Начало Войны



Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.

Источник: © РИА Новости / Анатолий Гаранин Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.Источник: © РИА Новости / Анатолий Гаранин

77 лет назад, 22 июня 1941 года, началась война, целью которой со стороны фашисткой Германии и ее союзников было уничтожение Советского Союза, как самостоятельного государства и порабощение народов, проживающих на его территории.

Много десятилетий прошло после окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн, однако попытки исказить правду об этих войнах не прекратились до сих пор. Более того, в последнее время, особенно с развязыванием против России так называемой "гибридной" войны, они носят все более лживый, ожесточенноклеветнический, антисоветский и русофобный характер.

Искажение правды об этих войнах и роли в них Советского Союза идет в двух направлениях. Ряд "историков" и политических деятелей, в том числе внутри России пытаются обосновать версию о том, что Советский Союз совершенно не был готов к отражению фашисткой агрессии. Отсюда огромные потери в начальный и первый периоды войны, что Победа Советского Союза носит случайный характер, а главный вклад в разгром фашисткой Германии внесли наши союзники по антигитлеровской коалиции.

Другие фальсификаторы, вопреки здравому смыслу, стараются изобразить Советский Союз главным виновником войны, дескать он своими агрессивными действиями спровоцировал упреждающий удар гитлеровской Германии и ее союзников.

В это статье я хочу объективно разобраться в том, что удалось и что не удалось сделать советскому военно-политическому руководству при подготовке к отражению фашисткой агрессии, в чем причины неудач Красной армии в начальный и первый периоды войны.

Начнем с того, что у руководства Советского Союза во главе с И.В. Сталиным не было никаких сомнений в том, что война неизбежна, и, что к ней необходимо серьезно готовиться.

Иосиф Сталин выступает с речью на военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Источник: РИА Новости

И Советский Союз готовился к отражению нападения империалистических агрессоров, делая все возможное и невозможное во всех сферах жизнедеятельности государства. И многое сделать удалось.

Во внешнеполитической составляющей этой подготовки руководству СССР удалось главное - не допустить войны против Советского Союза на два фронта,на Западе и на Востоке.Второе - не допустить обвинения нашей страны в развязывании войны, что немедленно сплотило бы против нас весь западный мир. И третье - обеспечить наличие с началом войны союзников в лице империалистических стран, которые не задолго до этого сами готовились к нападению на СССР, я имею в виду Англию и Францию.

Политико-дипломатические усилия руководства Советского Союза перед войной можно назвать безупречными по своим результатам. Советскому руководству удалось решить задачи, решение которых казалось невозможным.

С учетом надвигающейся войны свою военную составляющую имели и главные задачи построения социализма в СССР: индустриализация, коллективизация сельского хозяйства и культурная революция.

Так перед промышленностью ставили задачи:

- в 1-ой пятилетке (1928-1932 годы) создать такой военно-промышленный потенциал, чтобы Советские Вооруженные Силы могли вести войну с самой крупной военной державой капиталистического мира и победить в ней;

- в задачу 2-ой пятилетки (1933-1937 годы) входило создание такого военно-промышленного потенциала, чтобы Советские Вооруженные Силы могли вести войну с коалицией крупнейших в военном отношении капиталистических государств на Западе или на Востоке и победить в ней;

- в задачу 3-ей пятилетки (1938-1942 годы) входило создание такого военно-промышленного потенциала, чтобы наши Вооруженные Силы могли вести одновременно две войны на западе и на Востоке с коалициями капиталистических государств и победить в них.

Победа в Великой Отечественной войне стала возможной лишь благодаря интенсивной работе оборонной промышленности. Источник: Фото 1940-х годов

Результаты Великой Отечественной войны, когда в руках фашисткой Германии был объединен военно-промышленный потенциал практически всей Европы на Западе и на протяжении всей войны сохранялась угроза нападения на СССР Японии на Востоке, планы руководства страны по развитию промышленности в СССР были математически выверены и выполнялись неукоснительно.

