"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
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Размещение на АКУ-58У на МиГ-35.
Источник: © ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости, Николай Протопопов. Спикировать с дистанции в сто двадцать километров и поразить цель мощным трехсоткилограммовым боезарядом - российские ракетчики разработали управляемую авиабомбу, практически неуязвимую для ПВО противника. Она уже проходит летно-конструкторские испытания и скоро поступит на вооружение Воздушно-космических сил. О том, что представляет собой высокоточный "Гром", - в материале РИА Новости.
Взрывчатка с доставкой
Официально это оружие для российских фронтовых бомбардировщиков и многоцелевых истребителей называется "Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения" под индексом 9-А-7759 и относится к проектам семейства "Гром". Боеприпас разработан для точечных авиаударов по промышленным объектам, аэродромам, шахтным ракетным установкам и скоплениям боевой техники.
Конструктивно авиабомба решена по модульной схеме и представлена в трех вариантах: с мощным осколочно-фугасным, объемно-детонирующим зарядом или дополнительным зажигательным. Авиабомба запускается так называемым катапультным способом - перед сбросом пилот уходит в набор высоты и делает маневр "горка". При отделении от носителя у "Грома" включается стартовый двигатель, придающий дополнительное ускорение при пикировании к цели.
|Управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения.
|Источник: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
В полете бомбой управляет помехозащищенная инерциальная система наведения, использующая также спутниковые сигналы ГЛОНАСС и GPS. Погрешность наведения на цель, по словам разработчиков, не превышает одиннадцати метров.
Одна из фирменных особенностей боеприпаса - возможность нанесения ударов по наземным целям, расположенным позади от носителя. Это позволяет снаряду сразу выходить на заданную траекторию снижения, не затрачивая время на стабилизацию после пуска. Кроме того, при таком способе сброса заметно повышается точность бомбометания.
Самая легкая модификация авиабомбы весит 488 килограммов, наиболее тяжелая - 598 килограммов. В первом варианте вес боевой части - 315 килограммов, во втором и третьем - 480 и 370 килограммов соответственно.
Сброшенный с самолета "Гром" в зависимости от модификации улетает на 65-120 километров. В этом помогают выдвижные крылья. Кроме того, для повышения дальности один из вариантов бомбы конструкторы оснастили маршевым двигателем.
|Типовая траектория УК РБВ при пуске в заднюю полусферу.
|Источник: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Оружие для всех
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленного комплекса Виктор Мураховский объяснил РИА Новости, что новая бомба - давно ожидаемая разработка. Сейчас над оружием такого типа работают Китай и Корея.
"Изделие создано в короткие сроки и для высокоточного поражения целей пользуется системой ГЛОНАСС. Без этого ничего бы не получилось", - говорит Мураховский.
По его словам, бомба служит универсальным "хирургическим" инструментом для воздушных операций без захода в зону средств поражения ПВО противника. Причем точность попадания по объекту не зависит от квалификации пилота - все обеспечивается системой спутниковой навигации.
К точке назначения "Гром" способны доставить практически все многоцелевые истребители и фронтовые бомбардировщики, стоящие на вооружении ВКС: тяжелые Су-30СМ, Су-35С, Су-34, легкие МиГ-35СМТ, МиГ-29 и даже палубные Су-33, базирующиеся на крейсере "Адмирал Кузнецов". Также носителями новой бомбы могут выступить бомбардировщики Су-24, составляющие основу фронтовой ударной авиации. Мураховский предположил, что снаряд-трансформер последней модификации покажут широкой публике на форуме "Армия-2018" в августе.
Разработчики испытали "Гром" в различных климатических условиях, в пыли и песке, при воздействии осадков, проверили на устойчивость к электромагнитным и другим помехам. Летно-конструкторские испытания подтвердили основные тактико-технические характеристики боеприпаса. В качестве носителей использовались многофункциональный бомбардировщик Су-34 и фронтовой истребитель МиГ-35. Они выполнили тридцать полетов с новым вооружением, провели аварийные сбросы, сбросы на "невзрыв" и задействовали несколько телеметрических макетов.
|Размещение 9-А-7759 на Су-34.
|Источник: ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
Дешевле и лучше
Несмотря на ряд инновационных конструкторских решений, пионерами в области планирующих авиабомб российских разработчиков назвать нельзя. Американский аналог "Грома", управляемая высокоточная авиационная бомба GBU-39, поступил в Военно-воздушные силы США еще в 2006-м. Однако у отечественного боеприпаса есть ряд преимуществ. Самое главное - мощный боезаряд. "Гром" доставляет к цели более трехсот килограммов взрывчатки, GBU-39 - всего около ста. Дальность полета сопоставима.
