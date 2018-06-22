Продлить сроки службы кораблей США для увеличения флота: 355 кораблей к 2035 году



Предложение ВМФ США по увеличению сроков службы судов (по классам) в процентах.

Источник: https://breakingdefense.com/ Предложение ВМФ США по увеличению сроков службы судов (по классам) в процентах.Источник: https://breakingdefense.com/

Если Военно-морской флот увеличит инвестиции в поддержание и модернизацию своих действующих судов для продления их срока службы, то сможет сократить 20 лет на достижение 355 кораблей во флоте США, сказал руководитель судостроения. Вместо увеличения флота с 284 до 355 судов к 2052-2055 годам, по заявленному ранее чиновниками календарному плану, флот может достичь этих цифр уже в 2032-2035 годах, сказал вице-адмирал руководитель NAVSEA [1] Томас Мур.

Вице-адмирал флота США Томас Мур. Источник: https://breakingdefense.com/

Адмиралы уже указывали Конгрессу, что простого увеличения темпов строительства новых кораблей недостаточно, если выводить старые корабли с той же скоростью. Это классический вариант, когда мы делаем два шага вперед и один шаг назад. Вы двигаетесь к 355 штукам слишком медленно для обеспечения новой Стратегии национальной обороны, нацеленной на конкуренцию среди великих держав в ближайшем будущем.

«Даже если вы будете строить с максимальной возможной скоростью ... исходя из имеющихся возможностей, а мы введём корабли в эксплуатацию... мы не достигнем 355 штук к 2052 году», - сказал Мур. «Это не тоже самое, что наляпать наклейку на бампер.

Но если вы еще продлите сроки службы старых кораблей, свидетельствовал 12 апреля подкомитету конгресса по морской составляющей вице-адмирал Уильям Мерц, вы сможете достичь 355 судов «так же быстро, как 2030-е годы». Мерц построил свой доклад вокруг продления срока службы рабочей лошадки ВМФ - эсминцев класса Arleigh Burke. Однако, 25 апреля произошла утечка предложений Мура по продлению срока службы 11 различных типов надводных кораблей с 15% до 49%. Это первый случай, когда офицер такого уровня дает столь конкретную цифру, необходимую для ускоренного достижения 355 кораблей.

Ряд предложения Мура по продлению крайне амбициозны, другие – не очень:

В меморандуме предлагается продлить срок службы стареющих крейсеров класса «Ticonderoga», которые когда-то ВМС называли - нестоящими расходов на обслуживание - с 20% до 49%, что позволило бы некоторым крейсерам работать больше полувека, что ранее допускалось только для авианосцев.

В нем предлагается испоьзовать корабли Littoral Combat Ships - легкие суда, первоначально рассчитанные на 25 лет службы, на 28-40% дольше, до 35 лет. И это несмотря на то, что половина флота LCS класса Independence имеет алюминиевые корпуса, вместо стандартных стальных для ВМФ. (Модификация Freedom имеет стальной корпус и алюминиевую надстройку).

Судов поддержки, таких как танкеры и грузовые суда, будет продлен с нынешних 35 до 40 лет, и в зависимости от класса - от 43 до 50 лет. Это означает увеличение от 20% (самый малый срок продления для судов снабжения) до 40% (самый большой - для танкеров) - широкий диапазон продления.

Напротив, сроки службы десантных военных кораблей, перевозящих морских пехотинцев, их оборудование и самолеты, будут продлены от нынешнего стандарта в 40 лет на срок до 45-55 лет, в зависимости от класса. Это на 13-33% дольше, чем срок службы LCS или крейсеров.

Срок службы рабочих лошадок эсминцев Arleigh Burke будет продлен с нынешних 35 до 40 лет, в зависимости от модификации - от 45 до 50 лет, получив относительно скромный 15 – 29% срок продления. Эти корабли известны своей прочностью и не будут стоить дороже в обслуживании при продлении срока службы, сказал отставной капитан Джерри Хендрикс, но, как фронтовым боевым кораблям, им понадобится дорогостоящая модернизация таких систем как, радары и компьютеры.

Обращает внимание, что все это надводные корабли. Срок службы подводных лодок увеличить сложнее, поскольку их корпуса подвергаются огромному давлению, а период работы ядерного реактора ограничен. Но, отставной подводник Брайан Кларк рассказал, что в запасе имеется пять ядерных реакторов для лодок класса Los Angeles, которые можно использовать для продления пяти действующих подлодок на 50 лет по цене одной новой лодки класса Virginia.