Коллективизация позволила резко увеличить производительность труда в сельском хозяйстве и освободить рабочие руки для промышленности с одной стороны, а с другой обеспечить устойчивое производство качественных продуктов питания для населения страны и ее Вооруженных Сил. И даже потеря в ходе войны важнейших в сельскохозяйственном отношении районов страны не привела к сбоям в обеспечении страны и Вооруженных Сил качественным продовольствием.

И наконец культурная революция привела к воспитанию советских людей, беззаветно преданных своей Родине и готовых защищать ее не щадя своей крови и самой жизни от любого агрессора. Таких подвигов и поистине массового героизма советских людей в годы войны не было ни в одной другой стране мира.

Собственно военная подготовка СССР к отражению агрессии со стороны фашисткой Германии и ее союзников занимала особое место в деятельности руководства СССР. Основные усилия при этом направлялись на увеличение численности Вооруженных Сил, оснащение их всем необходимым для ведения боевых действий, повышение боеготовности и боеспособности соединений и частей Красной Армии и сил Красного Флота.

Достаточно сказать, что только в период с 1 сентября 1939 года (начало Второй мировой войны) до 22 июня 1941 года (начало Великой Отечественной войны) в Вооруженных Силах СССР было вновь сформировано 125 (сто двадцать пять!) стрелковых дивизий, 29 механизированных корпусов, 25 управлений авиационных дивизий.

Катастрофически не хватало командных кадров. Для их подготовки было развернуто 77 военных училищ и академий, Всех ранее уволенных в запас по различным причинам командиров и политработников вновь вернули в ряды Вооруженных Сил.

Это ложь, что к нехватке командных кадров перед войной привели массовые политические репрессии в 1937-1938 годах. За все предвоенные годы по политическим мотивам в Вооруженных Силах СССР было осуждено 2218 человек из числа командиров и политработников армии и флота, что составляет 0,5 процента от числа командно-политического состава Вооруженных Сил СССР на 22 июня 1941 года.

В октябре 1939 года была утверждена кадровая система прохождения службы в армии и на флоте, в полном объеме восстановлена всеобщая воинская обязанность.

Казалось бы руководством Советского Союза было сделано все возможное и невозможное, чтобы отразить агрессию фашистской Германии и ее союзников и отстоять свободу и независимость первого в мире социалистического государства.

Однако в начале войны Красная Армия понесла огромные потери и вынуждена была отступать вглубь страны до Москвы и Сталинграда, оставляя врагу важнейшие районы страны с населением в десятки миллионов человек. Почему? Могло быть иначе?

Готовясь к войне с СССР, Германия создала огромный военно-экономический потенциал, используя собственные и оккупированных стран практически всей Европы экономические и людские ресурсы.

Общая численность армии Германии к 1941 году составляла 8,5 миллионов человек. Их мобилизационное и стратегическое развертывание было завершено. Они имели двухлетний опыт ведения современной войны в Европе. Промышленность и другие отрасли хозяйства Германии были развернуты и работали по планам военного времени.

В составе сухопутных войск Германии насчитывалось 214 дивизий и 7 бригад (217,5 расчетных дивизий), еще 77 расчетных дивизий было в составе вооруженных сил союзников Германии - Италии, Румынии, Венгрии и Финляндии. Всего 294,5 расчетных дивизий.

Стратегический план ведения войны против СССР - "Барбаросса" предусматривал разгром основных группировок Советских Вооруженных Сил в западных районах СССР, стремительное продвижение в глубь страны и выход на линию Архангельск - Астрахань в течении одной летней компании.

Для нападения на СССР было выделено 190 дивизий. Группировка противника насчитывала 5,5 миллионов человек (4300 танков, 47,2 тысячи орудий и минометов, 4980 боевых самолетов).

Все эти силы были сведены в три группы армий -"Юг", "Цент" и "Север". В резерве главного командования сухопутных войск находилось 24 дивизии.

Численность Вооруженных Сил СССР к июню 1941 года составляла 4,8 миллиона человек. В составе Сухопутных войск имелось 303 дивизии и 22

бригады (314 расчетных дивизий). Однако штатная численность советских дивизий значительно уступала штатной численности немецких - 8-9 тысяч человек против 14-16 тысяч человек, а боевой потенциал немецкой пехотной дивизии превышал боевой потенциал советской стрелковой дивизии в июне 1941 года в 2,48 раза.

