Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летные испытания Ми-26 с новыми двигателями начнутся в 2023 году

25.06.2018 АТО.ru 587 1
0
Понравилась новость?
 +1
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26
Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 (бортовой номер "12 синий", заводской номер 34001212656, серийный номер 34-06), построенный на АО "Роствертол" для Министерства обороны России в 2017 году. Вертолет входит в состав 18-й бригады армейской авиации 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированной на аэродроме Хабаровск Снимок 15.02.2018.
Источник: Федор Леухин / russianplanes.net

В качестве нового двигателя на тяжелом вертолете предполагается использовать ПД-12В, который заменит украинские двигатели Д-136 производства "Мотор Сич"

Предварительные летные испытания тяжелого вертолета Ми-26 с новыми двигателями начнутся в 2023 г. Их завершение и получение одобрения на выпуск опытной партии ремоторизованных машин намечено на 2025 г., рассказал ATO.ru источник в отрасли.


В мае этого года глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский говорил, что летные испытания ремоторизованных Ми-26 состоятся после 2022 г. В качестве нового двигателя на тяжелом вертолете предполагается использовать ПД-12В, создаваемый на базе газогенератора от ПД-14 (этот мотор предназначен для российского перспективного узкофюзеляжного самолета МС-21). Он заменит украинские двигатели Д-136 производства "Мотор Сич", которыми сейчас оснащаются Ми-26.


Разработка ПД-12В находится на стадии опытно-конструкторских работ (ОКР). В 2017 г. был завершен этап эскизного проектирования этого двигателя, сообщило в своем информационно-техническом бюллетене пермское подразделение корпорации "ОДК-Авиадвигатель". На сегодня определен конструктивный облик силовой установки и основные параметры, а также проведена интеграция с вертолетом. Изготовление и испытание первого опытного образца ПД-12В запланированы на 2020 г., а общее завершение ОКР – на 2025 г.


По сравнению с украинским Д-136 российский мотор обеспечит расширение условий базирования вертолета за счет больших возможностей поддержания мощности в условиях высокогорья и жаркого климата и возможности форсирования мощности до 14000 л. с. Ожидается, что ремоторизация Ми-26 увеличит дальность полета с полезной загрузкой и уменьшит эксплуатационные расходы за счет улучшенных технических характеристик и снижения затрат на ТО. Несмотря на больший вес ПД-12В по сравнению с Д-136 новый двигатель будет экономичнее украинского аналога.


Как ранее сообщалось, ПД-12В также может быть установлен на российско-китайский тяжелый транспортный вертолет Advanced Heavy Lift (AHL).


Работы по ремоторизации Ми-26 инициированы российскими военными. Однако 17 машин этого типа сегодня в России эксплуатируют коммерческие операторы. Самые большие парки Ми-26Т у операторов "ЮТэйр — Вертолетные услуги" (6 ВС), "Абакан Эйр" (4 ВС) и "СКОЛ" (3 ВС). По одному такому вертолету числится в сертификатах авиакомпаний "Алроса" и "ПАНХ", а также 2-го Архангельского объединенного авиаотряда и Московского авиационного центра.
21.06.2018
Права на данный материал
принадлежат АТО.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
AC332 AHL
Ми-26
Ми-26Т
ПД-12В
ПД-14
Компании
Вертолеты России
Мотор Сич
Проекты
2020-й год
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
9996
№1
25.06.2018 07:16
ну слава Богу не забросили...
+1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.06 17:14
  • 56
Применение боевого робота "Уран-9" в Сирии выявило его недостатки
  • 25.06 16:36
  • 3
Будет ли Россия покупать авианосцы у Китая? Низкая цена укрепит российско-китайскую дружбу
  • 25.06 16:28
  • 170
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 25.06 15:49
  • 1
Украинский блогер: ЗРК "Бук-М1" вооруженных сил Украины сбили 24 российских "Орлана"
  • 25.06 15:22
  • 1
В США новые российские подлодки назвали существенным шагом вперед
  • 25.06 15:14
  • 1
Как вам новая «Волга» ГАЗ-24
  • 25.06 15:14
  • 13
"Засветились". Секретные военные разработки, случайно преданные огласке
  • 25.06 15:14
  • 56
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 25.06 13:06
  • 23
Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"
  • 25.06 12:35
  • 26
Шойгу рассказал, зачем Вооруженным силам переходить на отечественное ПО
  • 25.06 11:11
  • 11
"Гром" с небес. На что способна новая российская крылатая авиабомба
  • 25.06 11:07
  • 3
Подорвать бюджет. Самые затратные проекты вооружений
  • 25.06 10:44
  • 6
Дмитрий Рогозин: Россия откажется от устаревших экспериментов на МКС
  • 25.06 10:20
  • 70
Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США
  • 25.06 10:03
  • 28
Армения вооружится истребителями поколения 4++? Какими и зачем?
другие обсуждаемые темы