Флот, сформированный после всех этих продлений сроков службы, имел бы в составе 355 кораблей, но не те 355 кораблей, которые потребовал ВМС в официальной оценке структуры войск (FSA [2]). Получилось бы больше эсминцев, чем требовалось FSA и меньше подводных лодок. Но, это приблизило бы к установленной цифре количества судов на флоте лучше, чем любой другой путь.

Предложение ВМФ США по увеличению сроков службы судов (по классам) в годах. Источник: https://breakingdefense.com/

Дьявол в мелочах

ВМФ, безусловно, может продлить срок службы многих своих кораблей, сообщил Мур американскому сообществу военно-морских инженеров (ASNE [3]). «Последние 10 месяцев мы очень много работали», - сказал он. «Мы однозначно сможем продлить срок службы некоторых из судов на больший срок».

«Мы поддерживаем транспортные суда уже 50 лет», - сказал он. Когда мы начинаем рассматривать более мелкие корабли, такие как фрегаты, мы часто продаем или дарим их дружественным странам, которые продолжают держать их в строю еще 20 лет, показывая, что корпуса имеют больший ресурс.

Крейсер Shiloh класса Ticonderoga в сухом доке в Йокосуке, Япония. Источник: https://breakingdefense.com/

В целом, флот располагает серьезными данными по сохранению корпусов, механических компонент и инженерных систем в рабочем состоянии в течение десятилетий. Мур сказал: «Мы много знаем о стальных корпусах».

А как насчет алюминиевых Independence Littoral Combat Ships? После публичных выступлений Мур сказал журналистам, что Военно-морской флот США внимательно изучает возможности оптимизации технического обслуживания алюминиевых корпусов. Из-за отсутствия опыта ВМС и статистики по алюминиевым корпусам, начальный план состоял в том, чтобы каждый раз когда Independence LCS будут приходить на техническое обслуживание, раз в три года, устанавливать их в сухом доке и начинать проверку с киля. Однако, это очень трудоёмко и займет дефицитное пространство для сушки судов в доке. Мур все больше склоняется к тому, что это необязательно. Возможно, можно будет удвоить время между проверками в сухом доке, сказал он и его сотрудники.

В то время пока Мур работает над сокращением объемов необходимого обслуживания алюминиевого Independence, стоит признать, что объём технического обслуживания для флота в целом будет расти. Если вы хотите сохранить корабли в строю, вы должны больше заботиться о них. Это сложная задача, когда из кораблей выжимают соки, а ремонтные площадки - и ВМФ, и частного сектора - изо всех сил стараются обслужить всех.

Мур сказал, что с 2011 года средняя продолжительность капитального ремонта до «боеготовности» составляет от 40 до 60 дней. Каждое опаздывающее судно дает эффект домино по всему флоту. Если техническое обслуживание занимает слишком много времени, корабли слишком долго не возвращаются в строй, а это значит, что корабли, находящиеся в настоящее время в море, должны оставаться на службе дольше, а это значит, что им нужно больше времени на техническое обслуживание, когда они вернутся. Создается порочный круг.

Подводная лодка США USS Greeneville в сухом доке. Источник: https://breakingdefense.com/

Более того, из-за сокращения бюджета и неопределенности относительно увеличения срока действия Закона о бюджетном контроле, частные верфи неохотно нанимают новых рабочих и строят новые доки размеров, требуемых ВМС. Столкнувшись с выбором между оплатой штрафа за срыв сроков проведения технического обслуживания или найма достаточного количества работников для своевременного выполнения работ, и при этом, имея достаточно контрактов с оплатой в следующем году, менеджеры часто выбирают наказание, как меньшее зло, сказал Мур.

LCS-2 USS Independence, а следом LCS-1 USS Freedom - демонстрирующие разность проектов. Источник: https://breakingdefense.com/

В целом, адмирал оценивает загрузку промышленности примерно в 25% от максимальной мощности. И это в текущих условиях, с зачастую изношенными ресурсами, требующими обновления. По его словам, недавнее исследование одного дока показало, что ежедневно суммарное расстояние, которое проходят его рабочие, соответствует «диаметру Земли», почти 40 250 км., затрачивая на это около 6% рабочего времени. Реорганизация и оптимизация рабочего пространства могли бы сделать док куда более эффективным - если бы на это нашлись деньги. «Бросая больше людей на решение проблемы» не исправить недостатков отсутствия капиталовложений, сказал Мур.

Военно-морской флот предложил 20-летний план стоимостью 21 млрд. долларов США на совершенствование морских судостроительных верфей государственного сектора. В эту цифру не вошли соответствующие инвестиции в частный сектор. «Это не дешево, - признал Мур, - но эти возможности должны быть, иначе план в 355 судов не реализуем».

Автор: Сидней Дж. Фридберг младший

Перевод: ВПК.name

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