Пилотажная группа "Русские витязи" покажет лучшие номера на авиашоу в Перми

25.06.2018 ТАСС 171 0
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ
Многоцелевой истребитель Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время выступления в рамках форума "Армия-2017" на аэродроме Кубинка, 27 августа 2017 года.
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

"Русские витязи" - единственная в мире авиационная группа, выполняющая фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ

ТАСС, 23 июня. Ежегодное авиашоу "Крылья Пармы" открылось в субботу на военной авиабазе "Сокол" в Перми. В этом году центральным событием мероприятия станет выступление пилотажной группы "Русские витязи".

"Каждый из летчиков, из инженерно-технического состава выкладывается по полной. Не было ни одного мероприятия за все годы моих полетов в пилотажной группе "Русские витязи", где мы бы работали не с полной самоотдачей", - сказал журналистам командир Центра показа авиационной техники, гвардии полковник Андрей Алексеев.

"Русские витязи" - единственная в мире авиационная группа, выполняющая фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ. На данный момент группа представлена шестью самолетами СУ-30СМ. Они выстраиваются в плотный порядок "пирамида" и в составе шестерки выполняют фигуры высшего пилотажа. В программе запланирован также комплекс полетов в составе четырех самолетов, выполнение встречного пилотажа с элементами сверхманевренности и одиночный высший пилотаж.

В этом году на "Крыльях Пармы" впервые свое мастерство продемонстрирует пилотажная группа "Серебряные крылья" из Башкирии на спортивных самолетах RV-7 "Цетус". В их программе сольные выступления, полеты в паре, имитация воздушного боя, скоростные проходы, "бочки" и "петли", а также "небесное сердце" и перекрестные проходы.

Организаторы авиашоу подготовили для гостей много развлечений. На празднике можно осмотреть кабину самолетов Су-24 и МиГ-31 на экспозиции, разрешается сделать фотографию за штурвалом. Для детей работают специальные площадки, где организуются игры и конкурсы.
23.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
МиГ-31
Су-24
Су-30

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