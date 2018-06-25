Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
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Авианосец USS Gerald R. Ford.
Источник: © AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Николай Протопопов. Боевые корабли, самолеты, танки и боеприпасы - на разработку и производство новых вооружений в мире ежегодно тратятся огромные средства. Особенно в этом преуспели США - их расходы на оборону превышают бюджеты некоторых небольших государств. РИА Новости рассказывает о пяти военных разработках, обошедшихся заказчикам в миллиарды долларов.
"Золотой" авианосец
Мировым рекордсменом по стоимости в кораблестроении признан американский авианосец USS Gerald R. Ford. Постройка и испытания этого символа военно-морской мощи США уже обошлись американскому бюджету почти в 13 миллиардов долларов.
USS Gerald R. Ford - самый современный и вооруженный авианосец в мире. Он оборудован двумя ядерными реакторами и продвинутой радарной системой Dual Band Radar. На корабле базируются две эскадрильи истребителей F-35С и F/A-18E/F Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, транспортники C-2 Greyhound. Кроме того, на борту можно разместить восемь вертолетов MH-60S Seahawk.
В арсенале авианосца - зенитные ракеты RIM-162 ESSM, корабельные артиллерийские комплексы Phalanx и RAM. Разработчики позиционируют его как универсальную площадку, подходящую для размещения любых видов перспективных вооружений, вплоть до боевых лазеров.
|Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния (11-го октября 2013-го года). Кораблестроители начинают затопление сухого дока номер 12 с головным кораблём нового типа авианосцев "Джеральд Форд" (CVN 78).
|Источник: strategypage.com
Подорожавший крейсер
Вопросом создания собственного авианосного парка озаботилась и Индия. В 2013-м северодвинский "Севмаш" завершил глубокую модернизацию авианесущего крейсера "Адмирал Горшков", который затем передали индийским ВМС.
Контракт, заключенный в 2004-м, - крупнейший за всю историю военно-технического сотрудничества России и Индии. Предполагалось, что модернизация списанного российского корабля обойдется стране-заказчику в скромные 750 миллионов долларов. Еще на такую же сумму Россия обязалась поставить Индии три десятка корабельных истребителей МиГ-29К. Но из-за увеличения объема работ стоимость, по сути, нового авианосца, получившего имя "Викрамадитья", выросла до 2,3 миллиарда долларов.
Крейсер получил абсолютно новое радиоэлектронное оборудование, навигационные системы, вооружение, усовершенствованную полетную палубу и трамплин для взлета истребителей. "Викрамадитья" несет на борту 30 самолетов и вертолетов. Планируется, что обновленный корабль прослужит порядка 40 лет.
|Авианосец "Викрамадитья".
|Источник: РИА Новости
Слишком "электронный" танк
Большие затраты требуются и для того, чтобы вооружить армию современной сухопутной техникой. Так, одним из самых дорогих танков в мире считается французский AMX-56 Leclerc - стоимость единицы достигает девяти миллионов долларов. Эту бронемашину приняли на вооружение еще в 1992-м. При ее проектировании французы ориентировались на американский опыт - они хотели создать такой же мощный и хорошо защищенный танк, как "Абрамс", но более легкий.
В общей сложности армия получила 400 таких бронемашин, соответственно, французскому правительству парк "Леклерков" обошелся в сумму порядка 36 миллиардов долларов, не считая затрат на техническое обслуживание и модернизацию.
"Леклерк" вооружен просто и без изысков - 120-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами, 12,7-миллиметровым и 7,62-миллиметровым. Но буквально нашпигован электроникой - многие операции вместо экипажа выполняет автоматика. Это и послужило главной причиной такой дороговизны.
|Французские танки AMX-56 Leclerc на параде в День взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже.
|Источник: AFP 2018 / Bertrand Guay
Самолет по цене корабля
Бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit отличается от конкурентов не только продвинутыми системами защиты, но и неприлично высокой стоимостью - более миллиарда долларов за штуку. И это без оборудования. Примерно столько же США тратили на постройку одного ракетного крейсера класса Ticonderoga.
Кроме того, самолеты B-2 очень дороги в эксплуатации и обслуживании. Например, для хранения "невидимок" необходимы специальные ангары с постоянно поддерживаемым микроклиматом. В обычных условиях особое радиопоглощающее покрытие самолета может утратить свои свойства.
На вооружении американских ВВС сегодня стоят два десятка таких бомбардировщиков. Боевое крещение они получили в 1999-м при налетах на Югославию, в 2003-м сбрасывали бомбы на Ирак, а в 2011-м нанесли несколько авиаударов по объектам в Ливии.
Однако, несмотря на практическую и теоретическую боевую эффективность B-2 Spirit, к 2030 году Пентагон планирует списать все эти самолеты. Их функции снова возьмут на себя "возрастные" модернизированные стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52 Stratofortress.
|Американский бомбардировщик B-2 Spirit над Калифорнией, 2009 год.
|Источник: © EPA/Semantic Designs
Инвестиции в апокалипсис
Самым дорогим ядерным оружием последнего времени считается новая американская бомба B61-12. Причем это не созданное с нуля оружие, а лишь очередная версия уже находящейся в арсенале США авиабомбы B61 образца 1963-го.
Общая стоимость программы по усовершенствованию около пятисот устаревших ядерных снарядов превышает 11 миллиардов долларов. Таким образом, цена каждой новой бомбы B61-12 - почти 23 миллиона.
|Тестовые испытания макета бомбы B61-12 в штате Нью-Мексико, США. 28 января 2015 года.
|Источник: Flickr / Sandia Labs
После модернизации B61-12 станет намного точнее своих предшественников. На нее установят новое хвостовое оперение и инерциальную систему наведения. Кроме того, боеприпас оснастят маршевым двигателем, и бомба сможет планировать к заданной точке с расстояния в несколько километров. До этого ее сбрасывали на парашюте, чтобы самолет-носитель успел удалиться от эпицентра взрыва.
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23.06.2018
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Тимур
111
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№1
25.06.2018 07:56
Цитата, q
стоимость единицы достигает девяти миллионов долларов.
Цитата, q
400 таких бронемашин, соответственно, французскому правительству парк "Леклерков" обошелся в сумму порядка 36 миллиардов долларов,
Хоть бы перемножить смогли нормально, счетоводы.
0,009*400=3,6 млрд.
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Байкал57
882
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№2
25.06.2018 08:26
Я бы купил на Т-72 башню от "Арматы" за 1 млн.долл, немцы соображают, на свой "Леопард" решились на их башни, там настоящие экономисты.
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forumow
4913
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№3
25.06.2018 11:07
Цитата
Предполагалось, что модернизация списанного российского корабля обойдется стране-заказчику в скромные 750 миллионов долларов. Еще на такую же сумму Россия обязалась поставить Индии три десятка корабельных истребителей МиГ-29К. Но из-за увеличения объема работ стоимость, по сути, нового авианосца, получившего имя "Викрамадитья", выросла до 2,3 миллиарда долларов.Кмк изначальная цена была заведомо нереалистичной. Скорее всего её специально занизили чтобы идийские военные смогли протащить эту сделку мимо своих финансовых властей.
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