Войска ЮВО проведут до конца года более 130 двусторонних тактических учений



Военнослужащие подразделений специального назначения Южного военного округа. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащие подразделений специального назначения Южного военного округа. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Войска Южного военного округа проведут в летнем периоде обучения более 130 двусторонних тактических и командно-штабных учений, сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников на заседании военного совета.

Он дал положительную оценку новой системе подготовки военнослужащих по призыву, внедрение которой позволило новобранцам в подготовительный период пройти курс одиночной подготовки, совмещенной с курсом общевоинской подготовки военнослужащих.

Одной из особенностей подготовки подразделений в этом году стало повсеместное введение двустороннего принципа обучения с отработкой нестандартных действий в ходе ведения боя. Личный состав отделений совершенствует навыки маскировки и фортификационного оборудования позиций непосредственно во время занятий по тактике, осваивая новые методы маневренных действий.

"Всего в летнем периоде обучения будет проведено более 130 двусторонних тактических и командно-штабных учений, в том числе около 100 ротных и более 30 батальонных тактических учений", - сказал он.

Главную оценку боевой подготовки соединения и воинские части получат по результатам проведения двусторонних бригадных и дивизионных тактических учений, которые будут проведены в октябре текущего года, а экзаменом для военного округа в конце учебного года станут командно-штабные учения группировки войск 58 общевойсковой армии, Каспийской флотилии и объединения ВВС и ПВО ЮВО.