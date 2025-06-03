Российская армия оснащена современным вооружением и техникой почти на 60%



Военнослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Военнослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России оснащены современным вооружением и военной техникой почти на 60 процентов, заявил на селекторном совещании ВПК и Минобороны РФ вице-премьер правительства Юрий Борисов.

"В прошлом году процент выполнения основных мероприятий гособоронзаказа достиг 97,5 процентов. Сегодня в Вооруженных силах оснащенность составляет около 98 процентов, по исправности около 95 процентов, и по современности на 1 января текущего года показатель был 59,5 процента", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что к 2020 году поставлена задача обеспечить Вооруженные силы современными образцами вооружения и военной техникой в размере 70 процентов, по обеспеченности - не менее 95 процентов и по исправности - не ниже 95 процентов.

По словам Борисова, предприятия ОПК обеспечивают ритмичную поставку в войска вооружения и военной техники.

Кроме того, он отметил, что введена практика длительных контрактов, что позволило предприятиям промышленности планировать свою экономику на длительный период. "Сегодня мы практически повсеместно перешли на обеспечение техники в течение всего жизненного цикла по всем финальным образцам. Для обеспечения ремонта и сервисного обслуживания предприятиям промышленности были переданы активы основных ремонтных предприятий, которые ранее находились в Минобороны", - рассказал он.