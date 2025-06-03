США передали Турции первые два истребителя F-35



Истребители F-35.

Источник: https://twitter.com/DefenceHQ Истребители F-35.Источник: https://twitter.com/DefenceHQ

ЦАМТО, 22 июня. Компания Lockheed Martin, как и планировалось ранее, передала 21 июня представителям ВВС Турции первые два многоцелевых истребителя F-35. Торжественная церемония прошла в Форт-Уэрте (шт.Техас). Трансляция мероприятия велась в YouTube.

Участие в мероприятии приняли турецкие военные и представители Lockheed Martin.

Теперь два "турецких" F-35 будут передислоцированы на авиабазу Льюк (шт.Аризона), где будут проходить подготовку турецкие летчики. Согласно договоренностям, Анкара должна получить более 100 машин пятого поколения.

Сотрудник секретариата оборонной промышленности Турции (SSM) в беседе с "РИА Новости" подтвердил эту информацию.

На текущий момент заказаны первые 30 самолетов. Согласно планам, первый F-35A войдет в боевой состав ВВС Турции в ноябре 2019 года после завершения программы подготовки пилотов. В настоящее время на базах ВВС Турции проводятся подготовительные мероприятия для приемки истребителей.

Агентство отмечает, что решение Вашингтона о поставках истребителей F-35 Турции свидетельствует о том, что США пошли на компромисс, приняв как неизбежность закупку Анкарой российских ЗРС С-400, чтобы не потерять турецкий рынок вооружений.

Ранее сообщалось, что принятый конгрессом США законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год предусматривает блокировку поставок истребителей F-35 Турции в связи планами Анкары закупить российские ЗРС С-400.

Прим. ЦАМТО:

По мнению ЦАМТО, несмотря на официальную передачу Турции первых двух F-35, вопрос еще далеко не решен из-за жесткой позиции конгресса США. При этом следует отметить, что переданные Турции первые два самолета будут достаточно длительное время находиться на территории США и использоваться для подготовки турецких летчиков. То есть окончательная точка в этом споре, скорее всего, еще не поставлена. Если же США действительно пошли на компромисс, то это будет огромной победой Турции и послужит примером другим странам в том, как отстаивать национальные интересы в сфере обороны, несмотря на беспрецедентное давление Вашингтона.