В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю



Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Истребители ПВО России семь раз за прошедшую неделю поднимались в воздух для предотвращения нарушений государственной границы, следует из материалов, опубликованных в газете российских вооруженных сил "Красная звезда".

"Семь подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в материале издания.

В общей сложности разведку вдоль российских границ за неделю провели 20 летательных аппаратов.