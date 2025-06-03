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Космонавт Артемьев поприветствовал с борта МКС гостей ЧМ в Ростове

25.06.2018 ТАСС 306 0
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Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС Олег Артемьев
Член основного экипажа 55/56-й длительной экспедиции на МКС Олег Артемьев.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСC

Космонавт уточнил, что экипаж МКС следит за игрой "любимой команды"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Артемьев поприветствовал гостей чемпионата мира по футболу, которые приехали в Ростов-на-Дону, с борта Международной космической станции. Запись обращения представил журналистам во время пресс-конференции министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

"Уважаемые жители и гости Ростова, в эти дни нас объединяет любовь к футболу. Наш экипаж МКС тоже следит за любимой командой", - сказал Артемьев.

Артемьев находится на станции вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтами Европейского космического агентства Сереной Ауньон, Александером Герстом и американскими астронавтами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом.

Первый матч чемпионата мира в Ростове-на-Дону прошел 17 июня - сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью со счетом 1:1. Встреча установила рекорд посещаемости "Ростов- Арены" - 43109 зрителей, всего стадион вмещает 45 тыс. зрителей. Также 20 июня на стадионе сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0, встречу посетили 42678 человек.

В Ростове-на-Дону состоятся еще три матча турнира: на групповом этапе сыграют команды Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), 2 июля в городе пройдет матч 1/8 финала.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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