В составе западных военных округов (Ленинградского, Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского особого и Одесского) имелось 166 дивизий и 9 бригад (170,5 расчетных дивизий), насчитывающих 2,9 миллионов человек, 32,9 тысячи орудий и минометов, но 14,2 тысячи танков и 9,2 тысячи самолетов. Численность танков и самолетов в наших Вооруженных Силах перед войной вызывает особое злорадство у некоторых "историков". Однако на самом деле большую часть этих танков и самолетов составляли устаревшие образцы (для танков БТ-2 и БТ-5), 5-6 лет назад снятых с производства, необеспеченные ремонтным фондом, необходимым ресурсом для применения в войне.

Советский танк Т-34.

Эти танки были произведены нашей промышленностью по инициативе М.Н. Тухачевского, который с 1931 года занимал пост заместителя народного комиссара по военным и морским делам и председателя Революционного Военного Совета и теоретически обосновал применение этих "легкобронных скакунов" в составе танковых корпусов, одновременно принижая роль артиллерии, как отжившего, по его мнению, рода войск. Ошибочность этих взглядов показали вооруженные конфликты на Хасане и Халхин-Голе, но к началу войны эти танки и устаревшие самолеты все еще имелись в войсках в соответствии с "Наставлением по учету и отчетности в Красной армии".

Группировка войск противника, сосредоточенная к 22 июня 1941 года на западных границах СССР превосходила советские войска по личному составу в 1,9 раза, по орудиям и минометам в 1,43 раза, по тяжелым и средним танкам в 1,5 раза, по боевым самолетам новых типов в 3,2 раза. Это в общем, а на направлении главного удара, в полосе наступления группы армии "Центр", на направлениях главных ударов армий и танковых групп превосходство противника в силах и средствах над нашими войсками было многократным.

К тому же наши войска встретили начало войны неорганизованно, только 17 дивизий первого оперативного эшелона западных военных округов к 4.00 22 июня заняли свои полосы обороны ( в основном в полосе Киевского особого военного округа), остальные находились в районах сосредоточения на марше.

В этой связи многие историки обвиняют И.В. Сталина в том, что директива на приведение войск в полную боевую готовность была отправлена слишком поздно ( в 18.00 21 июня) - "Ведь наша разведка докладывала точную дату начала войны".

В начале о точной дате. По плану "Барбаросса" война должна была начаться 15 мая 1941 года. Затем начало войны было перенесено на 1 июня, потом на 15 июня и, наконец, на 22 июня. Соответственно эти даты и сообщала наша разведка руководству страны.

Теперь о том, почему нельзя было привести войска в полную боевую готовность заранее. Объявление мобилизации и приведение войск в полную боевую готовность, а тем более, выдвижение войск из глубины страны к государственной границе до начала войны немедленно предоставили бы возможность всему западному миру объявить Советский Союз агрессором со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Многие аналитики могут заметить, что к июню 1941 года и так почти вся Европа со своим военно-экономическим потенциалом была в руках А. Гитлера, вся, кроме Англии.

Вот в этом то все и дело. Во-первых, Англия, или Великобритания со своими колониями представляла собой в то время огромную империю, во-вторых с сентября 1939 года она находилась в состоянии войны с Германией и вынуждена была держать свой военный флот у берегов метрополии в то время, когда ее колониям в Юго-Восточной Азии угрожала Япония, уже завоевавшая к тому времени французские колонии. Англии просто необходим был повод, чтобы выйти из войны. И таким поводом стало бы приведение Вооруженных Сил СССР в полную боевую готовность и их выдвижение к западным границам до начала войны.

Война с Англией была невыгодна и Германии, которая уже имела отрицательный опыт ведения войны на два фронта.

А. Гитлер стремясь выйти из войны с Англией, в мае-июне 1940 года в ходе французской компании приостановил наступление своих войск на английский экспедиционный корпус, прижатый к морю в районе Дюнкерка и позволил англичанам эвакуировать его войска (всего 338 тысяч человек) на британский берег, а затем уже в мае 1941 года послал в Англию своего заместителя Р. Гесса, который совершив перелет на одиночном самолете на британские острова предложил английскому руководству от имени А. Гитлера заключить мир и принять участие в совместном походе против СССР (переговоры Р. Гесса с англичанами засекречены до 2039 года).

Кроме того, в случае выхода Англии из войны с Германией и переброски английского военного флота для защиты своих колоний в Юго-Восточную Азию, Япония наверняка бы избрала северный вариант ведения войны. То есть нападение на СССР, для чего у нее было все готово, и у границ с СССР в Манчжурии была сосредоточена отборная Квантунская армия общей численностью более 1 миллиона человек.

Таким образом, в этой сложнейшей военно-политической обстановке советскому руководству нельзя было дать ни малейшего повода для обвинения СССР в развязывании войны. Это хорошо понимал И.В. Сталин. 14 июня во всех центральных газетах было опубликовано Заявление ТАСС о том, что СССР неукоснительно соблюдает все условия договора "О ненападении" с Германией. Й. Геббельс по этому поводу заметил, что таким образом Советский Союз указывает на истинного виновника развязывания войны, а английское руководство не решилось пойти на предложение А. Гитлера.

Теперь рассмотрим причины неудач войск Красной армии в начальный период войны с чисто военной точки зрения в этой военно-политической обстановке.

Нападение Германии и ее союзников на СССР было вероломным, без объявления войны, а наши войска встретили это нападение крайне неорганизованно, В чем причина этой неорганизованности? Могли ли все соединения и части первого оперативного эшелона приграничных Военных округов к 4.00 22 июня занять свои полосы обороны организованно встретить начало агрессии, как это сделали 17 дивизий в основном Киевского особого военного округа. Теоретически могли, должны были это сделать, но на практике с задачей не справились. Ни командование, ни штабы военных округов, армий и дивизий, ни сами соединения и части не были достаточно обучены, чтобы ее решить в установленные сроки.

Я хочу подчеркнуть, что обученность и опыт командующих, командиров и штабов имеют огромное значение в любой армии. Даже сверхдисциплинированные и пунктуальные немецкие соединения и части во время вступления в Австрию, из-за отсутствия опыта вождения войск командным составом, рассыпались, и их по несколько дней приходилось искать и собирать с помощью полиции. И это без какого-либо воздействия с противоположной стороны.

Война процесс двухсторонний и далеко не всё зависит от действий одной стороны, пусть даже наиболее целесообразных.

Огромное значение в начале войны имело то, что немецкому командованию удалось скрыть направление своего главного удара, который наносила группа армий "Центр" от советского военного и политического руководства, И. Сталин и наш Генеральный штаб были уверены, что главный удар будет нанесен на юго-западном стратегическом направлении в целях овладения важными промышленными и сельскохозяйственными районами Украины и Юга России. Однако немцы нанесли его в центр, на западном стратегическом направлении.

Изучая в академии Генерального штаба план "Барбаросса", я обратил внимание на одно из приложений к его оперативно-стратегической части - план дезинформации противника, основной целью которого было скрыть направление главного удара даже в ущерб точной дате начала войны (которая неоднократно менялась). Распространение дезинформации предусматривалось в том числе через посольства Германии в других странах и военных атташе. И наша разведка зачастую и докладывала эту дезинформацию военно-политическому руководству страны.

Кроме того немецкий Генеральный штаб блестяще спланировал и осуществил благодаря развитой сети железных и шоссейных дорог перегруппировку своих войск к границам Советского Союза. Главная ударная сила Вермахта - четыре танковых группы, две из которых действовали в составе группы армий "Центр" (всего 14 танковых и 12 механизированных дивизий) были сосредоточены у границ Советского Союза только к 18 июня, в последнюю очередь, благодаря чему немцам удалось достичь не только тактической, но и оперативной внезапности.

Серьезные просчеты имели место и в наших предвоенных уставных положениях. Да и сами боевые уставы к началу войны не были окончательно доработаны и утверждены, обучение войск осуществлялось по проектам боевых уставов. Поэтому командиры соединений, частей и подразделений, действуя в соответствии с этими уставными положениями, допускали серьезные ошибки непосредственно на поле боя.

