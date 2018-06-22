Российский Су-57 и американский F-35: что лучше



Истребитель-бомбардировщик F-35 ВВС Израиля и многофункциональный истребитель Су-57, коллаж "Газеты.Ru".

Источник: Amir Cohen/Reuters и Алексей Куденко/РИА "Новости" Истребитель-бомбардировщик F-35 ВВС Израиля и многофункциональный истребитель Су-57, коллаж "Газеты.Ru".Источник: Amir Cohen/Reuters и Алексей Куденко/РИА "Новости"

Американские СМИ назвали преимущества Су-57 перед F-35

Американский военно-исторический журнал Military Watch проанализировал возможности российского Су-57 и F-35 американского производства и сравнил боевые характеристики самолетов. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок рассказывает, стоит ли доверять подобной аналитике.

Российский истребитель Су-57 обладает большими преимуществами в сравнении с американским F-35, полагают обозреватели военно-исторического журнала Military Watch. Однако сравнивать эти два самолета при отсутствии их действительных характеристик по меньшей мере некорректно.

Military Watch указывает, что истребители существенно отличаются друг от друга. Разработка Lockheed Martin F-35 - легкий истребитель с довольно низкой маневренностью. Американский самолет спроектирован как более легкое и менее дорогостоящее дополнение к элитарному истребителю высшего класса F-22 Raptor, который больше не выпускается.

В то же время российский Су-57 представляет собой тяжелый истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. При этом Су-57 намного более приспособлен к ведению воздушного боя, полагает Military Watch.

В статье утверждается, что тяжелый российский истребитель обладает превосходством перед F-35 в скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности.

Также авторы материала напоминают читателям, что ранее сенат США принял вариант проекта бюджета Пентагона на 2019 финансовый год, предусматривающий прекращение участия Турции в программе JSF. В документе, помимо прочего, содержится запрет на передачу Турции прав на истребители F-35.

Причиной подобных действий называется угроза передачи России сведений о F-35 Lightning II после покупки Турцией российской зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф". Турция вслед за этим заявила о возможности закупки у Москвы Су-57 вместо американских истребителей.

Как утверждает Military Watch, если Анкара закупит партию Су-57, это приобретение сделает ВВС Турции "значительно более опасными", нежели в случае покупки американских F-35.

Тексты подобного рода - о сравнении истребителей 5-го поколения разных стран - периодически появляются на страницах тех или иных зарубежных газет и журналов. Отечественные авторы немногих российских изданий тоже иногда увлекаются подобными сравнениями, но это явление в нашей стране не приняло столь массового характера, как в США.

Какие ваши доказательства?

По сути дела, мы сегодня детально не знаем не то что характеристик отечественного истребителя 5-го поколения Су-57, мы даже толком не знаем тактико-технических характеристик F-35, хотя уровень открытости, связанный с зарубежными образцами военной техники, традиционно существенно выше, чем у нас.

К примеру, в современных и перспективных самолетах нет никакого смысла сравнивать скорость. Она, по большому счету, никого не интересует, как и высота полета.

Сегодня самолеты-истребители уже не гоняются друг за другом, как в воздушных боях Первой и Второй мировых войнах.

Что касается маневренности, то она, безусловно, вещь более сложная для анализа и сравнения. В определенных обстоятельствах маневренность истребителя имеет значение, хотя уже и далеко не такое решающее, как в прежние времена. В настоящее время маневренность не является критически важной характеристикой современного самолета пятого поколения.

Кроме того, очень трудно сравнивать боевую нагрузку. Сейчас она тоже не имеет так важна, как раньше. Понятно, что на самолете класса 25 тонн можно разместить от 5 до 8 тонн боевой нагрузки. Но и это не является ключевым параметром - 8 тонн можно подвесить и на французский "Рафаль". Вопрос не в этом, главное - на какую дальность можно работать с этой нагрузкой.