"Новый боеприпас займет промежуточное место между крылатыми ракетами и авиабомбами, - рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - Бомба станет хорошим дополнением к существующим авиационным комплексам и позволит Воздушно-космическим силам России решать еще более широкий круг задач для уничтожения особо важных объектов противника".
С конца 1990-х для повышения точности бомбовых ударов американские летчики использовали специальные модули управления JDAM (Joint Direct Attack Munition) - крылья, хвостовое оперение и навигационная система. Это приспособление устанавливается на обычные бомбы различного калибра, и свободнопадающие боеприпасы получают возможность планировать. Впервые такие усовершенствованные бомбы американцы применили в Югославии. Позже ими бомбили Ирак и Афганистан.
"Авиабомбы - достаточно дешевые боеприпасы, корректируемая бомба обходится чуть подороже. Установка модуля JDAM на авиабомбу стоит около 30 тысяч долларов, то есть значительно удорожает боеприпас. В нашем случае речь идет о серийном производстве. Конструкция новой разработки дешевле, чем крылатые ракеты, и немного дороже, чем обычные авиабомбы", - отметил эксперт.
Для повышения точности неуправляемого вооружения на российских боевых самолетах сейчас используется прицельно-навигационный комплекс СВП-24 "Гефест". Эффективность эта система доказала в ходе военной операции в Сирии - ВКС уничтожили множество объектов инфраструктуры террористов обычными "фугасками".
|Установка бомбы GBU-39 на истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle.
|Источник: U.S. Air Force
Что касается "Грома", то его государственные испытания планируется завершить в сентябре, после чего будет решаться вопрос о постановке нового авиационного комплекса на вооружение российских ВКС.
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22.06.2018
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Владислав
17170
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№1
25.06.2018 02:35
Возможно эффективнее была бы как УАБ - спереди кумулятивный модуль бьющий дырку, сзади модуль малого диаметра с ЯБЧ порядка 0,1кТ.
В целом всё красиво но стоит отметить что была BV-246 Hagelkorn с исключительно высокими ТТХ не исключающее применение как основы и сейчас, спустя 76 лет:
"Бомба была разработана на базе эксперементальной BV-226 и принята на вооружение в 1943 г. Она имела фюзеляж сигарообразной формы и сдвоенное вертикальное хвостовое оперение с рулями направления. Крылья были установлены в верхней части фюзеляжа, были очень тонкими и имели большое удлинение, подобно крыльям планера. Бомба наводилась по радио с самолета-носителя. В 1945 г. бомба была переорентирована на борьбу с радиолокационными станциями. Носителями бомбы являлись Junkers Ju-88 и Heinkel He-111. К окончанию войны было выпущено 10 бомб. ТТХ бомбы: длина – 3,5 м; диаметр – 0,5 м; размах крыла – 6,4 м; площадь крыла – 1,5 кв. м; масса – 730 кг; масса боевой части – 435 кг; скорость – 550 км/ч; (имеется ввиду максимальная, планирования менее 0,4М была) дальность полета – 210 км."
http://wwii.space/авиационные-боеприпасы-германия/
Дальность понятие относительное, тут скорее всего при высоте отцепления 9км, т.к. с 7км она летела примерно на 140-150км.
Сейчас такие могут применять с кабрирования, особенно если есть твердотопливный ускоритель отцепляющийся (УАБ не нужна ИК заметность).
