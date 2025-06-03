На параде в Минске представят роботизированный противотанковый комплекс "Богомол"
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Самоходный противотанковый роботизированный комплекс "Богомол".
Источник: © Алексей Паньшин/ТАСС
ЦАМТО, 22 июня. Роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол" представят на параде в Минске 3 июля, сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на источники в Государственном военно-промышленном комитете.
На параде войск Минского гарнизона в День Независимости Беларуси 3 июля будут представлены новинки военно-промышленного комплекса, которые разработаны и изготовлены организациями системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики. "Среди них перспективный самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол", созданный специалистами "БСВТ – новые технологии". Он будет представлен в двух вариантах вооружений – с противотанковыми управляемыми ракетами или с авиационным четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62 в варианте "Кентавр", отмечает агентство.
Сегодня разработками подобных систем занимаются высокотехнологичные страны", – отметили в ведомстве. Изделие почти на 60% состоит из отечественных комплектующих.
"Богомол" выполнен на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности. Комплекс состоит из самоходной роботизированной боевой машины и автоматизированного рабочего места оператора, который управляет по беспроводному каналу связи.
Дальность поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов – до 4 км. Наведение ПТУР на цель – автоматическое по лазерному лучу. Через квадрокоптер оператор в состоянии управлять и обмениваться данными с роботизированной платформой, которая находится от него на расстоянии до 10 км, передает БЕЛТА.
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22.06.2018
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