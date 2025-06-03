Санкции Запада не повлияли на выполнение гособоронзаказа



Вице-премьер России Юрий Борисов.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Вице-премьер России Юрий Борисов.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разрыв отношений с Украиной и странами НАТО не сказался на сроках выполнения гособоронзаказа, заявил на совместном селекторном совещании ВПК и Минобороны РФ вице-премьер правительства Юрий Борисов.

"Нужно констатировать, что на сегодняшний момент ни одного факта срыва гособоронзаказа в связи с санкционными воздействиями не было", - отметил он.

Борисов напомнил, что реализация гособоронзаказа проходит "не в простых условиях" санкций.

"Наряду с мероприятиями гособоронзаказа промышленности приходится выполнять программы по импортозамещению продукции, которую ранее поставляли нам партнеры и коллеги - украинские предприятия, а также ряд поставочных мероприятий, которые шли со стороны стран НАТО. Это серьезные вызовы, которые, безусловно, могут повлиять на выполнение важнейших мероприятий", - отметил Борисов.

На Украине Россия ранее закупала вертолетные двигатели, энергоустановки для морской техники, системы управления для межконтинентальных баллистических ракет, осуществлялось сотрудничество с КБ "Антонов" по обслуживанию самолетов.

Страны НАТО поставляли в Россию микроэлектронику, шла речь о закупке вертолетоносцев типа "Мистраль" и бронетехники.