То есть ключевым параметром для современного самолета является сочетание боевой нагрузки и дальности полета. В конечном счете это выливается в радиус боевого применения, в пределах которого можно вести эффективный воздушный бой.

И именно этого сочетания - боевой нагрузки и дальности полета для самолетов 5-го поколения - нигде в открытых источниках нет.

Отдельно дальность полета и отдельно боевая нагрузка, безусловно, интересны, но далеко не так, как их сочетание.

Одним из ключевых параметров, определяющих боевую эффективность истребителей 5-го поколения, являются тактико-технические характеристики бортового радиолокатора. К примеру, важна не просто его предельная дальность работы, а дальность обнаружения тех или иных целей с вполне конкретными эффективными отражающими поверхностями.

Этих характеристик большинство так называемых военных экспертов не знает, да и не может знать. Никто из специалистов, владеющих этой информацией, нигде и ни при каких обстоятельствах не обмолвится о подлинных характеристиках бортового радиоэлектронного оборудования истребителя 5-го поколения.

Что касается еще одной характеристики бортового радиолокатора современного истребителя, причем характеристики из разряда важнейших, - его помехозащищенности в сложных условиях радиоэлектронной обстановки - то и она в настоящий момент времени вообще никак и нигде не описана.

И это понятно - подобный параметр является одним из главных секретов бортового радиоэлектронного оборудования самолета 5-го поколения. Разве что теоретически ясно, что у локаторов с активной фазированной решеткой помехозащищенность будет существенно выше, чем у локаторов без нее. Но никаких реальных цифр нет. Как и нет данных, какие материалы и в каком сочетании используются при создании антенного полотна.

Даже специалисты, эксплуатирующие самолеты 5-го поколения, могут этого не знать. Частоты они себе еще могут представлять, некоторые особенности работы программного обеспечения - тоже, а вот что там реально происходит в аппаратуре - этой информацией они могут и не владеть.

Что касается радиолокационной заметности истребителей 5-го поколения - еще одного ключевого параметра самолетов этого типа, - то и ее толком никто не знает. Сегодня в мире не то два, не то три стенда, на которых реально можно проверить радиолокационную заметность летательного аппарата. Это производится на весьма сложной аппаратуре и в условиях очень непростого с математической точки зрения моделирования.

Важнейшим даже из основных ключевых параметров истребителя 5-го поколения является интеграция датчиков, то есть объединение информации от самых разных источников - своего радиолокатора, средств радиотехнической разведки, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, космических аппаратов, воздушных и наземных командных пунктов.

Совершенно непонятно, кто, когда и где может поделиться хотя бы словом об этих возможностях самолета 5-го поколения.

К примеру, в настоящее время американцы меняют свою систему, которая обеспечивает круговой обзор для истребителя F-35. По-видимому, она у них "не пошла", но это лишь только косвенные данные. Реальных и заслуживающих доверия сведений по этому вопросу нет.

И, наконец, несколько слов о возможностях оружия для боевых машин 5-го поколения. И по этим параметрам, надо заметить, сегодня нет никаких точных сведений. Никто толком не знает реальных возможностей перспективных ракет класса "воздух-воздух" дальнего действия. По ракетам с инфракрасной головкой самонаведения какие-то тактико-технические характеристики предположить еще можно, но вот с радиолокационными системами наведения обстановка гораздо сложнее.

Таким образом, большинство тактико-технических характеристик боевых машин 5-го поколения носит закрытый характер, представляет собой на этом этапе разработки и эксплуатации государственную и военную тайну, и заниматься их сравнением в открытой печати по меньшей мере некорректно.

Все данные и сравнения, приводимые в открытых СМИ, должны в настоящее восприниматься не более как fake news. Механизмы получения каких-либо независимых оценок представляют собой как минимум согласованные усилия разведсообщества целой страны. Вполне возможно, что некоторые данные подобным путем добываются, но представить себе их слив в открытые источники абсолютно невозможно.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.