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"Буревестник" испытывает для "Деривации-ПВО" новый многофункциональный снаряд

25.06.2018 ТАСС 669 2
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2С38 СЗАК "Деривация-ПВО"
2С38 СЗАК "Деривация-ПВО".
Источник: Stagila.ru

Как пояснил агентству источник, многофункциональность снаряда будет заключаться в возможности эффективного применения его как по воздушным целям, так и по бронетехнике

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) "Буревестник" (в составе группы "Уралвагонзавод" входит в Ростех) ведет испытания нового многофункционального снаряда для самоходной зенитной установки "Деривация-ПВО". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"ЦНИИ "Буревестник" в рамках опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО" является головным разработчиком 57-мм выстрела с многофункциональным снарядом и многофункциональным взрывателем к ЗАК-57 [зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО"]. В настоящее время разрабатываемый выстрел проходит предварительные испытания", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, многофункциональность снаряда будет заключаться в возможности эффективного применения его как по воздушным целям, так и по бронетехнике. "Кроме того, разрабатывается вариант 57-мм выстрела с управляемым воздушным подрывом", - уточнил собеседник агентства.

Снаряды с управляемым воздушным подрывом приняты на вооружение в некоторых странах Запада. В боеприпас, когда он вылетает из ствола орудия, с помощью специального устройства (программатора) вводится точное время детонации. Снаряд взрывается в воздухе в точке, рассчитанной системой управления огнем, цель поражается осколками. Такие выстрелы особенно эффективны для применения по воздушным целям.

Самоходная установка "Деривация-ПВО" использует шасси боевой машины пехоты БМП-3 и боевой модуль с автоматической пушкой калибра 57 мм. Машина должна бороться с самолетами и вертолетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами. Также она сможет вести огонь по наземным целям.
22.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-3
Деривация-ПВО
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Владислав
17170
№1
25.06.2018 01:45
Без воздушного подрыва и стержневой такая штука будет малоэффективна даже против сравнительно крупных дронов и ПТРК. Против роя мелочи любые системы ПВО и ПРО неэффективны. Если не сработала РЭБ в т.ч. силовая, то кранты.

Причём просто кольца мало пригодны против даже 2м размахом т.к. при подрыве если цель манёвренна то она может уйти уязвимой частью от пробитий а прочему по барабану, если профессионально структурно выполнена конструкция (единицы моделей но бывают).

Нумер 13 пойдёт.
И ещё - таких пушек должно быть МНОГО, одна на роту судьбы не сыграет. Нужно чтобы на всех БМП и БМПТ стояли с единой системой управления, т.к. расстояния маленькие, то надёжные решения передачи небольшого набора данных с частотой 1мс существуют. Уже 100мс может быть неприемлемой задержкой в действии системы.

Впрочем наземный сегмент боевой сети это скорее на добивание - он не может физически выполнять то что сможет воздушный сегмент. Да и космический (осведомлённость, поражение оружием без переноса масс) также.
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RU
Восход
14031
№2
25.06.2018 09:32
Вот на базе этой машины, доукомплектованной панорамным тепловизором, лазерным дальномером, ПТУР Корнет, РЛС типа "Кредо", КВ+УКВ радиостанцией и защитным комплектом "накидка" создать новую БРМ и отправить ее в качестве штатного средства в действующие бригады СПН. По 12ед в каждую. Будет идеальным средством спецназа.
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