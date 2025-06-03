Словакия отложила решение о покупке истребителей для замены МиГ-29



Самолет МиГ-29 ВВС Словакии.

Источник: http://www.telenir.net/ Самолет МиГ-29 ВВС Словакии.Источник: http://www.telenir.net/

ЦАМТО, 22 июня. Как заявил агентству Reuters премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини по итогам состоявшихся в Берлине переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, словацкое правительство отложит решение о покупке истребителей, предназначенных для замены МиГ-29.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2018 года Министерство обороны Словакии подтвердило, что ведет в рамках проекта замены МиГ-29 переговоры о возможности покупки американских истребителей F-16 и шведских самолетов "Грипен". Анализ данных вариантов предполагалось представить на рассмотрение правительства страны до 29 июня 2018 года. Тем не менее, по мнению П.Пеллегрини, "покупка истребителей слишком серьезное решение, чтобы принимать его в спешке". Премьер заявил, что "намерен ознакомиться с альтернативными предложениями, чтобы устранить любые сомнения".

В настоящее время являющая членом НАТО Словакия осуществляет техническое обслуживание 12 состоящих на вооружении МиГ-29 в рамках контракта с РСК "МиГ", срок действия которого истекает осенью 2019 года. Данный контракт должен быть продлен, поскольку даже если правительство до конца года одобрит покупку новых самолетов, для их поставки потребуется не менее 18-24 месяцев. В зависимости от запрошенных услуг стоимость нового соглашения с РСК "МиГ" варьируется от 20 до 50 млн. евро (от 25 до 80 млн. долл.).

Первоначально Словакия вела переговоры с компанией Saab о поставке в лизинг или покупке самолетов "Грипен", состоящих на вооружении соседней Чехии, однако в июне 2016 года министр обороны Петер Гайдош заявил, что шведская сторона ведет переговоры в неприемлемой манере с юридической и правовой точки зрения. В этой связи было решено оценить альтернативные варианты поставки самолетов.

Следует отметить, что Министерство обороны Словакии до сих пор не раскрывает бюджет, выделенный на покупку и обслуживание самолетов.

В прошлом месяце Saab заявила о готовности, в случае подписания контракта, перенести из Швеции в Словакию центр обслуживания самолетов, который сможет обеспечить обслуживание истребителей нескольких европейских стран. Помимо Чехии, истребители "Грипен" состоят на вооружении ВВС Венгрии. В то же время, Польша приобрела 48 новых F-16, а Румыния – бывшие в эксплуатации самолеты этого типа. Истребители МиГ-29 остаются на вооружении в Болгарии и Польше.

По информации аналитика Словацкого института политики безопасности Ярослава Надя, на поставку новых "Грипен" потребуется от 18 до 24 месяцев, а F-16 могут быть поставлены к 2023 году.

До 2030 года Словакия намерена направить около 6,5 млрд. евро (8,11 млрд. долл.) на модернизацию своих Вооруженных сил. Расходы на оборону должны возрасти с 1,2% валового внутреннего продукта в 2018 году до 1,6% в 2020 году и до 2,0% к 2024 году.