Интересная деталь - т.к. крылья большого удлинения то их использовали при отцеплении с ИБ - главного носителя таких противорадиолокационных бомб как пружины, при открывании замка бомбосбрасывателя она отталкивалась от самолёта и тем самым не попадала под хвостовой костыль/сам самолёт. Данный боеприпас ПРЕВОСХОДИТ по аэродинамическому качеству известные мне планирующие боеприпасы США и прочих стран, что говорит что самое важное не композиты а голова конструктора. Немцы что до ВМВ что сейчас делают лучшие в мире планера, самая старая планерная да и вообще воздушная школа на планете - ещё с Отто Лилиенталя, с 19 века! Кроме них на что подобное разве американские спецы но мелочь создать могут, Бёрт Рутан вряд ли захочет, да у него и так работы хватает. Впрочем у него один из облетевший вокруг света имел аэродинамическое качество 38, т.е. с высоты 10км мог пролететь 380км без использования восходящих потоков и двигателя, теоретически.
Могут и мелочь применять т.к. и качество под 50 и горные планера данного типа имеют мировой рекорд скорости, причём на 100км/ч больше турбореактивных - 875км/ч при фантастической манёвренности на вираже при перегрузках в 130-140g.
Системы управления будут развиваться и подобные штуки смогут летать по всей Арктике сколь угодно долго, пока не развалятся. Пишу так потому что занимался данной проблемой в 2003-2004гг,
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Владислав
17170
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№2
25.06.2018 03:17
Вот накаркал, немцы псотроили для своего самолёта (скорость под электромотором 524км/ч)
мелкую машину с парой реактивных небольших движком (как и сама машина) со скоростью свыше 900км/ч:
Минус её по сравенинию с планером - тепловой след. Было бы хорошо испытывать новые противодроновые ракет именно на подобных моделях с очень хорошим автпилотом, спилотажем. Думаю процент попаданий по сравнению с "данью" и прочими д__лётами резко будет иным. Оценивать стоит по сим, всё что мельче или массовее - не есть цель для любой ракеты/пушки, т.к. числом забьют. Кстати стоимостиь планера электроварианта порядка 1тыс евро. Думаю НИ ОДНА фирма -поставщик МО РФ не сможет выполнить с самостоятельной конструкцией. Как сказывается высокий класс немцев как моделистов так и то что они чем-то другим заняты, например красивый но совершенно для войск ненужный 1 место занявший в Швейцарии летающий макет Як-130 сваяли.
Даже в электроварианте интересно проверить сможет или что пара панцирей (остальные ещё хуже, причём любых стран) предпринять в случае если будут автопилоты устойчивые к РЭБ.
Мои прикидки показывали проламываемость обороны уже при нескольких дронах с определённым алгоритмом действия. Пушки вряд ли с такими медленными приводами полезны будут. Даже "Дуэт"
Масса нагрузок реактивного может составлять до 500г, включая катализатор - нанопорошок +топливо.
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beka1
1612
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№3
25.06.2018 09:12
Для такой тяжелой бомбы система наведения, ИМХО, простовата. Неплохо было бы наведение с помощью ГЛОНАСС дополнить тепловизионной ГСН, благо что Обносов говорил, в конце 2017г. должны начаться испытания ракеты Х-38 с тепловизионной ГСН. Тут еще и унификация получается и главное - точность повысится.
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Враг
8502
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№4
25.06.2018 10:21
Цитата, q
Самое главное - мощный боезаряд. "Гром" доставляет к цели более трехсот килограммов взрывчатки, GBU-39 - всего около ста. Дальность полета сопоставима.Обалдеть "преимущество". Т.е. вместе с Тойотой с ДШК или БМП разнесём ещё и полквартала. "Не благодарите." Компенсируем недостаток точности мощностью взрыва? А что там по количеству таких боеприпасов и, соответственно, по количеству целей, которые можно накрыть одним самолёто-вылетом?
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mikhalich
5370
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№5
25.06.2018 10:34
Цитата, Враг сообщ. №4
Т.е. вместе с Тойотой с ДШК или БМП разнесём ещё и полквартала. "
Так это не вованы ,ето армия. Им надо отыгрывать:
1) Естественные ошибки наведения
2) Последствия РЭБ противника
3) Маскировку и маневр сил и средств
4) Укрепление объекта.
Так что мотивация "больше не меньше" вполне оправдана для военных. Ничего плохого в том, чтобы перемолоть в щебень весь квартал.
