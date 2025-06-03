Минобороны: миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о химоружии



Панорама Ракки, Сирия. Октябрь 2017 года.

Источник: AFP 2018 / Bulent Kilic Панорама Ракки, Сирия. Октябрь 2017 года.Источник: AFP 2018 / Bulent Kilic

Запад пытается дать ОЗХО полномочия выносить обвинительные вердикты государствам, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о запрещении химического оружия, сообщил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов.

"Дистанционный характер расследований, а также сбор, анализ и использование документов, полученных без выезда специалистов к местам предполагаемого применения химического оружия, прямо противоречит положениям конвенции", - сказал Кириллов на совместном брифинге МИД и Минобороны.

"США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения химического оружия, обвиняют САР в нарушении конвенции, а Россию в содействии этому. На этом фоне организована кампания по превращению ОЗХО в политизированную структуру, наделенную полномочиями выносить жесткие обвинительные вердикты в адрес отдельных государств и их руководителей", - сказал Кириллов.