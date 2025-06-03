Танковые подразделения ВДВ впервые участвуют в "Славянском братстве"
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Российские военнослужащие во время учений Славянское братство-2016. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Недавно появившиеся в составе Воздушно-десантных войск России танковые подразделения впервые примут участие в российско-сербско-белорусских учениях "Славянское братство", сообщил журналистам руководитель учений замкомандующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) генерал-лейтенант Александр Вязников.
"В ходе учений будут принимать участие … также танковые подразделения, которые недавно у нас вошли в состав ВДВ", - сказал Вязников.
Также в "Славянском братстве-2018" задействуют подразделение на новой технике - боевых машинах десанта БМД-4М. Всего в учениях примут участие четыре такие машины, то есть взвод на БМД-4М.
Совместные тактические учения "Славянское братство-2018" проходят на полигоне Раевский в Краснодарском крае с 18 по 28 июня.
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22.06.2018
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