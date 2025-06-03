В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Истребители ПВО России семь раз за прошедшую неделю поднимались в воздух для предотвращения нарушений государственной границы, следует из материалов, опубликованных в газете российских вооруженных сил "Красная звезда".
"Семь подъемов истребителей из состава дежурных по ПВО сил выполнено с целью недопущения нарушения госграницы РФ. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в материале издания.
В общей сложности разведку вдоль российских границ за неделю провели 20 летательных аппаратов.
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22.06.2018
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