Так, по нашим предвоенным взглядам, артиллерия должна была располагаться на танконедоступных направлениях. Там ее и располагали, и немецкие танковые клинья практически беспрепятственно прорывались в глубину нашей обороны и, увлекая за собой мотопехоту, окружали значительные группировки наших войск.

Некоторые историки утверждают, что в начальный период войны было много предательства среди командиров и командующих разного уровня. Уверен, что это не соответствует действительности. Заговор, во главе которого стоял М.Н. Тухачевский, был раскрыт, его участники осуждены и сурово наказаны. А наш командный состав, как и Красная Армия в целом были частью советского народа, воспитанного коммунистической партией в духе беззаветной преданности своей Советской Родине.

Я уже назвал некоторые причины неудачных действий наших войск в начальный период войны, но главной причиной неудач, если так можно назвать результаты тяжелейших сражений и боев в оборонительных операциях фронтов начального периода войны было значительное превосходство противника в силах и средствах над войсками наших приграничных военных округов, отражающих нападение агрессоров.

Понимал ли И.В. Сталин, какой огромной силы удар обрушился на Советский Союз 22 июня 1941 года, и какие задачи необходимо было решить в первую очередь? Думаю, что понимал, как никто другой.

Уже 24 июня был создан Совет по эвакуации (председатель Н.М. Шверник, заместитель А.Н. Косыгин), который был наделен огромными полномочиями и который немедленно приступил к работе. То есть, решение по эвакуации оборонно-промышленных предприятий на Восток страны было принято не позднее 23 июня. Более того, И.В. Сталин предвидел такую ситуацию. Уже в 1938 году принимает решение о строительстве заводов-дублеров на Востоке страны для тех предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые были построены в западно-европейской части СССР в ходе индустриализации. Именно в этих недостроенных корпусах, но уже имеющих фундаменты, на которые можно было установить тяжелые станки и оборудование машиностроительных заводов, подведение промышленных коммуникаций, и были размещены предприятия из западных областей страны.

Оборонно-промышленные предприятия и обслуживающий их персонал были эвакуированы из 7 республик и 60 областей страны в кратчайшие сроки. Всего 1523 крупных завода и более 10 миллионов человек рабочих, инженеров и членов их семей. И уже через считанные недели они приступили к выпуску военной продукции. Но чтобы это сделать, нужно было во чтобы то ни стало задержать наступление войск гитлеровской Германии и ее союзников, задержать их, не считаясь ни с какими потерями.

Фактически перед И.В. Сталиным, как и перед М.И. Кутузовым в Отечественной войне 1812 года стоял очень сложный выбор. Михаил Илларионович Кутузов ценой потери Москвы – сердца России, сумел сохранить армию и выиграл войну, разгромив «великую» армию Наполеона.

Иосиф Виссарионович Сталин ценой огромных потерь армии, которая сдерживала превосходящие силы противника, сохранил военно-промышленный потенциал страны, без сохранения которого победа в войне была бы невозможна, и в конечном итоге одержал безоговорочную победу над фашисткой Германией и ее союзниками.

Сам И.В. Сталин не любил этого сравнения и жестко обрывал тех, кто уже после войны пытался это делать: «Наше отступление было не следствием свободного выбора, а тяжелой необходимостью».

Танк Т-34 периода Великой Отечественной войны на 10-й международной выставке Russia Arms Expo. Источник: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Советские Вооруженные Силы с честью справились со своими задачами и не только обеспечили эвакуацию предприятий военно-промышленного комплекса страны, но и нанесли противнику огромные потери, по немецким источникам – до 60%. Даже находясь в окружении, соединения и части Красной Армии сражались до последнего патрона, приковывая к себе все стратегические и оперативные резервы противника.

Да, наши войска отступали, враг был силен и имел стратегическую инициативу, но в 1941 году немцы не достигли не одной из целей войны, заложенных в плане «Барбаросса», более того, в декабре 1941 года, «непобедимый» Вермахт потерпел первое крупное поражение под Москвой, которое развеяло миф о его непобедимости. К концу 1941 года на полную мощность заработала и наша военная промышленность.

Фундамент будущей Победы был заложен именно тогда, в 1941 году.

В.И. Соболев, Председатель Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», генерал-лейтенант.