Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу



Китайский авианосец "Ляонин" (класс "Адмирал Кузнецов").

Источник: © AP Photo, Xinhua, Zha Chunming Китайский авианосец "Ляонин" (класс "Адмирал Кузнецов").Источник: © AP Photo, Xinhua, Zha Chunming

По сообщениям зарубежных СМИ, один из корреспондентов американского интернет-журнала The American Interest провел детальный анализ по вопросу вероятности того, что в будущем Китай будет строить авианосцы для России. А также был опубликован текст с мнением самого автора. Сейчас мы можем заметить, что постепенно устаревает российский авианосец "Адмирал Кузнецов", а судостроительной промышленности страны не хватает технического уровня развития для поддержания и создания авианосцев нового класса, поэтому многие предполагают, что в будущем Россия будет вынуждена импортировать их.

Под влиянием этих факторов, во всем мире только и говорят о том, что очень высока вероятность покупки Россией авианосцев именно у Китая. В то же время, Китай, возможно, также станет страной-производителем и экспортером кораблей для РФ.

Прежде всего, российско-китайская дружба очень крепкая, а если сравнить китайскую и российскую отрасль по строительству авианосцев, то в первой сейчас происходит невероятный подъем. В последние годы судостроение в Китае стремительно развивается, один за другим производятся и вводятся в эксплуатацию новые авианосцы. Это вызывает зависть со стороны многих стран, к которым относится и Россия.

Американский журналист Роберт Фарей считает, что стоимость произведенных Китаем кораблей для России будет достаточно низкой, и если не затягивать со временем их изготовления, то будет увеличиваться прибыль от обмена вооружением, а также усиливаться влияние в военной сфере, что постепенно приведет к еще большему укреплению дружбы между Китаем и Россией.

Однако ситуация в России совершенно иная. Авианосец "Адмирал Кузнецов" эксплуатируется уже практически 30 лет, и неизвестно, сколько осталось военной мощи у данного корабля. Более того, в России недостаточно развиты технологии в отрасли судостроения для содержания и производства авианосцев. Поэтому, находясь в таком безвыходном положении, России придется импортировать корабли из Китая. Для русских покупка вооружения из-за рубежа очень неприятна, ведь это означает, что они "склонили голову".

Кроме вопроса о достоинстве, также большой проблемой можно выделить трату денег на содержание и заготовительные расходы, которые станут обузой для России. Более того, существует некий психологический барьер, ведь 20 лет назад Китай сам хотел покупать эсминцы у РФ, а сейчас все стало с точностью наоборот.

Бинци Цыюань

Sina.com, Китай