Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На параде в Минске представят роботизированный противотанковый комплекс "Богомол"

25.06.2018 ЦАМТО 381 0
0
Понравилась новость?
 0
Богомол
Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол".
Источник: © Алексей Паньшин/ТАСС

ЦАМТО, 22 июня. Роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол" представят на параде в Минске 3 июля, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на источники в Государственном военно-промышленном комитете.

На параде войск Минского гарнизона в День Независимости Беларуси 3 июля будут представлены новинки военно-промышленного комплекса, которые разработаны и изготовлены организациями системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики. "Среди них перспективный самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол", созданный специалистами "БСВТ – новые технологии". Он будет представлен в двух вариантах вооружений – с противотанковыми управляемыми ракетами или с авиационным четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62 в варианте "Кентавр", отмечает агентство.

Сегодня разработками подобных систем занимаются высокотехнологичные страны", – отметили в ведомстве. Изделие почти на 60% состоит из отечественных комплектующих.

"Богомол" выполнен на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности. Комплекс состоит из самоходной роботизированной боевой машины и автоматизированного рабочего места оператора, который управляет по беспроводному каналу связи.

Дальность поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов – до 4 км. Наведение ПТУР на цель – автоматическое по лазерному лучу. Через квадрокоптер оператор в состоянии управлять и обмениваться данными с роботизированной платформой, которая находится от него на расстоянии до 10 км, передает БЕЛТА.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Проекты
Робот

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы