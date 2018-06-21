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Россия сильнее: Мэй недовольна британской армией

22.06.2018 Газета.ru 510 0
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Тереза Мэй
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время посещения лагеря Балфолк около Солсбери, сентябрь 2016 года.
Источник: Matt Cardy/Reuters

Минобороны Британии обеспокоено заявлением Мэй о военной мощи страны

Попытка британского министра обороны получить дополнительное финансирование армии обернулось неудачей. Премьер-министр Тереза Мэй не только отказалась от дополнительного финансирования, но и задалась вопросом: соответствует ли британская армия современным стандартам статуса военной державы "первого порядка". Теперь британское минобороны в срочном порядке готовит обновленную стратегию развития, концентрирующуюся на вопросах кибербезопасности.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила неуверенность в том, что ее страна имеет статус военной державы "первого порядка". В разговоре с министром обороны Гэвином Уильямсоном, состоявшимся 19 июня, она попросила его подтвердить, что Великобритания имеет этот статус, сообщает Financial Times со ссылкой источники в министерстве обороны страны.

До разговора Уильямсона с Мэй британское минобороны интерпретировало статус "военной державы первого порядка" как страны, имеющей полный спектр военных возможностей, включая независимый ядерный сдерживающий арсенал, военно-морской флот, армию и военно-воздушные силы, которые могут быть развернуты в любой точке мира.

Для поддержания традиционной программы развития Уильямсон пытался добиться от правительства дополнительного финансирования. Как отмечает еще один источник FT, знакомый с ходом переговоров, в докладе для Мэй и канцлера казначейства Филиппа Хэммонда представители минобороны изложили угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, уделяя особое внимание России.

Вопрос дополнительного финансирования армии, необходимого для противостояния России в традиционных военных сферах, и побудил премьер-министра Мэй поставить вопрос о понимании статуса военной державы первого порядка в современных реалиях и потребовать от минобороны более подробного обзора. "Вы уверены, что это правильный путь?" - спросила Мэй представителя минобороны.

"Люди схватились за голову", - говорит источник издания о реакции британского Минобороны на просьбу Мэй. По его словам, слова премьера в ведомстве "вызвали шок".

В разговоре с министром обороны Мэй попросила его "переосмыслить потенциал, необходимый для того, чтобы быть современной военной державой и сфокусироваться на возможностях Британии в сфере кибербезопасности, противостоять новых угрозам, в том числе со стороны России".

Позже в офисе Мэй опровергли информацию, что премьер-министр сомневается в военном потенциале страны. "Категорически неверно предполагать, что нынешняя позиция Великобритании как лидирующей в сфере обороны нации подверглась сомнению. Премьер-министр решительно привержена поддержанию мощи вооруженных сил Великобритании и их способности противостоять и при необходимости устранять угрозы, с которыми мы сталкиваемся", - прокомментировал слова британского премьер-министра ее пресс-секретарь.

Тем не менее, по данным FT, должностные лица министерства обороны в срочном порядке работают над документом, который должен будет объяснить, что значит быть "ведущей военной державой, стоящей в одном ряду с США, Россией, Китаем и Францией".

Как отмечает директор Центра европейской информации Николай Топорнин, разногласия между Мэй и министерством обороны связаны с тем, что оборонное ведомство видит развитие армии через усиление традиционных военных сил, в то время как премьер-министр надеется на развитие сферы кибербезопасности.

Директор Центра анализа стратегий и технологи Руслан Пухов, в свою очередь, отмечает, что отсутствию поддержки инициатив Уильямсона не стоит удивляться, поскольку он является "худшим министром обороны Великобритании со времен окончания "холодной войны".

"Он пытается выжать максимум и консолидировать правительство против "российской угрозы", однако отсутствие опыта и его некомпетентность явно не способствуют успеху", - говорит эксперт.

В то же время Уильямсон пытается повторять риторику своего предшественника Майкла Фэллона, который также активно раскручивал тему "российской угрозы". Еще два года назад, в августе 2016-го при Фэллоне был опубликован доклад, в котором утверждалось, что российское вооружение, включая ракетные пусковые установки и системы ПВО, является более мощным, чем его британские аналоги.

В докладе высказывались опасения, что российские вооруженные силы могут превзойти на поле боя британских военных в огневой мощи и эффективности средств радиоэлектронной борьбы.

Как говорится в отчете, Великобритания и союзники по НАТО "принимают экстренные меры", чтобы приблизиться к уровню, на котором находятся российские средства радиоэлектронной связи, используемые для перехватов вражеских беспилотников или военных радиосигналов.

В заключение авторы доклада отмечают, что в "маловероятном случае прямого противостояния" Россия имеет "значительное функциональное преимущество" перед Великобританией.

"Это стандартная ситуация, когда военные требуют увеличить ассигнования для развития армии. В таких случаях они часто склонны к преувеличениям. У них работа такая - получать средства на новые виды вооружений. Однако Мэй понимает, что бюджет Великобритании не резиновый", - говорит Топорнин.

В том же докладе отмечается не только мощь оружия и мастерство военных в тактике, но и "манипулятивная тактика" российских ВС. Так, утверждается, что военные рискуют стать мишенями через фейсбук и твиттер, а потому сдача смартфонов и планшетов должна стать нормой при проведении военных мероприятий.

Именно возможность противостояния так называемым "гибридным угрозам" и беспокоит Мэй в первую очередь. Об этом свидетельствует ее риторика на минувшем саммите G7, во время которого Мэй предложила создать механизм быстрого реагирования на действия "враждебных стран".


Георгий Березовский
21.06.2018
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Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Персоны
Пухов Руслан
Проекты
NATO
БПЛА
Кибербезопасность
Ядерный щит

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