Цитата, beka1 сообщ. №3
должны начаться испытания ракеты Х-38 с тепловизионной ГСН. Тут еще и унификация получается и главное - точность повысится.
ГСН подразумевает наведение по данным, полученным от ГСН. Наведение по данным от источника подразумевает наличие энергии на маневры - если цель вдруг побежала в кусты .
Это планирующий шмат взрывчатки, для него на излете первый маневр может стать последним. ГСН видит, да довернуть нечем.
Ну имхуется что так. Для целей. которые нужно выслеживать, как раз и будет Х-38, наверное.
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Владислав
17170
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№6
25.06.2018 10:47
Михалыч с Вами не соглашусь, к примеру SDB2 имеет достаточно высокую скорость и поэтому довернуть есть чем. Эффективность расходования потенциальной энергии (E=mgh) зависит от удельного сопротивления, очень сильно, до 2-4 раз, от мозгов автопилота, аэродинамического качества. Обычно при скорости полёта 0,9-0,5М чем меньше машина тем больше отношение площади её поверхности к массе что снижает дальность и преодолеть эти ограничения одной лишь аэродинамикой весьма трудно но можно. Я ещё в 2014 в частности распечатал нервюру аэроупругого крыла как и двумя годами до этого получил материал с прочностью близкой к углю, но радиопрозрачный на 2,4ГГц (за 10 мин в микроволновке слегка нагрелся от остаточной воды), главное что материал при одних условия гибкий при других жёсткий, планировал его для высотных дронов.
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mikhalich
5370
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№7
25.06.2018 10:52
Цитата, Владислав сообщ. №6
Михалыч с Вами не соглашусь, к примеру SDB2 имеет достаточно высокую скорость и поэтому довернуть есть чем.
Аргумент принимается, но двигатель лучше.
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Владислав
17170
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№8
25.06.2018 10:55
Чем? Тем что ИК и УФ заметность такая, что относительно дешёвая КАЗ или спарка автоматов с оными системами пристрелит?
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mikhalich
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№9
25.06.2018 10:57
Цитата, Владислав сообщ. №8
Чем? Тем что ИК и УФ заметность такая, что относительно дешёвая КАЗ или спарка автоматов с оными системами пристрелит?
Если ставить разговор с такой зрения то АСП с двигателем может идти на малой высоте. СДБ2 же нужно разгонять и бросать с большой высоты
1) Носитель уже обнаружен РЛС дежурного режима, в момент схода СДБ с пилона на земле уже тревога
2) СДБ идет на большой высоте(потому что планирует), так что малозаметность может и не сыграть - если оппонент использует всякие комбинированные РЛС вроде Небо-М.
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Владислав
17170
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№10
25.06.2018 11:04
С кабрирования, на расстоянии >100км, причём из-за горки с 300м/с в момент отделения. Думаю высота 7км от точки сброса и дальность до 200км достижима для двухрежимных УАБ
возможно и с включением твёрдотопливного ускорителя. Решение предлагал в 1999, в США вроде или в серии или к ней готовится:
Судя по фото конкретно Грома его проектировали не лучшие авиаспециалисты а сугубые ракетчики. Аэродинамическое качество ввиду применённых конструктивных решений, типичных для ракетчиков, низкое. Лучше всего спрашивать тех кто горные планера делает (см мой первый пост), там скорости сравнимы а дальность могут повысить без снижения скорости в 1,5-3 раза.
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mikhalich
5370
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№11
25.06.2018 11:11
Цитата, Владислав сообщ. №10
Так из концепции применения "сброс на большой высоте" вытекают ограничения, которые задирание ТТХ могут сделать бессмысленными. Если у противника ЗРС БД то бросать надо за 250КМ без вариантов, практически, потому что иначе придется отстреляться быстрее, чем ЗУР большой дальности пояснит, кто тут хозяин.
У Грома заявлены 120 и 65км дальности. Видимо первое "если там Пэтриот" и второе "Если там что-то средне-малой дальности". Тогда да, это СтандОфф оружие.
Если у противника есть истребители, ДРЛО и ЗРС БД то планирующими боеприпасами его можно разве что разозлить. Упаси Б-же если еще и Подсолнух какой, чтобы особо умных на ранних рубежах срисовывать.
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