Экипажи МиГ-31БМ и расчеты С-400 ЗВО начали боевое дежурство с минуты молчания
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ЗРК С-400.
Источник: Минобороны РФ
Командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов провел траурную церемонию на берегу Ладожского озера в месте, где начиналась Дорога жизни
ТАСС, 22 июня. Боевое дежурство экипажей кораблей Балтийского флота, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, Су-30СМ, расчетов зенитных ракетных систем С-400, радиотехнических подразделений, дежурных смен регионального и территориальных центров управления обороной Западного военного округа (ЗВО) началось в День памяти и скорби с минуты молчания.
Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"Минута молчания прошла на утренних построениях подразделений для развода на занятия по боевой подготовке, в соединениях и воинских частях ЗВО приспущен государственный флаг Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.
Также военнослужащие возложили цветы на траурных церемониях, состоявшихся на братских могилах, воинских мемориалах, на местах боев в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Воронежской, Калининградской, Брянской, Ивановской областях.
Почетный караул от отдельного Преображенского комендантского полка возложил венки к Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.
Командующий войсками округа генерал-полковник Андрей Картаполов провел траурную церемонию на берегу Ладожского озера в месте, где начиналась Дорога жизни.
В присутствии фронтовиков Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и юнармейцев была открыта памятная часовня.
Экипажи катеров Ленинградской военно-морской базы спустили на воду венок.
Военнослужащие роты почетного караула ЗВО отдали воинские почести погибшим в годы войны.
В мероприятиях приняло участие более 50 тыс. генералов, офицеров и солдат Западного военного округа.
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22.06.2018
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