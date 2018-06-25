Летные испытания Ми-26 с новыми двигателями начнутся в 2023 году



Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "12 синий", заводской номер 34001212656, серийный номер 34-06), построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России в 2017 году. Вертолет входит в состав 18-й бригады армейской авиации 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной на аэродроме Хабаровск Снимок 15.02.2018.

Источник: Федор Леухин / russianplanes.net Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "12 синий", заводской номер 34001212656, серийный номер 34-06), построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России в 2017 году. Вертолет входит в состав 18-й бригады армейской авиации 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной на аэродроме Хабаровск Снимок 15.02.2018.Источник: Федор Леухин / russianplanes.net

В качестве нового двигателя на тяжелом вертолете предполагается использовать ПД-12В, который заменит украинские двигатели Д-136 производства "Мотор Сич"

Предварительные летные испытания тяжелого вертолета Ми-26 с новыми двигателями начнутся в 2023 г. Их завершение и получение одобрения на выпуск опытной партии ремоторизованных машин намечено на 2025 г., рассказал ATO.ru источник в отрасли.

В мае этого года глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский говорил, что летные испытания ремоторизованных Ми-26 состоятся после 2022 г. В качестве нового двигателя на тяжелом вертолете предполагается использовать ПД-12В, создаваемый на базе газогенератора от ПД-14 (этот мотор предназначен для российского перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21). Он заменит украинские двигатели Д-136 производства "Мотор Сич", которыми сейчас оснащаются Ми-26.

Разработка ПД-12В находится на стадии опытно-конструкторских работ (ОКР). В 2017 г. был завершен этап эскизного проектирования этого двигателя, сообщило в своем информационно-техническом бюллетене пермское подразделение корпорации "ОДК-Авиадвигатель". На сегодня определен конструктивный облик силовой установки и основные параметры, а также проведена интеграция с вертолетом. Изготовление и испытание первого опытного образца ПД-12В запланированы на 2020 г., а общее завершение ОКР – на 2025 г.

По сравнению с украинским Д-136 российский мотор обеспечит расширение условий базирования вертолета за счет больших возможностей поддержания мощности в условиях высокогорья и жаркого климата и возможности форсирования мощности до 14000 л. с. Ожидается, что ремоторизация Ми-26 увеличит дальность полета с полезной загрузкой и уменьшит эксплуатационные расходы за счет улучшенных технических характеристик и снижения затрат на ТО. Несмотря на больший вес ПД-12В по сравнению с Д-136 новый двигатель будет экономичнее украинского аналога.

Как ранее сообщалось, ПД-12В также может быть установлен на российско-китайский тяжелый транспортный вертолет Advanced Heavy Lift (AHL).

Работы по ремоторизации Ми-26 инициированы российскими военными. Однако 17 машин этого типа сегодня в России эксплуатируют коммерческие операторы. Самые большие парки Ми-26Т у операторов "ЮТэйр — Вертолетные услуги" (6 ВС), "Абакан Эйр" (4 ВС) и "СКОЛ" (3 ВС). По одному такому вертолету числится в сертификатах авиакомпаний "Алроса" и "ПАНХ", а также 2-го Архангельского объединенного авиаотряда и Московского авиационного центра.