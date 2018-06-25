Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
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Китайский авианосец "Ляонин" (класс "Адмирал Кузнецов").
Источник: © AP Photo, Xinhua, Zha Chunming
По сообщениям зарубежных СМИ, один из корреспондентов американского интернет-журнала The American Interest провел детальный анализ по вопросу вероятности того, что в будущем Китай будет строить авианосцы для России. А также был опубликован текст с мнением самого автора. Сейчас мы можем заметить, что постепенно устаревает российский авианосец "Адмирал Кузнецов", а судостроительной промышленности страны не хватает технического уровня развития для поддержания и создания авианосцев нового класса, поэтому многие предполагают, что в будущем Россия будет вынуждена импортировать их.
Под влиянием этих факторов, во всем мире только и говорят о том, что очень высока вероятность покупки Россией авианосцев именно у Китая. В то же время, Китай, возможно, также станет страной-производителем и экспортером кораблей для РФ.
Прежде всего, российско-китайская дружба очень крепкая, а если сравнить китайскую и российскую отрасль по строительству авианосцев, то в первой сейчас происходит невероятный подъем. В последние годы судостроение в Китае стремительно развивается, один за другим производятся и вводятся в эксплуатацию новые авианосцы. Это вызывает зависть со стороны многих стран, к которым относится и Россия.
Американский журналист Роберт Фарей считает, что стоимость произведенных Китаем кораблей для России будет достаточно низкой, и если не затягивать со временем их изготовления, то будет увеличиваться прибыль от обмена вооружением, а также усиливаться влияние в военной сфере, что постепенно приведет к еще большему укреплению дружбы между Китаем и Россией.
Однако ситуация в России совершенно иная. Авианосец "Адмирал Кузнецов" эксплуатируется уже практически 30 лет, и неизвестно, сколько осталось военной мощи у данного корабля. Более того, в России недостаточно развиты технологии в отрасли судостроения для содержания и производства авианосцев. Поэтому, находясь в таком безвыходном положении, России придется импортировать корабли из Китая. Для русских покупка вооружения из-за рубежа очень неприятна, ведь это означает, что они "склонили голову".
Кроме вопроса о достоинстве, также большой проблемой можно выделить трату денег на содержание и заготовительные расходы, которые станут обузой для России. Более того, существует некий психологический барьер, ведь 20 лет назад Китай сам хотел покупать эсминцы у РФ, а сейчас все стало с точностью наоборот.
Бинци Цыюань
Sina.com, Китай
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22.06.2018
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4KOt
509
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№1
25.06.2018 15:45
не стало) до сих пор не рвемся покупать что-либо военное у Китая)
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Владислав
17170
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№2
25.06.2018 16:10
Авианосцы во льдах не ходят. Всё прочее амфибиями решается. Пока просил денег, надо было 1,5млн руб с у одногоо мужика в РФ англичане делали:
Теперь уже не прошу т.к. нет смысла и понял что лишь когда своё производство от нуля до изделия только тогда есть прибыль.
В воде много энергии. В 2016 немного даже поэкспериментировал в японско-мусорном стиле с небольшими волнами 0,25-0,35м. Обратный клапан в сумке уже был. Надуть что либо например домкрат автомобильный или же осуществить через повысительный гидтротаранный преобразователь (из патента Ермака)
разделение воды возможно. Можно делать топливо и окислитель, для подводного хода, но пузыри давать будет поэтому больше мембранные технологии интересовали. Кстати можно и привода, скажем бормашину питать при бОльших размерах и другой конструкции можно и УШМ с пневмодрелью, причём напрямую, единственно водоотделитель получше поставить.
и изотопы разделять мокрым способом. Конкретно это второй вариант и может накачивать воздух. Для электрогенерации данный как и полагал мало подходит - нужно делать преобразователь на гелевых мышцах или иначе. Энергия в воде есть даже при слабом волнении зарядить батареи/получить топливо для вылета из воды и полёта дрону хватит
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Владислав
17170
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№3
25.06.2018 16:36
Пример организации в воде энергии, треугольник Австралия-Тасмания-Новая Зеландия(южный остров)
Ещё больше разделение по вертикали.
Кроме того, в том же Красном море есть градиенты тепла свыше 50С всего на десятках метров на глубине - геотермальная активность. Энергии много и совсем не обязательно всплывать на поверхность. Набрал дрон энергии и улетел куда надо там поделал дела и далее в воду или набирать в воздухе энергию вдоль хребтов, берега моря и проч.
Авианосец может нести пусть сто самолётов, реально они могут делать 300 вылетов в день, нагрузка каждого на больших концах ввиду противника, 4-6т. Итого пусть 1200т нагрузки в день. Из них ВТО не более половины, ну пусть большая часть 1тыс тонн в день.
Дрон имеет скажем 100кг нагрузки, дальность сравнима с Ф-18, т.е. заменяет примерно 10000штук, дронам надо подзаряжаться от среды дольше, хотя это могут делать другие дроны тогда ~3000 хватит, притом что устойчивость к ПВО и средствам противокорабельным ПЛО несопоставима у дронов.
Стоимость авианосца с авиакрылом + с ордером - ДЕСЯТКИ млрд долл по видимому около 1 тыс тонн в золотом эквиваленте.
Стоимость такого амфибийного авиакрыла, 10тыс шт, с АНПА оружейными но без харвестеров энергии специализированных, возможно ниже 10т золотом
Разница в СТО раз
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