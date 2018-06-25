"Буревестник" испытывает для "Деривации-ПВО" новый многофункциональный снаряд



2С38 СЗАК "Деривация-ПВО".

Источник: Stagila.ru 2С38 СЗАК "Деривация-ПВО".Источник: Stagila.ru

Как пояснил агентству источник, многофункциональность снаряда будет заключаться в возможности эффективного применения его как по воздушным целям, так и по бронетехнике

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник" (в составе группы "Уралвагонзавод" входит в Ростех) ведет испытания нового многофункционального снаряда для самоходной зенитной установки "Деривация-ПВО". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО" является головным разработчиком 57-мм выстрела с многофункциональным снарядом и многофункциональным взрывателем к ЗАК-57 [зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО"]. В настоящее время разрабатываемый выстрел проходит предварительные испытания", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, многофункциональность снаряда будет заключаться в возможности эффективного применения его как по воздушным целям, так и по бронетехнике. "Кроме того, разрабатывается вариант 57-мм выстрела с управляемым воздушным подрывом", - уточнил собеседник агентства.

Снаряды с управляемым воздушным подрывом приняты на вооружение в некоторых странах Запада. В боеприпас, когда он вылетает из ствола орудия, с помощью специального устройства (программатора) вводится точное время детонации. Снаряд взрывается в воздухе в точке, рассчитанной системой управления огнем, цель поражается осколками. Такие выстрелы особенно эффективны для применения по воздушным целям.

Самоходная установка "Деривация-ПВО" использует шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевой модуль с автоматической пушкой калибра 57 мм. Машина должна бороться с самолетами и вертолетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Также она сможет вести огонь по наземным целям.