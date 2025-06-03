Группа Damen поставит Нигерии новый патрульный корабль класса FCS-3307



Патрульный корабль класса FCS-3307.

Источник: products.damen.com Патрульный корабль класса FCS-3307.Источник: products.damen.com

ЦАМТО, 22 июня. Группа Damen сообщила о подписании с нигерийской компанией HIOSL (Homeland Integrated Offshore Services Ltd) контракта на поставку нового патрульного корабля класса FCS-3307.

Реализация данного контракта увеличит количество эксплуатируемых компанией HIOSL кораблей данного типа до шести единиц.

Корабль "Гардиан-6", наряду с ранее поставленными, будет применяться для обеспечения безопасности и поддержки осуществляющих добычу нефти и газа в Гвинейском заливе нефтяных компаний в сотрудничестве с ВМС Нигерии.

Основанная в 2006 году HIOSL является одной из немногих частных компаний, которым правительство Нигерии предоставило право обеспечивать безопасность на море, действуя во взаимодействии с ВМС страны. HIOSL оказывает поддержку осуществляющим добычу нефти и газа в прибрежной зоне международным нефтяным компаниям в создании объектов, снабжении и обеспечении их безопасности. Корабли поставляются без вооружения, но при выполнении боевых задач на борту размещаются подразделения сил безопасности со стрелковым оружием.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение на поставку HIOSL первого корабля класса FCS-3307, "Гардиан-1", было подписано в 2013 году. Он был передан компании в 2014 году. Второй корабль, "Гардиан-2", был заказан в 2015 году и поставлен в 2016 году. Контракт на поставку "Гардиан-3" был подписан в марте 2017 года. Он включал опцион на поставку четвертого корабля, который был реализован после поставки третьего корабля в августе 2017 года. Четвертый корабль был поставлен в январе 2018 года. Пятый, вероятно, находится в стадии постройки. Обслуживание и ремонт всех кораблей осуществляет подразделение Damen в Порт-Харкорт (Нигерия).

Корабль FCS-3307 отличается "топорообразной" носовой частью (sea axe), которая повышает его мореходные качества в сложных условиях и позволяет экономить топливо. Длина FCS-3307 – 33,57 м, площадь палубы – 70 кв. м. Выполненный из алюминия корабль с бронированной рулевой рубкой оснащен тремя двигателями "Катерпиллар" и развивает максимальную скорость до 30 узлов. Экипаж – 8 человек. На борту имеются 18 коек для размещения экипажа и персонала службы безопасности, которые могут оставаться на борту в течение четырех недель. Корабль дополнительно оснащен 15 сиденьями для перевозимого персонала, тепловизором, скоростным спасательным катером, системой очистки топлива.