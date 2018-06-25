"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба



Размещение на АКУ-58У на МиГ-35.

Источник: © ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Размещение на АКУ-58У на МиГ-35.Источник: © ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Николай Протопопов. Спикировать с дистанции в сто двадцать километров и поразить цель мощным трехсоткилограммовым боезарядом - российские ракетчики разработали управляемую авиабомбу, практически неуязвимую для ПВО противника. Она уже проходит летно-конструкторские испытания и скоро поступит на вооружение Воздушно-космических сил. О том, что представляет собой высокоточный "Гром", - в материале РИА Новости.

Взрывчатка с доставкой

Официально это оружие для российских фронтовых бомбардировщиков и многоцелевых истребителей называется "Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения" под индексом 9-А-7759 и относится к проектам семейства "Гром". Боеприпас разработан для точечных авиаударов по промышленным объектам, аэродромам, шахтным ракетным установкам и скоплениям боевой техники.

Конструктивно авиабомба решена по модульной схеме и представлена в трех вариантах: с мощным осколочно-фугасным, объемно-детонирующим зарядом или дополнительным зажигательным. Авиабомба запускается так называемым катапультным способом - перед сбросом пилот уходит в набор высоты и делает маневр "горка". При отделении от носителя у "Грома" включается стартовый двигатель, придающий дополнительное ускорение при пикировании к цели.

Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения. Источник: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

В полете бомбой управляет помехозащищенная инерциальная система наведения, использующая также спутниковые сигналы ГЛОНАСС и GPS. Погрешность наведения на цель, по словам разработчиков, не превышает одиннадцати метров.

Одна из фирменных особенностей боеприпаса - возможность нанесения ударов по наземным целям, расположенным позади от носителя. Это позволяет снаряду сразу выходить на заданную траекторию снижения, не затрачивая время на стабилизацию после пуска. Кроме того, при таком способе сброса заметно повышается точность бомбометания.

Самая легкая модификация авиабомбы весит 488 килограммов, наиболее тяжелая - 598 килограммов. В первом варианте вес боевой части - 315 килограммов, во втором и третьем - 480 и 370 килограммов соответственно.

Сброшенный с самолета "Гром" в зависимости от модификации улетает на 65-120 километров. В этом помогают выдвижные крылья. Кроме того, для повышения дальности один из вариантов бомбы конструкторы оснастили маршевым двигателем.

Типовая траектория УК РБВ при пуске в заднюю полусферу. Источник: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

Оружие для всех

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленного комплекса Виктор Мураховский объяснил РИА Новости, что новая бомба - давно ожидаемая разработка. Сейчас над оружием такого типа работают Китай и Корея.

"Изделие создано в короткие сроки и для высокоточного поражения целей пользуется системой ГЛОНАСС. Без этого ничего бы не получилось", - говорит Мураховский.

По его словам, бомба служит универсальным "хирургическим" инструментом для воздушных операций без захода в зону средств поражения ПВО противника. Причем точность попадания по объекту не зависит от квалификации пилота - все обеспечивается системой спутниковой навигации.

К точке назначения "Гром" способны доставить практически все многоцелевые истребители и фронтовые бомбардировщики, стоящие на вооружении ВКС: тяжелые Су-30СМ, Су-35С, Су-34, легкие МиГ-35СМТ, МиГ-29 и даже палубные Су-33, базирующиеся на крейсере "Адмирал Кузнецов". Также носителями новой бомбы могут выступить бомбардировщики Су-24, составляющие основу фронтовой ударной авиации. Мураховский предположил, что снаряд-трансформер последней модификации покажут широкой публике на форуме "Армия-2018" в августе.

Разработчики испытали "Гром" в различных климатических условиях, в пыли и песке, при воздействии осадков, проверили на устойчивость к электромагнитным и другим помехам. Летно-конструкторские испытания подтвердили основные тактико-технические характеристики боеприпаса. В качестве носителей использовались многофункциональный бомбардировщик Су-34 и фронтовой истребитель МиГ-35. Они выполнили тридцать полетов с новым вооружением, провели аварийные сбросы, сбросы на "невзрыв" и задействовали несколько телеметрических макетов.

Размещение 9-А-7759 на Су-34. Источник: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"

Дешевле и лучше

Несмотря на ряд инновационных конструкторских решений, пионерами в области планирующих авиабомб российских разработчиков назвать нельзя. Американский аналог "Грома", управляемая высокоточная авиационная бомба GBU-39, поступил в Военно-воздушные силы США еще в 2006-м. Однако у отечественного боеприпаса есть ряд преимуществ. Самое главное - мощный боезаряд. "Гром" доставляет к цели более трехсот килограммов взрывчатки, GBU-39 - всего около ста. Дальность полета сопоставима.

"Новый боеприпас займет промежуточное место между крылатыми ракетами и авиабомбами, - рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - Бомба станет хорошим дополнением к существующим авиационным комплексам и позволит Воздушно-космическим силам России решать еще более широкий круг задач для уничтожения особо важных объектов противника".

С конца 1990-х для повышения точности бомбовых ударов американские летчики использовали специальные модули управления JDAM (Joint Direct Attack Munition) - крылья, хвостовое оперение и навигационная система. Это приспособление устанавливается на обычные бомбы различного калибра, и свободнопадающие боеприпасы получают возможность планировать. Впервые такие усовершенствованные бомбы американцы применили в Югославии. Позже ими бомбили Ирак и Афганистан.

"Авиабомбы - достаточно дешевые боеприпасы, корректируемая бомба обходится чуть подороже. Установка модуля JDAM на авиабомбу стоит около 30 тысяч долларов, то есть значительно удорожает боеприпас. В нашем случае речь идет о серийном производстве. Конструкция новой разработки дешевле, чем крылатые ракеты, и немного дороже, чем обычные авиабомбы", - отметил эксперт.

Для повышения точности неуправляемого вооружения на российских боевых самолетах сейчас используется прицельно-навигационный комплекс СВП-24 "Гефест". Эффективность эта система доказала в ходе военной операции в Сирии - ВКС уничтожили множество объектов инфраструктуры террористов обычными "фугасками".

Установка бомбы GBU-39 на истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle. Источник: U.S. Air Force

Что касается "Грома", то его государственные испытания планируется завершить в сентябре, после чего будет решаться вопрос о постановке нового авиационного комплекса на вооружение российских ВКС.