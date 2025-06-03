В войска Центрального военного округа поступила РЛС "Каста 2-2"
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РЛС "Каста 2-2".
Источник: Минобороны РФ
ЦАМТО, 22 июня. В дивизию противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированную в Самарской области, поступила новая трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора "Каста 2-2".
В состав станции входят четыре машины, она обладает высокой надежностью, удобством и безопасностью в эксплуатации, простотой технического обслуживания.
РЛС "Каста 2-2" способна контролировать воздушное пространство в автоматическом режиме, определять дальности, азимуты, эшелоны высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.
Техника была поставлена в рамках текущего гособоронзаказа, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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22.06.2018
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